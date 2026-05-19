Perú

Reportan incidente contra Roberto Sánchez en San Marcos: llegó al campus y alumnos lo expulsaron en medio de toma

Infobae Perú conoció que se ha convocado una asamblea para analizar lo sucedido con el candidato de Juntos Por el Perú, quien se medirá en el balotaje contra Keiko Fujimori

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Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, fue retirado del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por estudiantes mientras se desarrollaba una protesta contra la reelección inmediata de autoridades universitarias
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, fue retirado del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por estudiantes mientras se desarrollaba una protesta contra la reelección inmediata de autoridades universitarias

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, fue retirado este martes del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por un grupo de estudiantes, mientras la casa de estudios permanece tomada por séptimo día consecutivo, según un despacho de la radio Exitosa.

Sánchez ingresó al recinto académico en un contexto de protesta estudiantil contra el proyecto de ley que permitiría la reelección inmediata de rectores y vicerrectores en universidades públicas, situación que mantiene suspendidas las clases presenciales y ha detenido procesos administrativos.

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La emisora , citando fuentes internas, indicó que un grupo de egresados facilitó el ingreso del postulante presidencial, quien enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta. Al ser reconocido por los alumnos, lo expulsaron del campus.

Infobae Perú conoció que la junta directiva de la Federación Universitaria “permanece reunida en asamblea” para tratar el tema, aunque la portavoz indicó que no haría comentarios al respecto.

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La junta directiva de la Federación Universitaria permanece reunida en asamblea para tratar el incidente, sin emitir comentarios públicos hasta el momento
La junta directiva de la Federación Universitaria permanece reunida en asamblea para tratar el incidente, sin emitir comentarios públicos hasta el momento

Solo días atrás, Sánchez había propuesto a Fujimori realizar uno de los debates de cara al balotaje en San Marcos, cuyo conflicto comenzó el pasado 12 de mayo, cuando estudiantes bloquearon los principales accesos de la durante las celebraciones por el aniversario 475.

Los manifestantes instalaron banderolas y cerraron las puertas de ingreso como medida de presión contra el proyecto legislativo debatido en el Congreso, al considerar que abriría la puerta a una continuidad de la actual gestión rectoral encabezada por Jerí Ramón.

Los alumnos movilizados sostienen que la iniciativa afecta la alternancia democrática dentro de las universidades públicas. Además, denuncian presuntas irregularidades en los procesos electorales internos y cuestionan el manejo institucional de la universidad durante los últimos años.

La crisis también ha derivado en acciones legales. La administración de San Marcos presentó denuncias penales contra algunos estudiantes señalados por presuntos daños a bienes de la universidad. Desde la rectoría indicaron que las cámaras de vigilancia registraron actos de vandalismo durante las protestas y que la universidad debía actuar para proteger el patrimonio institucional.

Roberto Sánchez Foto: ANGELA PONCE (AP) vía REUTERS
La administración universitaria denunció actos de vandalismo y presentó denuncias penales contra algunos estudiantes, mientras el Comité Electoral informó que la toma impide el desarrollo normal del cronograma electoral

Otro de los efectos directos del conflicto fue la suspensión temporal de las elecciones internas para rector y vicerrectores. El Comité Electoral de la casa de estudios informó que la toma del campus impedía el funcionamiento normal de sus oficinas y dificultaba el desarrollo del cronograma electoral previsto para este año.

La toma ocurre cuando faltan unas dos semanas para la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez. El conteo determinó que la lideresa de Fuerza Popular fue la candidata más votada, con el 17,19 %, al obtener 2.877.678 sufragios, seguida por el aspirante de Juntos por el Perú, con el 12,03 %, al recibir 2.015.114 votos, en una ajustada definición por el segundo lugar con Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que quedó tercero con el 11,91 %, al sumar 1.993.905 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó, de esa manera, los resultados del escrutinio del 100 % del sufragio, que concluyó el pasado viernes la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 33 días después de la votación.

Los resultados fueron proclamados en una ceremonia este domingo, con la asistencia de los miembros del pleno del JNE, autoridades nacionales, integrantes de misiones de observación electoral internacional y personeros (representantes legales) de los partidos políticos participantes.

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