DNI electrónico gratis para este jueves 21 de mayo: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

La campaña permite el cambio del DNI amarillo y azul al formato electrónico, con atención prioritaria para personas entre 0 y 17 años y mayores de 60, así como la realización de trámites y toma de foto sin costo - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Chaclacayo, en alianza con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), anunció que organizará este jueves 21 de mayo una campaña especial para facilitar la actualización y obtención de documentos de identidad. La jornada, dirigida tanto a niños como a adultos mayores, tiene carácter gratuito y busca beneficiar a los vecinos del distrito mediante la entrega de nuevos formatos digitales.

El evento se llevará en la Biblioteca Municipal, desde las 10:00 hasta las 12:30. Solo estarán disponibles 50 cupos, por lo que se recomienda asistir puntualmente para asegurar el acceso al servicio.

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La iniciativa pretende reducir trámites pendientes y mejorar el acceso a servicios esenciales, especialmente para quienes requieren renovar o modificar su documento nacional de identidad.

Los requisitos contemplan la presentación del DNI del menor y de uno de los padres para los niños, y solo el documento vigente para mayores de 60 años - Créditos: Municipalidad de Chaclacayo.

La campaña ofrece la posibilidad de realizar los siguientes procedimientos:

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Cambio del DNI amarillo por el documento electrónico.

Actualización del DNI azul al formato digital.

Atención prioritaria para personas entre 0 y 17 años, así como para mayores de 60 años.

Toma de foto gratuita y gestión sin costo adicional.

Los requisitos para beneficiarse de la campaña, en el caso de menores, son los siguientes:

Presentar el DNI del menor.

Contar con el documento de identidad de la madre o el padre.

Asistencia de uno de los progenitores con el DNI físico.

Para los adultos mayores, el único requisito consiste en mostrar el documento vigente al momento del trámite.

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Este esfuerzo conjunto entre la autoridad local y Reniec responde a la necesidad de modernizar el acceso a la identificación personal, promover el uso de tecnología y facilitar la inclusión de sectores vulnerables.

Además, la actualización del DNI electrónico permite a los ciudadanos acceder a servicios digitales, realizar gestiones en entidades públicas y garantizar su participación en diversos procesos oficiales.

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La Municipalidad de Chaclacayo, junto a Reniec, lanza una campaña gratuita para facilitar la actualización y obtención del documento de identidad, enfocada en menores y adultos mayores del distrito - Créditos: Andina.

La jornada busca, además, sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la identificación para el ejercicio de derechos civiles, la protección social y el acceso a servicios de salud, educación y programas estatales. La municipalidad recuerda que la campaña prioriza a menores y adultos mayores, sectores que suelen enfrentar mayores dificultades para completar estos procedimientos en oficinas regulares.

Beneficios de usar el DNI electrónico

Permite el acceso a trámites digitales y servicios en línea en instituciones públicas y privadas.

Facilita la firma electrónica de documentos con validez legal en el territorio nacional.

Refuerza la seguridad en la identificación personal gracias a tecnología biométrica y protección de datos.

Reduce el riesgo de suplantación de identidad al contar con elementos de autenticación avanzados.

Agiliza procesos administrativos, eliminando la necesidad de presentar documentos físicos en muchas gestiones.

Favorece la inclusión digital y el acceso a plataformas gubernamentales sin desplazamientos innecesarios.

Facilita la actualización de información personal y la validación de datos en tiempo real.

Permite realizar operaciones bancarias y comerciales con mayor protección y eficiencia.

Ofrece compatibilidad con sistemas modernos de verificación en dependencias y entidades oficiales.

Contribuye a la modernización del Estado y a la reducción de trámites presenciales.

Fortalece la confianza en el uso de servicios digitales, impulsando la participación ciudadana en entornos virtuales.

Mejora el control y la transparencia en procedimientos públicos y privados, gracias a la trazabilidad de las gestiones.

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El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)