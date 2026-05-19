Perú

Fuerte sismo en Ica: Osinergmin descarta daños en instalaciones de gas y el Terminal de Pisco

Tras el potente temblor de magnitud 6.1, autoridades confirman que la infraestructura energética y portuaria clave en la región funciona con normalidad

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El principal centro de producción de gas licuado de petróleo (GLP) de Perú, ubicado en la provincia de Pisco, aumentó las islas de despacho que tiene para distribuir este producto, al pasar de 3 a 7, lo que permitirá incrementar su reparto por vía terrestre, especialmente cuando se producen los cada vez más frecuentes oleajes anómalos en el litoral peruano. EFE/ Pluspetrol
El principal centro de producción de gas licuado de petróleo (GLP) de Perú, ubicado en la provincia de Pisco, aumentó las islas de despacho que tiene para distribuir este producto, al pasar de 3 a 7, lo que permitirá incrementar su reparto por vía terrestre, especialmente cuando se producen los cada vez más frecuentes oleajes anómalos en el litoral peruano. EFE/ Pluspetrol

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió la región de Ica este martes 19 de mayo se convirtió en el evento sísmico más intenso registrado en Perú durante el presente año.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se ubicó a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, a una profundidad de 81 kilómetros, poco antes de la una de la tarde.

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De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil, hubo 13 personas con lesiones leves, viviendas comprometidas, locales públicos afectados e infraestructuras educativas con daños.

Pese a la magnitud, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN) descartó cualquier riesgo de tsunami para el litoral peruano, según su Boletín de Sismo Tsunami N° 14-2026-1.

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No genera tsunami en el litoral peruano”, reforzó la entidad a través de sus plataformas digitales, subrayando la importancia de consultar fuentes oficiales para obtener información precisa.

Se reportó caída de piedras y afectaciones en tramos de la vía Los Libertadores, en Pisco. (Composición: Infobae)
Se reportó caída de piedras y afectaciones en tramos de la vía Los Libertadores, en Pisco. (Composición: Infobae)

Supervisión de la infraestructura energética y portuaria

En medio de la preocupación ciudadana, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) activó su plan de fiscalización poco después del sismo, para verificar la seguridad y operatividad de las instalaciones de electricidadgas natural e hidrocarburos.

Este protocolo incluyó la inspección de cuatro plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP)Zeta Gas (Chincha), Llama Gas (Pisco), Lima Gas y Oro Gas (Ica), así como el Terminal de Pisco.

“Reportamos que, tras las labores de monitoreo, no se han presentado daños en las instalaciones de Zeta Gas, Llama Gas, Lima Gas y Oro Gas”, anunció Osinergmin a través de sus redes sociales.

Además, la entidad confirmó que el Terminal de Pisco no evidencia afectaciones tras la verificación. La supervisión continuará en las próximas horas para garantizar la seguridad energética en la zona.

Defensa Civil despliega acciones para evaluar daños en Ica

La reacción de las autoridades fue inmediata. Defensa Civil inició la recopilación de información sobre el impacto del sismo en la población y la infraestructura de Ica y sus distritos.

El alcalde Carlos Reyes informó que los equipos técnicos se movilizaron a los puntos afectados para realizar una evaluación exhaustiva de los daños.

“Estamos en proceso de recopilación de la información. Según el reporte que hemos recibido preliminarmente, se han registrado daños en los techos de la Universidad Tecnológica del Perú y en un centro comercial. Los inspectores de Defensa Civil se encuentran allí para hacer una evaluación más exhaustiva”, afirmó la autoridad local.

Contexto sísmico en la región

El movimiento telúrico de este martes superó otros diez eventos sísmicos registrados en Perú durante 2026, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú. Tres de estos temblores ocurrieron en enero, entre ellos uno de magnitud 5,6 en Amazonas y dos en Ica.

En febrero y abril se sumaron más episodios, con magnitudes entre 5,0 y 5,9, afectando regiones como Pisco (Ica), Cañete (Lima), San Martín y Sullana (Piura), además de un último evento de magnitud 5,0 en Tumbes durante mayo.

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