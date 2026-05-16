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Vivian Baella se rectificó tras carta notarial de Alianza Lima por exponer supuestos lujos en fichaje de Flavia Montes: “Reconozco mi equivocación”

La exvoleibolista pidió disculpas luego de haber comentado que la central habría recibido cuantioso monto e inmueble para reforzar a las ‘blanquiazules’ la próxima temporada

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La exvoleibolista se pronunció luego de recibir notificación legal por parte del club victoriano. (Bloqueo y Punto)

Sigue la controversia. Vivian Baella respondió a la carta notarial que realizó Alianza Lima tras sus polémicas declaraciones en torno al reciente fichaje de Flavia Montes. La acción lega fue remitida a la exvoleibolista, exigiendo una rectificación inmediata de sus dichos.

La polémica surgió cuando la exvoleibolista afirmó que Montes ya tenía un acuerdo cerrado con las ‘blanquiazules’ antes de disputar la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Baella llegó a mencionar que la deportista habría recibido un importante monto de dinero y hasta un inmueble como parte de la operación.

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Estas declaraciones generaron un clima de tensión en el ambiente del vóley nacional. Flavia, por su parte, rechazó de manera categórica las afirmaciones y defendió su integridad profesional. “No dejaré que nada ni nadie ponga en tela de juicio mi profesionalismo”, expresó.

Vivian, lejos de retractarse, aclaró que sus palabras surgieron de un rumor que circulaba en el entorno del voleibol. La exdeportista enfatizó que no pretendía afirmar hechos comprobados, sino compartir versiones escuchadas dentro del ambiente.

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La ahora panelista dio detalles de la salida de la central de San Martín. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

Las disculpas de Vivian Baella tras carta notarial de Alianza Lima

Tras la carta notarial de Alianza Lima, Vivian Baella se pronunció sobre sus polémicas declaraciones sobre el fichaje de Flavia Montes y pidió las disculpas del caso. La exvoleibolistas se rectificó y resaltó que nunca buscó atentar con la imagen del club y la central.

“No voy a negar que estoy al tanto de ambas cartas que han llegado al canal. En primer lugar, recalcar que yo no tuve ninguna intención de poner en tela de juicio el profesionalismo de Flavia Montes, ni de la transparencia del club Alianza Lima. No he emitido ningún juicio de valor, pero soy consciente de las molestias que esto pudo haber ocasionado. Es por eso que en esta oportunidad pido mis más sinceras disculpas a ambas partes, tanto a Flavia como al club Alianza Lima”, apuntó la exseleccionada en el programa ‘Bloqueo y Punto’.

Además, hizo mea culpa por dejarse llevar por rumores sin verificarlos: “Bueno, dicho esto, también es importante precisar que la información precisada en ese programa no contaba con un sustento verificable y, por lo tanto, dejo aclarado que no se ajusta a la realidad de los hechos. Una vez más, este, reconozco también mi equivocación al haber compartido un comentario que no había sido corroborado adecuadamente”.

La exvoleibolista se refirió a sus declaraciones del traspaso de la central a Alianza Lima. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

¿Qué pedía la carta notarial de Alianza Lima contra Vivian Baella?

El intento de Vivian Baella por aclarar sus declaraciones no logró disipar el malestar generado en redes sociales. Aunque buscó “enfriar la situación”, la directiva de Alianza Lima consideró que sus disculpas no bastaron y optó por acciones legales para proteger el nombre de la institución en el ámbito polideportivo.

En el pronunciamiento enviado a Baella, el club afirma que las declaraciones de la exvoleibolista “constituyen una imputación directa, concreta y absolutamente falsa de conductas ilícitas, atribuyendo a nuestra institución la entrega de sumas de dinero con la finalidad de alterar la competencia deportiva”. La dirigencia blanquiazul sostuvo que, para la entidad, tal acusación afecta directamente su reputación y transparencia.

Carta notarial de Alianza Lima a Vivian Baella. Crédito: Puro Vóley.
Carta notarial de Alianza Lima a Vivian Baella. Crédito: Puro Vóley.

El documento legal detalla que asegurar la entrega de dinero o propiedades por parte del club “es una imputación manifiestamente falsa, carente de sustento y gravemente lesiva, que genera responsabilidad penal y civil” para quienes difunden esa versión. La institución remarca la gravedad de difundir ese tipo de afirmaciones sin pruebas.

En consecuencia, Alianza Lima exigió a Baella que “se rectifique públicamente en el mismo medio, programa y con similar alcance, precisando de manera expresa que sus afirmaciones no se ajustan a la realidad”. El club advirtió que, si esta exigencia no es cumplida en 24 horas, procederá “de inmediato” con las acciones legales correspondientes para resguardar su imagen y prestigio ante la opinión pública.

Carta notarial de Alianza Lima a Vivian Baella. Crédito: Puro Vóley.
Carta notarial de Alianza Lima a Vivian Baella. Crédito: Puro Vóley.

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