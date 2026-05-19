Emergencia sanitaria por sarampión en el Perú: vocera del Minsa resalta la importancia de la vacunación para frenar el avance del virus

La vocera del Minsa, Ingrid Livia Arquíñigo, explica la importancia de la vacunación ante la emergencia sanitaria por brote de sarampión en el país. Fuente: TV Perú Noticia

El Gobierno peruano declaró la emergencia sanitaria por 90 días calendario ante el brote de sarampión con transmisión local confirmada en Puno y el riesgo elevado de diseminación en Lima Metropolitana, el Callao y otras 12 regiones del país, de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 008-2026-SA publicado en el diario oficial El Peruano.

La medida incluyó a Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao y los departamentos de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, con un plan orientado a reforzar la vigilancia epidemiológica y cerrar brechas de vacunación.

PUBLICIDAD

En ese contexto, la Lic. Enf. Ingrid Livia Arquíñigo, vocera del Ministerio de Salud (Minsa) y jefa del Servicio de Vacunación del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN Breña), alertó en diálogo con TV Perú Noticias por el aumento de casos y pidió a las familias verificar el esquema de vacunación infantil, al subrayar que el sarampión es “muy transmisible” y que su control depende de intensificar la inmunización.

Sarampión en Peru. Minsa confirma dos casos, y 34 en investigación.

Vocera explica cómo funciona el esquema de vacunación en niños

Arquíñigo recordó que la vacuna contra el sarampión se aplica en dos dosis: la primera al año de edad y la segunda a los 18 meses de vida. El foco inmediato, precisó, está en los niños menores de cinco años y en quienes no completaron el esquema regular.

PUBLICIDAD

La especialista indicó que desde marzo se amplió la vacunación a niñas y niños de hasta 10 años, 11 meses, 29 días para quienes tengan el esquema incompleto. El objetivo es recuperar cobertura y reducir el grupo de personas susceptibles en las edades donde se detectó una baja de vacunación.

Para madres, padres o cuidadores que no recuerdan si el menor recibió las dosis, la vocera explicó el procedimiento: acercarse al vacunatorio más cercano con el documento de identidad del niño o con su número de registro y solicitar la verificación en el carné digital de vacunación, que “contiene información desde el año 2019”.

PUBLICIDAD

Minsa declara emergencia sanitaria por 90 días debido al aumento de casos y riesgo de expansión del sarampión en varias regiones del país. (Composición: Infobae)

Con esa consulta, detalló, el personal realiza un tamizaje de las vacunas registradas y, según el historial y la información que aporte la familia, define si corresponde aplicar la primera dosis, la segunda dosis o ajustar el esquema a la circunstancia del menor.

Recomendaciones para adultos en relación con la vacunación contra el sarampión

Ante las dudas sobre la protección en adultos, Arquíñigo sostuvo que el país controló el sarampión en años recientes con campañas intensas de vacunación, pero advirtió que después de la pandemia se registró una baja de la cobertura, “sobre todo frente a esta enfermedad”, que describió como “la más contagiosa”.

PUBLICIDAD

La especialista precisó que, por el momento, en las regiones donde se presentó el brote se intervino con vacunación para adultos y que estas medidas “se van a ir ampliando con el transcurso de los días”, conforme el Minsa emita nuevas pautas por fases de intervención.

Minsa declara emergencia sanitaria por 90 días debido al aumento de casos y riesgo de expansión del sarampión en varias regiones del país. (Composición: Infobae)

Aun así, remarcó que el mensaje inmediato debe centrarse en la población más vulnerable: todos los menores de cinco años deben tener las dos dosis, y quienes no completaron el esquema pueden ponerse al día hasta los 10 años, 11 meses, 29 días.

PUBLICIDAD

Importancia de la vacunación para prevenir complicaciones graves de salud

Arquíñigo insistió en que el sarampión no tiene un tratamiento específico y que la atención se enfoca en controlar síntomas. Por eso, subrayó, la vacunación permite evitar complicaciones “respiratorias, neurológicas, inmunitarias” y frenar la propagación de un virus que se transmite con rapidez.

Se extiende por todo agosto. (Foto: Minsa)

La vocera indicó que la vacunación está disponible en establecimientos del Ministerio de Salud, de EsSalud y de las Fuerzas Armadas, además de centros privados con convenio. También recalcó que no se trata solo de puntos fijos: hay puestos móviles de vacunación a nivel nacional.

PUBLICIDAD

Entre las estrategias en marcha, mencionó brigadas en colegios, mercados, centros comerciales, iglesias, aeropuertos y “terra puertos”, además de acciones en horario nocturno y visitas casa por casa. Si una brigada solicita autorización para vacunar en un colegio, pidió otorgarla: “la vacuna salva vidas”.