Laura Spoya se quedó dormida mientras manejaba y así ocurrió el accidente, según el parte policial

La conductora sufrió un aparatoso choque en Surco en la madrugada de este jueves 12 de febrero. Panamericana TV

La madrugada del 12 de febrero estuvo marcada por un accidente vehicular en el distrito de Surco que involucró a la presentadora Laura Spoya. La exMiss Perú fue trasladada a una clínica local tras colisionar su camioneta contra la pared de un concesionario de autos en la avenida El Polo, a la altura de la cuadra 10. El incidente ocurrió cerca de las 3:30 de la mañana, cuando la circulación en la zona era mínima.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta negra que conducía Laura Spoya perdió el control y terminó estrellándose contra la estructura. El impacto dejó la parte frontal del vehículo completamente destruida, los vidrios rotos y provocó que las bolsas de aire se desplegaran automáticamente. El muro afectado sufrió daños considerables, con una abertura de gran tamaño que evidenciaba la fuerza de la colisión.

Personal de emergencia se desplazó al lugar para asistir a la conductora. El área fue acordonada mientras se realizaban las tareas de rescate y se garantizaba la seguridad de otros automovilistas. Imágenes difundidas por medios locales mostraron el estado en que quedaron tanto la camioneta como la pared del concesionario.

En las primeras horas de la mañana, las autoridades policiales difundieron el parte oficial del accidente. El documento recoge la versión brindada por Laura Spoya, quien explicó que el cansancio acumulado por sus actividades laborales la llevó a quedarse dormida mientras conducía, lo que ocasionó que su vehículo se desviara y terminara empotrado en el muro.

El parte policial detalla que Laura Spoya sufrió un accidente de tránsito en Santiago de Surco tras quedarse dormida por cansancio, resultando con traumatismos múltiples y daños en su camioneta. (PNP)

“Manifestó haberse quedado dormido por el cansancio del trabajo; es por este motivo que se produjo el despiste contra un muro de concreto con daños materiales en parte frontal, presentando abolladuras en el parachoque, quedando vehículo inoperativo”, señala el informe.

El diagnóstico inicial elaborado por el personal médico fue de traumatismo múltiple. Hasta el momento, no se han dado detalles adicionales sobre su evolución, aunque fuentes cercanas aseguran que se encuentra estable y bajo observación para descartar lesiones internas. Los médicos continúan con los exámenes correspondientes, mientras la investigación policial sigue en curso para precisar todos los detalles del accidente.

Familia de Laura Spoya se pronunció tras accidente

Horas después del accidente, la familia de Laura Spoya utilizó las redes sociales de la presentadora para compartir un comunicado dirigido a sus seguidores y personas cercanas.

En el mensaje se lee: “Hola a todos. Queremos constarles que a Lau le están realizando los estudios correspondientes para poder evaluar todo con detalle y seguir las indicaciones médicas necesarias. Agradecemos profundamente cada mensaje, llamada y muestra de cariño que le han hecho llegar. De verdad significa muchísimo para ella”.

La cuenta de Laura Spoya publica un mensaje informando que la presentadora está siendo sometida a exámenes médicos tras un accidente de tráfico y agradece el cariño de sus seguidores. (Laura Spoya)

El pronunciamiento de la familia buscó tranquilizar a quienes se encontraban preocupados por el estado de salud de la conductora, y enfatizó que cualquier actualización sobre su evolución será informada por los canales oficiales. También solicitaron comprensión y respeto por la privacidad de Laura durante este periodo de recuperación.

Laura Spoya, reconocida por su labor en la televisión y su presencia constante en redes sociales, permanece bajo cuidado médico mientras continúan las indagaciones sobre el accidente. El entorno de la presentadora ha reiterado que la prioridad es su recuperación y que, por el momento, no se brindarán más detalles hasta tener un diagnóstico definitivo.