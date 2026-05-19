Perú

Rafael López Aliaga: El jefe del JNE “emborrachó” a los observadores internacionales “con la plata del pueblo”

El líder de Renovación Popular denunció un supuesto uso irregular de fondos públicos durante una cena protocolaria organizada por el Jurado Nacional de Elecciones para delegados extranjeros que supervisaron los comicios generales

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Rafael López Aliaga acusó al presidente del JNE de organizar una reunión con observadores internacionales utilizando recursos estatales
Rafael López Aliaga acusó al presidente del JNE de organizar una reunión con observadores internacionales utilizando recursos estatales

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, acusó este lunes al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, de haber “emborrachado a los observadores” internacionales que visitaron el país para supervisar los comicios generales del pasado 12 de abril.

Durante un mitin con sus seguidores en el centro histórico de Lima, el exalcalde capitalino reiteró que es víctima de un fraude, aunque no presentó pruebas contundentes, y anunció que solicitará la anulación de la promulgación de resultados, que determinó que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán una segunda vuelta presidencial.

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“¿A qué se dedica el señor? A emborrachar a los observadores dos días antes (de las elecciones), con plata del pueblo. No creo que sean 25 mil soles. Cerraron un lugar de lujo, con barra libre todavía. Se trae un montón de ‘caviares’ de afuera para que le validen su porquería", señaló.

La reacción del excandidato se produjo después de que el programa Panorama informara que el JNE organizó una reunión en una hacienda del distrito de Surco para los observadores, con un costo de 25.000 soles.

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La Gerenta General del JNE confirma la asistencia de altos mandos del sistema electoral a una recepción privada con observadores internacionales. Esta investigación detalla el despliegue de recursos y la cercanía entre autoridades que deberían mantener su independencia. Panorama

“El señor Burneo ya en este momento tiene muchos delitos (...) tiene negra la conciencia, sabe que está actuando mal. Le han llegado más de veinticinco solicitudes no respondidas, señor Bermejo. No respondidas. Hasta ahora estamos esperando”, agregó.

“Debe ser pariente de un terruco. (...) Ha venido mintiendo cínicamente. Ayer dice: en ningún momento me comprometí a auditoría internacional. Pero digo, toda entidad, y más en el Perú, se somete a auditoría o en este caso peritaje criminal“, indicó.

Al respecto, la gerente del JNE, Gina Salazar, declaró que se trató de una cena protocolaria que se celebró el pasado 9 de abril dentro de un cronograma de actividades y no incluyó bebidas alcohólicas. Salazar negó, además, que esa reunión haya vulnerado la neutralidad electoral y sostuvo que fue una “actividad tradicional”.

La funcionaria informó, sin embargo, que la Contraloría General (tribunal de cuentas) ha notificado que iniciará “un proceso de indagación” sobre la reunión que, según ratificó, “no es algo nuevo, no es algo extraordinario y no responde a una coyuntura específica”.

López Aliaga denunció fraude electoral y anunció la presentación de recursos legales para anular la proclamación de resultados
López Aliaga denunció fraude electoral y anunció la presentación de recursos legales para anular la proclamación de resultados

Por su parte, el JNE calificó el evento como una “actividad protocolar cultural” con un costo de S/ 23.800 para aproximadamente 100 personas y detalló que el acto incluyó una presentación cultural representativa del Perú y no ofreció bebidas alcohólicas. “La contratación se realizó según los trámites administrativos correspondientes”, señaló el organismo en un comunicado institucional.

También destacó que la participación de observadores internacionales constituye una práctica habitual en los procesos electorales democráticos y contribuye a fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana.

No obstante, López Aliaga insistió en sus críticas. “Estoy presentando mañana o el miércoles máximo varios recursos al señor para que declare nula esa proclamación. Es lo que dice la ley, vamos a esperar tres días. Estamos presentando mesas de votación con firmas falsas, con peritaje de perito legal judicial. Ahí nomás hay cuarenta mil votos que nos han robado”, afirmó.

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