Perú

Estado de salud de Laura Spoya tras aparatoso accidente: Tiene vértebras comprometidas y está fuera de peligro

La exMiss Perú impactó su vehículo contra una pared en Surco durante la madrugada del 12 de febrero y se encuentra hospitalizada en una clínica local

La conductora sufrió un aparatoso choque en Surco en la madrugada de este jueves 12 de febrero. Panamericana TV

La madrugada del jueves 12 de febrero, la tranquilidad de las calles del distrito de Surco se vio interrumpida por un violento accidente de tránsito protagonizado por Laura Spoya, exMiss Perú y conductora de televisión. El siniestro ocurrió alrededor de las 3:30 a.m., cuando la camioneta que manejaba Spoya impactó de frente contra el muro de un concesionario en la avenida El Polo, a la altura de la cuadra 10, en el cruce con La Encalada. Las causas del accidente aún no han sido esclarecidas, pero la fuerza de la colisión dejó el vehículo con serios daños y activó de inmediato los sistemas de seguridad.

Testigos detallaron que la camioneta negra que conducía la modelo quedó con la parte frontal completamente destruida y los vidrios rotos. La magnitud del impacto fue tal que las bolsas de aire se desplegaron instantáneamente, mientras que el muro afectado presentaba un agujero y fracturas considerables. Las imágenes difundidas mostraron no solo el estado del vehículo, sino también la severidad de los daños en la infraestructura, lo que motivó el acordonamiento del área para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y evitar mayores riesgos.

La camioneta de Laura Spoya y parte del inmueble donde se estrelló muestran graves daños tras el aparatoso accidente de tránsito en Surco. (Panamericana / Préndete)

Atención de emergencia

Pocos minutos después del accidente, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú llegó al lugar para atender el siniestro y rescatar a Laura Spoya. Los rescatistas actuaron con suma precaución, utilizando un collarín ortopédico y técnicas especializadas para evitar movimientos bruscos ante la sospecha de posibles lesiones cervicales o vertebrales. La modelo fue retirada del vehículo en una camilla y trasladada de emergencia a la clínica San Pablo, donde fue ingresada para exámenes y observación.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a Spoya consciente durante su evacuación, sin heridas abiertas ni signos evidentes de sangrado. Sin embargo, el impacto del accidente y la preocupación por posibles lesiones internas llevaron a los médicos a mantenerla bajo estricta vigilancia. Según informó el programa digital Q Bochinche, el protocolo de atención priorizó descartar daños en la columna y otras estructuras óseas, dada la gravedad del choque.

Imágenes en vivo muestran el inmueble dañado y el lugar del accidente de tránsito de Laura Spoya en Surco, evidenciando el impacto de su camioneta contra la estructura. (Panamericana / Préndete)

¿Cuál es el estado de salud actual de Laura Spoya?

A lo largo de la mañana, la incertidumbre sobre el estado de salud de Laura Spoya generó una ola de mensajes de apoyo y preocupación entre sus seguidores y compañeros de trabajo. Mario Irivarren, su compañero en el pódcast “La Manada”, fue uno de los primeros en brindar información oficial sobre la evolución de la exMiss Perú. “Laura se encuentra consciente con un pronóstico reservado, pero fuera de peligro”, declaró, agregando que aún se debe esperar algunas horas para obtener un diagnóstico más preciso sobre su condición.

Irivarren aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de ánimo a su compañera y tranquilizar a los seguidores: Sabemos que está fuera de peligro. Hermana, te queremos, todo el equipo está aquí y te mandamos las mejores energías. Esperemos que pronto puedas estar aquí, no sabemos cuánto tiempo será, aún no tenemos más información, así que ni bien sepamos algo, les informaremos”. Además, aseguró que el equipo de trabajo se mantendrá unido y continuará con sus actividades en señal de respaldo a la conductora.

Por su parte, Gerardo Pe’, otro miembro de “La Manada”, agradeció las muestras de solidaridad recibidas tras el accidente: “A todos nos tomó por sorpresa el accidente. Queremos agradecer por los mensajes, ella está sintiendo su cariño. Gracias por el apoyo de siempre, es un tema complicado de tocar, pero como dice Mario, está fuera de peligro”.

El productor del pódcast, Abneer Robles, también se pronunció sobre el estado de salud de Spoya, señalando que podría haber compromiso en las vértebras, aunque evitó entrar en detalles para no generar especulaciones. “Le quiero mandar buenas energías. Si bien está estable el panorama no es agradable, es complicado. Hay vértebras comprometidas, no entraremos en detalles, pero no vamos a especular. A todos nos agarró en shock y hay que tomarlo con calma. Decirle a la gente que lo importante ahora es la salud de Laura y hay que mandarle buenas energías”.

Laura Spoya fue trasladada en camilla tras sufrir un aparatoso choque vehicular que dejó su camioneta y un inmueble dañados. (YouTube / Q Bonchinche)

Estuvo en reunión con Mario Irivarren

El accidente se produjo pocas horas después de que Mario Irivarren compartiera en Instagram una fotografía en la que se ve a Laura Spoya junto a otros compañeros disfrutando de bebidas. Aunque algunos usuarios en redes sociales han especulado sobre las circunstancias previas al choque, las autoridades no han emitido ningún reporte oficial sobre las causas específicas del incidente.

Por ahora, la prioridad es la recuperación de Laura Spoya, quien permanece bajo observación médica y con pronóstico reservado, aunque estable y fuera de peligro. Sus compañeros y seguidores continúan enviándole mensajes de ánimo, esperando que pronto pueda retomar sus actividades y compartir nuevamente con su público. La familia de Spoya y el equipo de “La Manada” han pedido respeto y paciencia, asegurando que cualquier novedad será comunicada de manera oficial conforme avance su recuperación.

