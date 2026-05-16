Perú

JNE publica acuerdo que fija para este domingo 17 la proclamación de resultados de primera vuelta

Jurados Electorales Especiales tienen hasta hoy para oficializar sus resultados descentralizados. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a la segunda vuelta

Guardar
Google icon
Pleno del JNE atendió pedido de la Defensoría. Foto: JNE
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó este viernes 15 de mayo en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano el acuerdo de su Pleno que fija para este domingo 17 la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial, con lo que se conocerán formalmente las dos fórmulas presidenciales que competirán en el balotaje del 7 de junio.

La decisión fue adoptada por el Pleno del JNE en sesión conjunta con el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas. El presidente del tribunal electoral, el magistrado Roberto Burneo, anunció que el acto se realizará el domingo “en horas de la mañana” y será comunicado a través de una conferencia pública.

PUBLICIDAD

“En función a los procedimientos que se cumplen, se procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta el próximo domingo 17 de mayo en horas de la mañana, la misma que será comunicada en conferencia pública”, afirmó Burneo.

Acuerdo del Pleno del JNE
Acuerdo del Pleno del JNE

La proclamación llega más de un mes después de la jornada electoral del 12 de abril, en parte porque, según reconoció el propio Burneo“por primera vez se está realizando el recuento de voto” en forma “pública y transparente” en un proceso electoral peruano.

PUBLICIDAD

Proclamaciones descentralizadas

Antes del acto central del domingo, los Jurados Electorales Especiales (JEE) tienen como fecha límite este sábado 16 de mayo para completar las proclamaciones descentralizadas de los resultados presidenciales en sus respectivas circunscripciones. La secretaria general del JNEYessica Clavijo, precisó que, al momento del anuncio, 47 de los 60 JEE ya habían concluido ese proceso, con 13 pendientes de programar. Los 60 organismos descentralizados atendieron una carga de 68.000 actas observadas que presentaban errores materiales, eran ilegibles, estaban incompletas o contenían errores aritméticos.

A partir del sábado, se notificará a la ONPE la disponibilidad para proceder con la proclamación, a fin de que el organismo ejecute la prueba de color el domingo e inicie la impresión del material electoral para la segunda vuelta —cédulas de sufragio, actas del padrón y distribución de material a circunscripciones en el exterior—.

Fujimori y Sánchez, virtuales finalistas

Con el escrutinio de la ONPE al 100% de las actas contabilizadas de la elección presidencialKeiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera el conteo con 2.877.678 votos válidos (17,18%), seguida por Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, con 2.015.114 votos (12,03%). El tercer lugar lo ocupa Rafael López Aliaga con 1.993.905 votos (11,90%), a menos de 21.000 votos del segundo puesto.

Pintura en acuarela dividida en dos: a la izquierda, Roberto Sánchez con sombrero y gafas; a la derecha, Keiko Fujimori sonriendo y aplaudiendo.
Una pintura en acuarela presenta dos retratos separados de Keiko Fujimori sonriendo y Roberto Sánchez con un sombrero tradicional y lentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo domingo, el JNE también anunciará la conformación del Comité de Expertos que tendrá a su cargo la revisión y mejora del proceso electoral. Asimismo, el tribunal acordó reforzar la publicidad de los locales de votación habilitados para la segunda vuelta a nivel nacional e internacional, y coordinará con la Cancillería para identificar oportunidades de mejora en la organización del voto en el exterior.

Cabe precisar que la proclamación solo abarcará la elección presidencial. Aún faltan procesar un grupo de actas de las elecciones restantes: Senado distrito único nacional, Senado distrito electoral múltiple, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Temas Relacionados

JNESegunda vuelta electoralElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Matthew McConaughey dejó Hollywood y vivió como un desconocido en Perú, sin electricidad ni fama

Antes de 2024, el ganador del Oscar pasó 22 días sin electricidad en una comunidad peruana, haciéndose llamar Mateo, en busca de validación personal y lejos de la celebridad que lo marcó.

Matthew McConaughey dejó Hollywood y vivió como un desconocido en Perú, sin electricidad ni fama

PPK se pronuncia sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral: “Ella podría ganar esta vez”

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski evitó revelar por quién votará el próximo 7 de junio, aunque descartó que sus antiguos enfrentamientos con Keiko Fujimori sean un impedimento para apoyarla

PPK se pronuncia sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral: “Ella podría ganar esta vez”

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El equipo de Pablo Guede buscará ponerse a un paso del título frente el ‘papá’ que también tienen chances: duelo por el ganador en Cusco. Conoce los horarios de decisivo cotejo

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Israel Dreyfus, su dolorosa infancia y el sacrificio de su tía, quien se convirtió en su imagen materna

El exparticipante de realities compartió recuerdos de la niñez y elogió la entrega de la persona que asumió su crianza, revelando cómo una figura materna no biológica transformó su entorno familiar

Israel Dreyfus, su dolorosa infancia y el sacrificio de su tía, quien se convirtió en su imagen materna

DNI electrónico gratis para este jueves 21 de mayo: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

La meta principal consiste en suprimir obstáculos que impiden conseguir o actualizar el documento nacional de identidad, herramienta fundamental para el ejercicio de derechos civiles y el acceso a servicios estatales

DNI electrónico gratis para este jueves 21 de mayo: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PPK se pronuncia sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral: “Ella podría ganar esta vez”

PPK se pronuncia sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral: “Ella podría ganar esta vez”

Promulgan ley para sancionar con hasta 100 UIT a universidades públicas y privadas que no cedan sus locales a la ONPE

Perú se une a siete países de Latinoamérica y expresa preocupación por crisis humanitaria y rechaza bloqueos en Bolivia

Resultados ONPE al 100%: Terminó el conteo y Roberto Sánchez superó a Rafael López Aliaga por más de 21 mil votos

Subcomisión del Congreso admite denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Guido Bellido por presunto nombramiento ilegal

ENTRETENIMIENTO

Matthew McConaughey dejó Hollywood y vivió como un desconocido en Perú, sin electricidad ni fama

Matthew McConaughey dejó Hollywood y vivió como un desconocido en Perú, sin electricidad ni fama

Israel Dreyfus, su dolorosa infancia y el sacrificio de su tía, quien se convirtió en su imagen materna

La nueva vida de ‘Diealis’ que se refugia en la iglesia tras denuncia por agresión: “Reconstruyendo mi vida”

Nicola Porcella confirma su romance con la influencer mexicana Brianda Deyanara: “Es una chica linda y estamos saliendo”

Suheyn Cipriani viaja a Tailandia para representar al Perú en el Miss Grand International All Stars

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

“Cagast... a la ‘U’”, el reclamo de los hinchas a Franco Velazco tras la dura derrota de Universitario vs Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura