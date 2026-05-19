Sebastián Beccacece promete que Ecuador llevará un equipo “pasional” y “presente” al Mundial 2026: ¿para cuándo sale la lista?

La selección ecuatoriana afronta una preparación marcada por ausencias significativas y juventud renovada, en busca de superar sus registros previos y consolidar un perfil más ambicioso en la máxima cita futbolística (Angelo Chamba / Expreso de Ecuador)

A menos de un mes para el arranque del Mundial 2026, Sebastián Beccacece precisó que el miércoles 20 de mayo se trasladará con su equipo de trabajo a Estados Unidos para iniciar la concentración en Ohio, donde aguardará la llegada escalonada del plantel y ajustará los últimos detalles antes del debut.

La selección ecuatoriana disputará sus dos ensayos finales en suelo estadounidense: primero ante Arabia Saudita, el 30 de mayo en Harrison, y luego frente a Guatemala, el 7 de junio en Columbus.

PUBLICIDAD

Beccacece explicó que en esa ventana no tendrá a los futbolistas que cierren la Liga de Campeones de Europa ni a los que continúen en Copa Libertadores y Sudamericana, una situación que abre espacio para juveniles que ya han sido parte del proceso.

Un equipo “muy presente” y “muy pasional”

Sebastián Beccacece aseguró que Ecuador llegará al Mundial 2026 con un equipo comprometido, intenso y decidido a superar la mejor actuación histórica de la Tri. (AFP)

En una rueda de prensa en la Casa de la Selección, en Quito, Beccacece definió el perfil que pretende para Ecuador en la Copa del Mundo. “Nosotros vamos a ser un equipo muy presente, muy pasional, con un gran compromiso de unidad espiritual y que va a representar muy bien al Ecuador”, expresó el seleccionador, que lleva 22 meses al frente de la Tri.

PUBLICIDAD

El entrenador remarcó que el desafío también es estadístico y competitivo: “Ecuador nunca jugó más de cuatro partidos en un Mundial, tenemos que vencer eso”, sostuvo al referirse a la necesidad de ampliar el recorrido histórico de la selección en la competencia.

En la planificación inmediata, Beccacece apuntó a que el equipo llegue con un estándar alto para el estreno. Para el partido inaugural, anticipó que espera un plantel con “niveles de atención y concentración extrema” capaz de “resolver lo que se presenta” en el campo. En la misma línea, reconoció que uno de los focos del trabajo previo estará en la producción ofensiva: “Es verdad que no hemos sido los mejores en eso y aceptamos ese desafío de hacer lo necesario para ganar”, afirmó. Ecuador afrontará el torneo en el Grupo E, donde se medirá con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

PUBLICIDAD

La lista final de 26

Ecuador definirá su nómina mundialista el 1 de junio, mientras el cuerpo técnico ajusta la preparación en Estados Unidos entre bajas y llegadas escalonadas. (AFP)

Beccacece indicó que ya remitió a la FIFA una prelista de 55 futbolistas y que, sin adelantar nombres, tiene “mucha claridad” sobre la nómina que llevará al Mundial. Aun así, explicó que prefiere aguardar ante posibles contratiempos físicos y oficializar la convocatoria definitiva el 1 de junio, dentro del margen del reglamento que establece que las selecciones deben registrar a sus 26 jugadores entre el 30 de mayo y el 2 de junio.

El técnico también detalló el calendario de llegadas a la concentración en Ohio. Señaló que hacia el 28 o 29 de mayo contará con la mayor parte del grupo, con la salvedad de Willian Pacho y Piero Hincapié, que disputarán la final de la Liga de Campeones de Europa. A esa lista de ausencias se suman los futbolistas que deban cumplir compromisos de Copa Libertadores y Sudamericana hasta el 25 de mayo, un total de 10 jugadores, según precisó.

PUBLICIDAD

Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió incorporar jóvenes para el primer amistoso. “Además de Willian (Pacho) y Piero (Hincapié) no podremos contar con quienes jueguen Copa Libertadores y Sudamericana hasta el día 25. En total son 10 futbolistas. Por eso decidimos sumar algunos jóvenes que hemos utilizado en el proceso para el primer amistoso (ante Arabia Saudita). Una linda oportunidad para que tengan una experiencia”, señaló.

En el proceso de Beccacece han debutado 18 jóvenes, de acuerdo con el propio entrenador. En los últimos días, trabajó en la Casa de la Selección con Jackson Porozo y con los juveniles Fricio Caicedo y Malcom Dacosta, quienes integrarán un grupo de 10 jóvenes que apoyará en las sesiones de entrenamiento en Columbus hasta que el plantel mundialista esté completo.

PUBLICIDAD

La planificación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol incluye el traslado de una avanzada a Columbus el miércoles 20 de mayo por la noche, con el objetivo de instalar la base operativa de la Tri en el OhioHealth Performance Center, el complejo de alto rendimiento del Columbus Crew, de la MLS. La logística contempla 300 maletas con indumentaria y equipamiento de trabajo: camillas, máquinas de crioterapia y materiales de entrenamiento, entre otros implementos.

Campana fuera del Mundial: el mensaje del entrenador

La lesión de Leonardo Campana dejó a Ecuador sin uno de sus atacantes para el Mundial, en una ausencia que Beccacece calificó como dolorosa para el grupo. (AFP)

La etapa final también quedó atravesada por bajas confirmadas. El delantero Leonardo Campana, del New England Revolution de Estados Unidos, y el mediocampista Patrik Mercado, de Independiente del Valle, no estarán en el Mundial 2026 por lesiones.

PUBLICIDAD

Beccacece se detuvo en el caso de Campana y le dedicó palabras de respaldo al atacante, que quedó marginado por una lesión muscular. “Transitar ese dolor de no estar por temas físicos, son momentos incómodos que te deja un gran aprendizaje y un gran dolor”, expresó el seleccionador al referirse a la situación del futbolista.

El técnico mencionó el esfuerzo del delantero en el tramo previo: “Había estado trabajando en Guayaquil muy fuerte para llegar al Mundial, era su sueño”, señaló, al recordar que Campana intentó recuperarse para disputar su primera Copa del Mundo con Ecuador.

PUBLICIDAD

Beccacece también envió un mensaje directo en medio del diagnóstico: “Le deseo una pronta recuperación”, afirmó.

Con ese panorama, Ecuador completará sus ensayos ante Arabia Saudita, el sábado 30 de mayo en Harrison, y frente a Guatemala, el domingo 7 de junio en Columbus, en la fecha FIFA previa al torneo. La Tri debutará en la Copa del Mundo el 14 de junio ante Costa de Marfil, a las 18:00 (hora peruana), en Filadelfia. Luego jugará el 20 de junio contra Curazao, a las 19:00, en Houston, y cerrará la fase de grupos el 25 de junio frente a Alemania, a las 15:00, en New Jersey.

PUBLICIDAD