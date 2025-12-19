Este es el calendario de cosecha 2026 para 17 importantes productos para la agricultura peruana

El calendario permite ubicar los periodos de cosecha del año y apoyar la planificación productiva, logística y comercial. Foto: Robustec

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de Agromercado, presentó el calendario de cosecha 2026 de 17 productos agrícolas considerados estratégicos. El documento reúne información técnica sobre la disponibilidad mensual de granos, legumbres, frutas, hortalizas, raíces y cultivos permanentes.

Según el sector, el calendario permite identificar los periodos de cosecha a lo largo del año, con el fin de apoyar la planificación productiva, logística y comercial de las principales cadenas agrarias, tanto para el mercado nacional como para el internacional.

Producción con oferta continua

El informe señala que los lácteos y sus derivados, como leche, queso y yogur, mantienen una oferta constante durante los doce meses del año. Esta disponibilidad se sustenta en la producción pecuaria de las principales cuencas lecheras del país, ubicadas en Lima, La Libertad, Arequipa y Cajamarca.

En estos territorios, la actividad ganadera permite un abastecimiento sostenido, sin concentrarse en una sola etapa del calendario anual, de acuerdo con la información difundida.

Granos y legumbres: campañas diferenciadas

Dentro del grupo de granos y legumbres, el arroz registra una cosecha casi permanente en las zonas irrigadas de la costa norte, como Piura, Lambayeque y La Libertad. A ello se suma la producción de San Martín, concentrada entre mayo y julio, así como entre octubre y noviembre.

La quinua presenta dos periodos de disponibilidad bien definidos a lo largo del año. El primero se extiende de abril a junio, mientras que el segundo se desarrolla entre setiembre y diciembre, según el calendario oficial.

Frutas con ventanas estacionales

En el segmento de frutas, el mango concentra su producción entre enero y marzo, y nuevamente entre noviembre y diciembre. Estos periodos coinciden con las campañas de Piura y Lambayeque, regiones que lideran la producción nacional.

La uva de mesa muestra dos ventanas principales de cosecha: de enero a marzo y de setiembre a diciembre, asociadas a las campañas de Ica, Piura, Lambayeque y La Libertad. En el caso de los cítricos, el limón y la mandarina concentran su principal periodo de cosecha entre febrero y setiembre.

Arándano y palta

El arándano presenta mayor disponibilidad entre agosto y marzo. Los volúmenes más relevantes se registran en La Libertad, Lambayeque y Áncash, regiones vinculadas a la producción para el mercado externo.

Por su parte, la palta registra una oferta significativa entre febrero y mayo, así como entre setiembre y diciembre, de acuerdo con el calendario difundido por el sector agrario.

Hortalizas y raíces

En el grupo de hortalizas y raíces, la cebolla y el ajo concentran su cosecha en los meses centrales del año. Las principales zonas de producción se ubican en Ica, Arequipa y La Libertad.

Estas etapas de cosecha marcan los periodos de mayor disponibilidad de ambos productos en el mercado interno.

Cultivos con disponibilidad prolongada

“Por ejemplo, el jengibre presenta una ventana de producción extendida gracias a la oferta de la sierra y la selva, principalmente en San Martín y Amazonas, mientras el espárrago, mantiene una disponibilidad prolongada alineada a su dinámica exportadora, con presencia clave en Lambayeque, La Libertad e Ica”, señaló el sector.

El calendario identifica estas características como parte de la distribución mensual de la oferta agrícola a nivel nacional.

Cacao y café

Los cultivos permanentes como el cacao y el café muestran una oferta casi continua durante el año. Los picos de cosecha se concentran entre marzo y diciembre.

Las regiones de la selva alta, como Ucayali, San Martín, Amazonas y Cajamarca, concentran la producción de estos cultivos, que forman parte relevante de la actividad agraria en dichas zonas.

Uso del calendario

El Midagri indicó que, mediante Agromercado, el calendario de cosecha se pone a disposición del sector agrario como una herramienta de consulta. La información permite identificar periodos de cosecha y organizar procesos vinculados a la poscosecha y la planificación comercial.

El documento está orientado a productores, técnicos y compradores que participan en las distintas cadenas productivas del agro peruano.