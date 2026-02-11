¿Lunes de lentejas? Esta es la cantidad de menestras que consumen los peruanos: una tiene más proteína que la carne y el pollo

Más de 140.000 familias rurales participan en la producción de legumbres en Perú, fortaleciendo la seguridad alimentaria y la economía local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) conmemoró ete 10 de febrero el Día Mundial de las Legumbres y destacó que este cultivo beneficia a más de 140.000 familias rurales en Perú, según datos oficiales.

La jornada tuvo como objetivo visibilizar el papel estratégico que cumplen estos superalimentos en la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.

Valor nutricional y sostenibilidad

Durante 2025, la superficie dedicada al cultivo de legumbres alcanzó cerca de 93.000 hectáreas, lo que permitió una cosecha total de 350.000 toneladas, de acuerdo con cifras de MIDAGRI.

Este volumen de producción generó 12,6 millones de jornales, consolidando a la cadena de las legumbres como una fuente clave de empleo y dinamismo económico para distintas regiones del país.

Las legumbres, conocidas en el país como menestras, aportan no solo por su valor alimenticio. El tarwi, por ejemplo, contiene entre 42% y 50% de proteínas asimilables por cada 100 gramos, constituyéndose en una fuente relevante de nutrientes para la dieta nacional.

El tarwi sobresale entre las leguminosas andinas gracias a su elevado aporte de proteínas, omega, calcio e hierro. Su sabor, inicialmente amargo y suavizado con procesos ancestrales, lo convierte en un alimento insustituible para dietas equilibradas y sostenibles. (Andina)

Según MIDAGRI, estos cultivos también favorecen la sostenibilidad ambiental, mejorando la fertilidad del suelo y aumentando la capacidad de los campos para resistir sequías y altas temperaturas.

Según Rosa Palomino, especialista de la Cadena de Legumbres del MIDAGRI, el Día Mundial de las Legumbres nos recuerda el valor estratégico de estos cultivos para la agricultura familiar peruana.

“No solo generan empleo e ingresos, sino que son aliados de la nutrición, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestros sistemas agroalimentarios”, señaló.

Exportación y crecimiento del consumo interno

El impacto de las legumbres peruanas se extiende más allá del territorio nacional. En 2025, Perú exportó legumbres a destinos como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Dubái, Egipto y Corea del Sur, alcanzando ingresos por 117 millones de dólares, según información de MIDAGRI.

Este desempeño refleja el crecimiento sostenido y la consolidación de la producción nacional en mercados internacionales. En el ámbito interno, las campañas de promoción de MIDAGRI permitieron que el consumo per cápita de legumbres en Perú subiera de 2,5 a 7 kilos por año.

En 2025, el sector de menestras peruano generó 350.000 toneladas y aportó 12,6 millones de jornales al país, según MIDAGRI. (Perú Info)

Esta cifra se acerca a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere un consumo de 9 kilos anuales por persona, fortaleciendo la nutrición y la seguridad alimentaria en hogares rurales y urbanos.

El tarwi, por ejemplo, es una leguminosa andina que aporta entre 32% y 53% de proteínas, superando la cantidad que ofrecen el pollo y la carne (20-22g por cada 100g). La harina de tarwi contiene 49,2g de proteína por cada 100g, lo que lo convierte en uno de los alimentos más nutritivos del país.

Políticas y acciones a favor del sector

El MIDAGRI subraya su compromiso con el desarrollo de la cadena de legumbres mediante políticas públicas y acciones orientadas a consolidar la producción, el consumo y la comercialización de estos cultivos. La meta es que las legumbres sigan contribuyendo al crecimiento económico, social y ambiental del país.

La conmemoración del Día Mundial de las Legumbres representa una oportunidad para reconocer los avances logrados y el trabajo de más de 140.000 familias productoras que impulsan la sostenibilidad y el bienestar colectivo en el Perú.

¿Qué tipo de legumbres se cultivan en Perú?

En Perú se cultivan más de 13 especies de legumbres, conocidas como menestras, y cerca de 80 variedades comerciales. Entre las especies originarias figuran el frijol, el pallar y el tarwi.

Estas legumbres, fundamentales en la agricultura familiar y la gastronomía peruana, aportan altos niveles de proteína y hierro. La producción ocurre a nivel nacional, con mayor presencia en la costa y la sierra, donde sobresalen las regiones de Ica y Lambayeque.

Frijoles : Más de 20 variedades, entre ellas canario (el más cultivado), panamito, negro, caballero, frijol de palo, castilla, guinda, ñuña (frijol saltarín) y zarandaja.

Pallar : Originario de Perú, con producción ancestral y destacada en Ica.

Tarwi (chocho) : Legumbre andina de alto valor proteico.

Arvejas : Se cultivan en grano verde y seco (arveja verde partida).

Habas : Segundo cultivo en importancia, especialmente en la sierra.

Lentejas : Cultivo relevante, incluyendo la lenteja bebé.

Garbanzos: Producción significativa en zonas de la costa, como Ica.