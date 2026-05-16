JNE publica acuerdo que fija para este domingo 17 la proclamación de resultados de primera vuelta

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó este viernes 15 de mayo en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano el acuerdo de su Pleno que fija para este domingo 17 la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial, con lo que se conocerán formalmente las dos fórmulas presidenciales que competirán en el balotaje del 7 de junio.

La decisión fue adoptada por el Pleno del JNE en sesión conjunta con el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas. El presidente del tribunal electoral, el magistrado Roberto Burneo, anunció que el acto se realizará el domingo “en horas de la mañana” y será comunicado a través de una conferencia pública.

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“En función a los procedimientos que se cumplen, se procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta el próximo domingo 17 de mayo en horas de la mañana, la misma que será comunicada en conferencia pública”, afirmó Burneo.

Acuerdo del Pleno del JNE

La proclamación llega más de un mes después de la jornada electoral del 12 de abril, en parte porque, según reconoció el propio Burneo, “por primera vez se está realizando el recuento de voto” en forma “pública y transparente” en un proceso electoral peruano.

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Proclamaciones descentralizadas

Antes del acto central del domingo, los Jurados Electorales Especiales (JEE) tienen como fecha límite este sábado 16 de mayo para completar las proclamaciones descentralizadas de los resultados presidenciales en sus respectivas circunscripciones. La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, precisó que, al momento del anuncio, 47 de los 60 JEE ya habían concluido ese proceso, con 13 pendientes de programar. Los 60 organismos descentralizados atendieron una carga de 68.000 actas observadas que presentaban errores materiales, eran ilegibles, estaban incompletas o contenían errores aritméticos.

A partir del sábado, se notificará a la ONPE la disponibilidad para proceder con la proclamación, a fin de que el organismo ejecute la prueba de color el domingo e inicie la impresión del material electoral para la segunda vuelta —cédulas de sufragio, actas del padrón y distribución de material a circunscripciones en el exterior—.

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Fujimori y Sánchez, virtuales finalistas

Con el escrutinio de la ONPE al 100% de las actas contabilizadas de la elección presidencial, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera el conteo con 2.877.678 votos válidos (17,18%), seguida por Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, con 2.015.114 votos (12,03%). El tercer lugar lo ocupa Rafael López Aliaga con 1.993.905 votos (11,90%), a menos de 21.000 votos del segundo puesto.

Una pintura en acuarela presenta dos retratos separados de Keiko Fujimori sonriendo y Roberto Sánchez con un sombrero tradicional y lentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo domingo, el JNE también anunciará la conformación del Comité de Expertos que tendrá a su cargo la revisión y mejora del proceso electoral. Asimismo, el tribunal acordó reforzar la publicidad de los locales de votación habilitados para la segunda vuelta a nivel nacional e internacional, y coordinará con la Cancillería para identificar oportunidades de mejora en la organización del voto en el exterior.

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Cabe precisar que la proclamación solo abarcará la elección presidencial. Aún faltan procesar un grupo de actas de las elecciones restantes: Senado distrito único nacional, Senado distrito electoral múltiple, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.