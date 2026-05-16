La nueva vida de ‘Diealis’ que se refugia en la iglesia tras denuncia por agresión: “Reconstruyendo mi vida”

El streamer Diego Aliaga Huamán, conocido como Diealis, expone en redes su nueva rutina centrada en el ejercicio, la meditación y la fe, tras ser denunciado por su expareja Verónika Rojas. El caso sigue bajo investigación en la Fiscalía.

La vida de Diego Aliaga Huamán, conocido en redes como ‘Diealis’, ha dado un giro radical tras la denuncia de agresión física y psicológica interpuesta por su expareja Verónika Rojas.

El streamer, quien hasta hace unos meses era conocido por sus transmisiones y presencia digital, ahora comparte con sus seguidores un proceso de reconstrucción personal que incluye ejercicio físico, meditación, cambios en la alimentación y asistencia a la iglesia.

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A través de una serie de videos y publicaciones en sus plataformas, Diealis mostró el inicio de su nueva rutina: “Día uno tratando de reconstruir mi vida. Ahora me levanto y comienzo a agradecer. Es lo que hago todos los días en mi nueva rutina y con eso ya estoy preparado para lo que sigue”. El streamer detalla que, tras el escándalo, intenta encontrar estabilidad y sentido en hábitos que van desde el cuidado físico hasta la espiritualidad.

La nueva vida de Diealis que se refugia en la iglesia tras denuncia por agresión. TikTok

Ejercicio, alimentación y meditación: una rutina renovada

En sus publicaciones recientes, Diealis describe cómo los ejercicios y la meditación se han convertido en pilares de su día a día. “Prosigo con estiramientos para la espalda. Esto es básicamente para mi hernia discal. Es difícil hacerlo, pero es bueno”, relata en uno de sus videos, mientras ejecuta movimientos terapéuticos. Añade que la meditación y la respiración consciente le ayudan a enfrentar la ansiedad y el estrés: “Respiro cinco segundos y exhalo cinco segundos”.

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La jornada matutina de Aliaga incluye también un desayuno simple, a base de atún, agua y cloruro de magnesio, parte de una dieta que, asegura, le ayuda a mantener el equilibrio físico y mental. “Ahora soy batallista, les cuento”, comenta sobre su participación en competencias lúdicas online, buscando mantener la mente ocupada y enfocada en actividades constructivas.

El papel de la iglesia: fe y comunidad en tiempos difíciles

Uno de los cambios más significativos en la vida de Diealis es su asistencia regular a la iglesia. Aliaga comparte en sus redes cómo asiste a los “jueves de hombres” en la iglesia Alianza de Miraflores, describiendo la dificultad inicial para mantener la constancia en estos encuentros. “En un momento no me quise parar, la verdad, no quería ir. Siempre lucho constantemente con eso”, confiesa.

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Parte de su rutina incluye cursos de bautizo y participación en reuniones temáticas, como charlas sobre negocios y desarrollo personal. “No sé cuánto me vaya a demorar en ser una mejor persona, pero mañana quiero intentarlo”, concluye en uno de sus vlogs, mostrando una actitud de perseverancia frente al cambio.

‘Diealis’ en la mira: deberá declarar por presunta golpiza a su expareja. Captura: Magaly TV La Firme.

Contexto judicial: denuncia, medidas de protección y controversia mediática

La reconstrucción personal de Diealis ocurre en medio de una investigación judicial por presunta agresión física y tentativa de feminicidio. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) intervino de oficio tras la denuncia de Verónika Rojas, reforzando las medidas de protección y exigiendo diligencias a la Policía y al Poder Judicial.

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El caso, ampliamente difundido en medios como Magaly TV La Firme, describe un episodio de violencia ocurrido en marzo en Barranco, donde la joven denunció haber sido golpeada y asfixiada momentáneamente dentro de un vehículo. La Fiscalía inició una investigación preliminar, recabando testimonios, pruebas y evaluaciones psicológicas.

Rojas, en declaraciones televisivas, relató el impacto emocional y físico de la agresión, así como presuntas ofertas económicas para retirar la denuncia. El escándalo generó una fuerte reacción social y puso en debate la influencia y responsabilidad pública de figuras digitales como Diealis.

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El Ministerio de la Mujer exige a la Policía Nacional y al Poder Judicial que cumplan estrictamente las medidas de protección para Verónica Rojas.

Acuerdo de confidencialidad y críticas públicas

En las últimas semanas, la controversia aumentó tras conocerse la existencia de un acuerdo de confidencialidad firmado entre ambas partes. La abogada de la denunciante confirmó el acercamiento y el acuerdo, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Magaly Medina, conductora de espectáculos, criticó la posibilidad de arreglos extrajudiciales y la falta de claridad en el manejo del caso.

Verónika Rojas viajó a Venezuela por motivos de salud mental, aunque la defensa aclaró que la investigación sigue su curso y que el proceso judicial no ha sido abandonado. El streamer, por su parte, negó haber ofrecido dinero y aseguró estar colaborando con la justicia, así como participando en terapias y apoyo espiritual.

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Diealis rompe su silencio y pide disculpas, pero Magaly no le cree. Captura: Magaly TV La Firme.