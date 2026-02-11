Perú

¿Lunes de lentejas? Esta es la cantidad de menestras que consumen los peruanos: una tiene más proteína que la carne y el pollo

En el Día Mundial de las Legumbres, el MIDAGRI destacó que la exportación de menestras peruanas superó los USD 117 millones en 2025, con grandes volúmenes a EEUU, Inglaterra, Francia, Dubái, Egipto y Corea

Guardar
Más de 140.000 familias rurales
Más de 140.000 familias rurales participan en la producción de legumbres en Perú, fortaleciendo la seguridad alimentaria y la economía local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) conmemoró ete 10 de febrero el Día Mundial de las Legumbres y destacó que este cultivo beneficia a más de 140.000 familias rurales en Perú, según datos oficiales.

La jornada tuvo como objetivo visibilizar el papel estratégico que cumplen estos superalimentos en la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.

Valor nutricional y sostenibilidad

Durante 2025, la superficie dedicada al cultivo de legumbres alcanzó cerca de 93.000 hectáreas, lo que permitió una cosecha total de 350.000 toneladas, de acuerdo con cifras de MIDAGRI.

Este volumen de producción generó 12,6 millones de jornales, consolidando a la cadena de las legumbres como una fuente clave de empleo y dinamismo económico para distintas regiones del país.

Las legumbres, conocidas en el país como menestras, aportan no solo por su valor alimenticio. El tarwi, por ejemplo, contiene entre 42% y 50% de proteínas asimilables por cada 100 gramos, constituyéndose en una fuente relevante de nutrientes para la dieta nacional.

El tarwi sobresale entre las
El tarwi sobresale entre las leguminosas andinas gracias a su elevado aporte de proteínas, omega, calcio e hierro. Su sabor, inicialmente amargo y suavizado con procesos ancestrales, lo convierte en un alimento insustituible para dietas equilibradas y sostenibles. (Andina)

Según MIDAGRI, estos cultivos también favorecen la sostenibilidad ambiental, mejorando la fertilidad del suelo y aumentando la capacidad de los campos para resistir sequías y altas temperaturas.

Según Rosa Palomino, especialista de la Cadena de Legumbres del MIDAGRI, el Día Mundial de las Legumbres nos recuerda el valor estratégico de estos cultivos para la agricultura familiar peruana.

“No solo generan empleo e ingresos, sino que son aliados de la nutrición, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestros sistemas agroalimentarios”, señaló.

Exportación y crecimiento del consumo interno

El impacto de las legumbres peruanas se extiende más allá del territorio nacional. En 2025, Perú exportó legumbres a destinos como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Dubái, Egipto y Corea del Sur, alcanzando ingresos por 117 millones de dólares, según información de MIDAGRI.

Este desempeño refleja el crecimiento sostenido y la consolidación de la producción nacional en mercados internacionales. En el ámbito interno, las campañas de promoción de MIDAGRI permitieron que el consumo per cápita de legumbres en Perú subiera de 2,5 a 7 kilos por año.

En 2025, el sector de
En 2025, el sector de menestras peruano generó 350.000 toneladas y aportó 12,6 millones de jornales al país, según MIDAGRI. (Perú Info)

Esta cifra se acerca a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere un consumo de 9 kilos anuales por persona, fortaleciendo la nutrición y la seguridad alimentaria en hogares rurales y urbanos.

El tarwi, por ejemplo, es una leguminosa andina que aporta entre 32% y 53% de proteínas, superando la cantidad que ofrecen el pollo y la carne (20-22g por cada 100g). La harina de tarwi contiene 49,2g de proteína por cada 100g, lo que lo convierte en uno de los alimentos más nutritivos del país.

Políticas y acciones a favor del sector

El MIDAGRI subraya su compromiso con el desarrollo de la cadena de legumbres mediante políticas públicas y acciones orientadas a consolidar la producción, el consumo y la comercialización de estos cultivos. La meta es que las legumbres sigan contribuyendo al crecimiento económico, social y ambiental del país.

La conmemoración del Día Mundial de las Legumbres representa una oportunidad para reconocer los avances logrados y el trabajo de más de 140.000 familias productoras que impulsan la sostenibilidad y el bienestar colectivo en el Perú.

¿Qué tipo de legumbres se cultivan en Perú?

En Perú se cultivan más de 13 especies de legumbres, conocidas como menestras, y cerca de 80 variedades comerciales. Entre las especies originarias figuran el frijol, el pallar y el tarwi.

