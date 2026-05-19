Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Nacional por fecha 5

Universitario lucha por la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Prensa U

Universitario de Deportes mantiene intacto el sueño de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. A falta de dos jornadas para el cierre del Grupo B, el cuadro crema afrontará partidos decisivos con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posible y seguir en carrera en el torneo continental. El desafío es complejo, pero en Ate aún creen que la clasificación está al alcance.

La primera gran prueba será este miércoles 20 de mayo, cuando la ‘U’ visite a Nacional de Uruguay en Montevideo, en un encuentro clave para sus aspiraciones internacionales. Con el debut oficial de Héctor Cúper en el banquillo, los ‘merengues’ buscarán dar el golpe en el Estadio Gran Parque Central y conseguir un triunfo que podría cambiar el panorama de su grupo.

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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Coquimbo Unido es líder del Grupo B de la Copa Libertadores con 10 puntos. Esto tras golear a Deportes Tolima, que se quedó en 7 unidades. En el tercer y cuarto lugar están Universitario y Nacional, respectivamente, ambos con 4 puntos. Peruanos y uruguayos deben completar la jornada este miércoles.

Cabe recordar que solo los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final del torneo continental, mientras que el tercer puesto otorgará un cupo a los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana. En ese escenario, la ‘U’ afrontará sus últimos compromisos con la obligación de sumar y meterse en los puestos de clasificación. Así marcha actualmente la tabla de posiciones:

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1. Coquimbo Unido / 10 puntos (+3 DG)

2. Deportes Tolima / 7 puntos (+1 DG)

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3. Universitario / 4 puntos (-1 DG)

4. Nacional / 4 puntos (-3 DG)

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Programación de la fecha 5 del Grupo B

- Coquimbo Unido 3-0 Tolima | Finalizado

- Universitario vs Nacional | Miércoles 20 de mayo a las 17:00 horas de Perú (19:00 horas en Uruguay) | Estadio Gran Parque Central (Uruguay)

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La campaña de Universitario en el Grupo B

La campaña de Universitario en esta edición de la Copa Libertadores ha estado marcada por la irregularidad, muy lejos de la solidez que mostró el año pasado, cuando consiguió avanzar a los octavos de final. En esta ocasión, el conjunto ‘crema’ no ha logrado sostener una línea de rendimiento estable y eso ha complicado seriamente sus aspiraciones cuando restan solo dos jornadas para el cierre de la fase de grupos.

El equipo ‘merengue’ inició el torneo con un valioso empate en Colombia, un resultado que invitaba al optimismo. Sin embargo, con el paso de las fechas fue perdiendo terreno y dejó escapar puntos importantes, especialmente en condición de local, un factor que hoy termina pesando en la tabla de posiciones.

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El técnico argentino ofreció un discurso a los jugadores de la 'U' previo al inicio de su mandato. (Video: Universitario)

Hasta el momento, la ‘U’ apenas ha conseguido una victoria en el certamen, además de un empate y dos derrotas. Ambos tropiezos fueron a manos de Coquimbo Unido, rival que lo venció tanto en Lima como en Chile. Aun así, el equipo que hoy está a cargo de Héctor Cúper mantiene vivo el sueño crema de clasificar a la siguiente ronda.

Con ese panorama, Universitario estará obligado a sumar en su visita a Nacional de Uruguay y luego hacerse fuerte en el Estadio Monumental, donde cerrará la fase de grupos precisamente frente a Deportes Tolima, líder actual de la serie, en un duelo que podría definir su futuro internacional.

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