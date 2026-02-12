Mario Irivarren, Gerardo Pe y el productor de ‘La Manada’ en shock tras accidente de Laura Spoya: “Hay vértebras comprometidas”

Mario Irivarren y Gerardo Pe presentaron el programa en estado de shock tras accidente de Laura Spoya.

Los conductores de ‘La Manada’, Mario Irivarren y Gerardo Pe, aparecieron visiblemente afectados en la más reciente emisión del programa digital tras conocerse el accidente automovilístico de Laura Spoya, su amiga y compañera de conducción. Ambos confirmaron que la exreina de belleza está fuera de peligro, aunque manifestaron su inquietud ante la incertidumbre por su estado de salud.

Al iniciar la transmisión, Irivarren tomó la palabra para dirigirse a los seguidores: “Un poco complicado empezar este streaming el día de hoy, ya que todos hemos despertado con la noticia del accidente de Laura. Yo aún no salgo del shock y del asombro. Igual estamos aquí para intentar transmitirles la brevísima información que tenemos”.

“Lo más importante a resaltar es que Laura se encuentra consciente, bajo un estado controlado, con un pronóstico aún un poco reservado, pero fuera de peligro. Eso es lo importante, fuera de peligro. Y nada más toca esperar que pasen las horas para tener un diagnóstico más preciso sobre su condición”, agregó el conductor.

Durante la emisión, Gerardo Pe también compartió su sentir con la audiencia: “A todos nos tomó de sorpresa el accidente de Laura que tuvo esta madrugada. A mí me pone un poquito mal porque soy muy sensible con este tipo de cosas. Pero lo bueno es que Laura está fuera de peligro, está tranquila”.

Ambos enfatizaron que el pronóstico es reservado y que la modelo continuará bajo observación médica mientras se realizan exámenes adicionales. Los conductores agradecieron los mensajes de apoyo recibidos por parte de la audiencia y resaltaron que la prioridad en estos momentos es la recuperación de Spoya.

“A nosotros también, realmente gracias por el apoyo de siempre. Es un tema bien complicado de tocar en este momento, pero lo principal está ahí, que está fuera de peligro Laura”, expresó Gerardo Pe en la transmisión.

La presentadora Laura Spoya sufrió aparatoso accidente.

Mensaje de aliento

Irivarren no dudó en desearle lo mejor a Laura Spoya y resaltó que la estarán esperando todo el tiempo que dure su recuperación. “Desde acá mandarle toda la fuerza, toda la buena vibra, toda la buena energía a Laura. Hermana, te queremos. Aquí estamos Gerardo, yo, Abneer (el productor) y toda la manada para mandarte todas las mejores energías para que todo salga bien, todo el apoyo”, dijo.

“Te queremos mucho y esperemos que lo más pronto posible puedas estar aquí al lado de nosotros. No sabemos exactamente cuánto tiempo va a pasar aún. Como les decimos, estamos a la espera de más información”, acotó.

La presentadora Laura Spoya sufrió un aparatoso choque vehicular que dejó su camioneta gravemente dañada y parte de un inmueble afectado, requiriendo su traslado en camilla. (Composición Infobae)

En el programa, los conductores relataron cómo se enteraron del accidente. “Todos hemos despertado con la noticia del accidente de Laura”, sostuvo Irivarren, quien admitió que el impacto emocional fue fuerte para el equipo. La situación afectó el ánimo de los presentadores, quienes reconocieron que era difícil mantener la energía habitual del programa tras el incidente.

“Hay vértebras comprometidas”

Abneer Robles, productor del equipo, también le dedicó unas palabras a la conductora. “Mandarle de verdad las buenas energías a Laura. El panorama no es lo más agradable. Ya hicieron un comunicado, la situación es complicada, hay vértebras comprometidas. No hay que entrar en detalles. Es un momento que a todos nos agarra en shock y hay que tomarlo con calma”, agregó el productor

Los conductores pidieron no especular sobre las causas ni detalles médicos que no han sido confirmados oficialmente. Ante ello, Irivarren fue enfático: “Prefiero no ahondar en temas de los que aún no estoy informado y esperemos que con el pasar de las horas o de los días podamos mantenerlos más informados. Es imposible continuar haciendo un programa con la alegría y la energía que nos caracteriza. La situación, de todas maneras, es complicada”.

La audiencia mostró solidaridad a través de mensajes en redes sociales, lo que fue agradecido por los integrantes de “La Manada”. Los conductores reiteraron que el espacio seguirá al aire mientras la situación de Spoya evoluciona y que seguirán informando a sus seguidores sobre cualquier novedad relevante. “Regresamos mañana y les estaremos informando cualquier cosa importante que sea posible comunicar. Los queremos mucho”, concluyeron.

Laura Spoya permanece hospitalizada.