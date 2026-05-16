DNI electrónico gratis para este jueves 21 de mayo: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

La Municipalidad de Chaclacayo, en alianza con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), anunció que organizará este jueves 21 de mayo una campaña especial para facilitar la actualización y obtención de documentos de identidad. La jornada, dirigida tanto a niños como a adultos mayores, tiene carácter gratuito y busca beneficiar a los vecinos del distrito mediante la entrega de nuevos formatos digitales.
El evento se llevará en la Biblioteca Municipal, desde las 10:00 hasta las 12:30. Solo estarán disponibles 50 cupos, por lo que se recomienda asistir puntualmente para asegurar el acceso al servicio.
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La iniciativa pretende reducir trámites pendientes y mejorar el acceso a servicios esenciales, especialmente para quienes requieren renovar o modificar su documento nacional de identidad.
La campaña ofrece la posibilidad de realizar los siguientes procedimientos:
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- Cambio del DNI amarillo por el documento electrónico.
- Actualización del DNI azul al formato digital.
- Atención prioritaria para personas entre 0 y 17 años, así como para mayores de 60 años.
- Toma de foto gratuita y gestión sin costo adicional.
Los requisitos para beneficiarse de la campaña, en el caso de menores, son los siguientes:
- Presentar el DNI del menor.
- Contar con el documento de identidad de la madre o el padre.
- Asistencia de uno de los progenitores con el DNI físico.
Para los adultos mayores, el único requisito consiste en mostrar el documento vigente al momento del trámite.
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Este esfuerzo conjunto entre la autoridad local y Reniec responde a la necesidad de modernizar el acceso a la identificación personal, promover el uso de tecnología y facilitar la inclusión de sectores vulnerables.
Además, la actualización del DNI electrónico permite a los ciudadanos acceder a servicios digitales, realizar gestiones en entidades públicas y garantizar su participación en diversos procesos oficiales.
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La jornada busca, además, sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la identificación para el ejercicio de derechos civiles, la protección social y el acceso a servicios de salud, educación y programas estatales. La municipalidad recuerda que la campaña prioriza a menores y adultos mayores, sectores que suelen enfrentar mayores dificultades para completar estos procedimientos en oficinas regulares.
Beneficios de usar el DNI electrónico
- Permite el acceso a trámites digitales y servicios en línea en instituciones públicas y privadas.
- Facilita la firma electrónica de documentos con validez legal en el territorio nacional.
- Refuerza la seguridad en la identificación personal gracias a tecnología biométrica y protección de datos.
- Reduce el riesgo de suplantación de identidad al contar con elementos de autenticación avanzados.
- Agiliza procesos administrativos, eliminando la necesidad de presentar documentos físicos en muchas gestiones.
- Favorece la inclusión digital y el acceso a plataformas gubernamentales sin desplazamientos innecesarios.
- Facilita la actualización de información personal y la validación de datos en tiempo real.
- Permite realizar operaciones bancarias y comerciales con mayor protección y eficiencia.
- Ofrece compatibilidad con sistemas modernos de verificación en dependencias y entidades oficiales.
- Contribuye a la modernización del Estado y a la reducción de trámites presenciales.
- Fortalece la confianza en el uso de servicios digitales, impulsando la participación ciudadana en entornos virtuales.
- Mejora el control y la transparencia en procedimientos públicos y privados, gracias a la trazabilidad de las gestiones.