Estas legumbres, fundamentales en la agricultura familiar y la gastronomía peruana, aportan altos niveles de proteína y hierro. La producción ocurre a nivel nacional, con mayor presencia en la costa y la sierra, donde sobresalen las regiones de Ica y Lambayeque.

  • Frijoles: Más de 20 variedades, entre ellas canario (el más cultivado), panamito, negro, caballero, frijol de palo, castilla, guinda, ñuña (frijol saltarín) y zarandaja.
  • Pallar: Originario de Perú, con producción ancestral y destacada en Ica.
  • Tarwi (chocho): Legumbre andina de alto valor proteico.
  • Arvejas: Se cultivan en grano verde y seco (arveja verde partida).
  • Habas: Segundo cultivo en importancia, especialmente en la sierra.
  • Lentejas: Cultivo relevante, incluyendo la lenteja bebé.
  • Garbanzos: Producción significativa en zonas de la costa, como Ica.

Temas Relacionados

MIDAGRIMinisterio de Desarrollo Agrario y RiegolegumbresmenestrastarwipallareslentejashabasDía Mundial de las Legumbresagriculturaagricultura familiarperu-economia

Más Noticias

Sergio Peña enfrenta a usuaria que cuestionó su foto con su novia tras acusación de abuso: “Eres una persona ignorante”

El futbolista no se quedó callado ante las críticas de una seguidora, quien le recordó la acusación de abuso sexual que tiene pendiente

Sergio Peña enfrenta a usuaria

La reacción de Gianluca Lapadula tras difusión de ‘ampay’ junto a mujer que no es su esposa

El atacante del Spezia Calcio fue grabado en un bar de Barcelona junto a una mujer, lo que generó sorpresa entre sus seguidores y un aluvión de mensajes en su cuenta de Instagram.

La reacción de Gianluca Lapadula

Pensión ONP con aumento de S/100 se paga a domicilio desde mañana según cronograma por distritos

El cronograma de pagos de la ONP continúa para los pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 19990

Pensión ONP con aumento de

“Aquino y Advíncula aceptaron más la parte económica que el amor a la camiseta”, el lamento de ídolo de Sporting Cristal

Pedro Garay, exreferente del cuadro ‘celeste’, se pronunció por la presencia de la ‘Roca’ y del ‘Rayo’ en Alianza Lima tras no poder concretar un regreso al Rímac

“Aquino y Advíncula aceptaron más

La revancha de Patricio Quiñones, un bailarín peruano en la élite internacional: “Vi llorar a mi madre de impotencia, hoy llora de orgullo”

Tras su participación en el espectáculo de medio tiempo más visto del planeta, Patricio Quiñones compartió con Infobae Perú los retos superados para alcanzar este hito profesional. Además, señala que no se arrepiente de todo lo vivido

La revancha de Patricio Quiñones,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Milagros Jáuregui se aferra a

Milagros Jáuregui se aferra a su candidatura al Senado y no renunciará: “No he hecho nada malo”

Zhihua Yang, empresario chino cercano a José Jerí, no se presentará ante la Comisión de Fiscalización del Congreso

Isabel Cajo dejó ambigua respuesta sobre si asistió a la fiesta de José Jerí en 2024: “Que hablen con pruebas”

Tomás Gálvez remueve a Pablo Sánchez de la Primera Fiscalía Suprema Penal

Embajador de EEUU publica foto con José Jerí: “Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana”

ENTRETENIMIENTO

Sergio Peña enfrenta a usuaria

Sergio Peña enfrenta a usuaria que cuestionó su foto con su novia tras acusación de abuso: “Eres una persona ignorante”

La reacción de Gianluca Lapadula tras difusión de ‘ampay’ junto a mujer que no es su esposa

La revancha de Patricio Quiñones, un bailarín peruano en la élite internacional: “Vi llorar a mi madre de impotencia, hoy llora de orgullo”

Samahara Lobatón sorprende a Youna con inesperada pregunta en transmisión en vivo: “¿Aún me amas?”

Patricio Quiñones, el bailarín favorito para los shows de Daddy Yankee, Bad Bunny y otras estrellas de la música

DEPORTES

“Aquino y Advíncula aceptaron más

“Aquino y Advíncula aceptaron más la parte económica que el amor a la camiseta”, el lamento de ídolo de Sporting Cristal

“Luis Advíncula tiene que ser protagonista, para eso lo trajeron”, la contundente opinión de Pedro García previo al Alianza Lima vs 2 de Mayo

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a Fase 2 tras derrota frente 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026?

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Golazo de Hernán Barcos tras eliminar a tres rivales en FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026