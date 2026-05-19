Sarampión en Perú: EsSalud despliega vacunadores en todo el país y explica cómo acceder a la inmunización gratuita

Puno reporta decenas de casos de sarampión y refuerza vigilancia en centros de salud

El Perú enfrenta un escenario de alerta y preocupación por el avance del sarampión, una enfermedad viral que se transmite con facilidad y puede causar complicaciones graves, especialmente en menores de edad.

A raíz de la reciente declaratoria de alerta sanitaria por parte del Gobierno, el Seguro Social de Salud (Essalud) movilizó brigadas de vacunación en todo el país con el objetivo de proteger a la población más vulnerable y frenar la propagación del virus.

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El sarampión se contagia a través de pequeñas gotas de saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar. Los especialistas advierten que un solo infectado puede transmitir el virus a hasta 18 personas no inmunizadas.

La enfermedad puede derivar en neumonía, ceguera, encefalitis y, en casos severos, la muerte, sobre todo entre niños sin vacunación o personas con defensas debilitadas.

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El vocero de Essalud, el epidemiólogo Edwin Neciosup, instó a los padres de familia y cuidadores a revisar los carnés de vacunación de los menores. “Las vacunas están disponibles y son gratuitas en todas las instalaciones de Essalud a escala nacional”, detalló.

El único requisito para acceder a la inmunización es presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) del menor y el carné de vacunación. Las jornadas de vacunación se desarrollan en hospitales, policlínicos, postas y puntos itinerantes en plazas y mercados. Todos están abastecidos con la vacuna SPR (Sarampión, Papera y Rubéola).

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Un grupo de estudiantes peruanos cumple cuarentena en una instalación de salud, llevando mascarillas, tras su regreso de Bolivia por un posible contagio de sarampión, con personal médico trabajando al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas y proceso para vacunarse

La emergencia sanitaria decretada por el Gobierno responde a la confirmación de transmisión local en catorce regiones, incluyendo Lima, Callao, Puno, Arequipa, Cusco, Amazonas y otras.

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre la vulnerabilidad de la población debido a las bajas tasas de vacunación y la acumulación de personas susceptibles. En departamentos como Puno, solo el 28,4 % de la población cuenta con la primera dosis y un 22,1 % con la segunda, lo que revela la importancia de reforzar la inmunización.

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El Minsa y Essalud recordaron los principales síntomas del sarampión: fiebre alta de inicio súbito, tos persistente, secreción nasal, ojos enrojecidos, manchas blancas en la cara y erupciones cutáneas rojas que empiezan en el rostro y se extienden al resto del cuerpo. Ante cualquiera de estos signos, la recomendación es acudir de inmediato a un centro de salud.

Importancia de la vacunación

El avance del sarampión se ve potenciado por la difusión de mensajes antivacunas y la desinformación, que han generado dudas y resistencia en varios sectores.

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Expertos como el doctor Elmer Huerta han señalado que la vacunación es la única herramienta capaz de frenar la propagación del virus y proteger a los niños y la comunidad. La emergencia sanitaria, con una vigencia de 90 días, contempla campañas de comunicación, vigilancia epidemiológica y refuerzo de la inmunización extramural.

Las autoridades reiteran que el sarampión puede tener consecuencias severas en contextos de anemia y desnutrición, como ocurre en el país. Por ello, llaman a los padres a mantener al día el calendario de vacunación y acudir a los servicios de salud. El acceso a la vacuna y la información confiable son las claves para superar este episodio y evitar futuros brotes.

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