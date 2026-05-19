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Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman boda civil con edicto matrimonial: ¿cuándo se casan?

‘Amor y Fuego’ difundió el edicto matrimonial de Christian y Karla, confirmando que la pareja se casará por civil el martes 2 de junio. Estos son los datos oficiales y el contexto de su historia.

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Amor y Fuego muestra el edicto matrimonial publicado en medios para la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez. Willax

Christian Domínguez y Karla Tarazona dieron un paso definitivo en su relación y confirmaron su matrimonio civil, tras difundirse el edicto matrimonial con la fecha del enlace.

El anuncio se conoció luego de que el programa 'Amor y Fuego’ compartiera el documento oficial que acredita que ambos solicitaron contraer matrimonio, lo que marca un nuevo capítulo en una historia sentimental que ha atravesado rupturas, reconciliaciones y episodios altamente mediáticos.

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De acuerdo con el edicto matrimonial difundido en televisión, Christian Domínguez Alvarado, de 42 años, cantante, de estado civil divorciado y domiciliado en San Miguel, y Karla Sofía Tarazona Covarrubias, de 42 años y de estado civil divorciada, solicitaron contraer matrimonio civil. El documento consigna además que ambos se encuentran divorciados, un dato clave para formalizar la unión ante la ley.

La pregunta que se repetía en redes y en el entorno del espectáculo era directa: ¿cuándo se casan? La respuesta ya es oficial.

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El edicto matrimonial difundido en ‘Amor y Fuego’ confirma los datos y la solicitud de matrimonio civil. YouTube: Amor y Fuego.
El edicto matrimonial difundido en ‘Amor y Fuego’ confirma los datos y la solicitud de matrimonio civil. YouTube: Amor y Fuego.

¿Cuándo se casan Christian Domínguez y Karla Tarazona?

Según el edicto matrimonial compartido por Amor y Fuego, Christian Domínguez y Karla Tarazona se casarán el próximo martes 2 de junio, en una ceremonia civil que, de acuerdo con lo que el propio cantante había adelantado en entrevistas, se desarrollará de manera íntima.

La pareja optaría por una celebración reservada, con un círculo pequeño de familiares y amigos, lejos del formato de boda mediática que vivieron en el pasado. El enfoque, según han dejado entrever, es priorizar la tranquilidad y el bienestar de su entorno cercano.

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman boda civil con edicto matrimonial. YouTube: Amor y Fuego.
Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman boda civil con edicto matrimonial. YouTube: Amor y Fuego.

“Será algo íntimo”: lo que Domínguez ya había adelantado

En marzo, antes de conocerse el edicto, Christian Domínguez ya había confirmado que se casaría por civil este 2026 con Karla Tarazona, durante una entrevista con América Hoy. En esa conversación, el cantante precisó que la ceremonia sería íntima y no tendría el despliegue público de otras celebraciones.

El anuncio llega en un momento en el que Domínguez vuelve a estar en el centro de la atención mediática por su pasado amoroso, sus conflictos sentimentales y la exposición constante que rodea su vida privada. Aun así, el cantante ha insistido en que hoy está enfocado en una etapa distinta.

El cantante Christian Domínguez asegura que este año se casa sí o sí con Karla Tarazona en una ceremonia civil. Revela que será un evento muy íntimo con no más de 70 personas.

Una historia con antecedentes: boda simbólica, iglesia y controversia legal

La relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona tiene una trayectoria larga y conocida por el público. Antes de este nuevo anuncio, la pareja ya había vivido ceremonias simbólicas.

En enero de 2014, realizaron una boda simbólica en Cuba con un grupo de amigos. Luego, en enero de 2015, celebraron un matrimonio religioso que fue ampliamente cubierto por la prensa. En ese entonces, firmaron un contrato de esponsales, una figura que representa un compromiso, pero que no equivale a una unión civil oficial.

La controversia de aquella etapa fue clara: Domínguez no podía contraer matrimonio civil en ese momento porque aún mantenía un vínculo civil previo, lo que generó cuestionamientos y alimentó el debate público sobre su situación legal.

Ahora, con ambos en condición de divorciados según el edicto, la pareja se encuentra habilitada para formalizar su relación civilmente.

Christian Domínguez – Karla Tarazona – Año Nuevo 2026 – Perú – entretenimiento -1 enero
Aunque sin fecha definida, Domínguez y Tarazona admitieron que el casamiento forma parte de sus planes y que el 2026 podría ser el momento elegido. (Instagram)

En declaraciones previas en distintos espacios, Karla Tarazona ha sido enfática en que su vida sentimental se maneja con límites y condiciones claras. Incluso, en el streaming Q’ Bochinche, señaló que de concretarse un matrimonio, sería bajo bienes separados, como en su experiencia anterior.

Más allá del debate, el anuncio del matrimonio civil se interpreta como una decisión de formalidad y estabilidad, en una etapa en la que ambos buscan cuidar la intimidad y la dinámica familiar.

Karla Tarazona sentada al centro de una mesa en un estudio de televisión, flanqueada por dos hombres. Hay micrófonos y gráficos de pantalla
Karla Tarazona compartió que Christian Domínguez le solicitó retomar la relación tras su ruptura con Isabel Acevedo. (Youtube / +QTV)

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