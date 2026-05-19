Perú

Nuevo sismo sacude Ica tras el temblor de 6.1: IGP reporta movimiento de 4.1 con epicentro al sur de la región

La plataforma Asismet vinculó el sismo con el movimiento principal registrado este martes y señaló que este tipo de eventos suele generar menos réplicas

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Ica registró un nuevo sismo de magnitud 4.1 la tarde del martes 19 de mayo. Captura de pantalla
Ica registró un nuevo sismo de magnitud 4.1 la tarde del martes 19 de mayo. Captura de pantalla

La región Ica volvió a registrar actividad sísmica este martes 19 de mayo, horas después del movimiento telúrico de magnitud 6.1 que remeció varias provincias del sur del país. El nuevo evento ocurrió durante la tarde y motivó reportes de percepción moderada entre la población de la ciudad de Ica.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), mediante el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), precisó que el sismo alcanzó una magnitud de 4.1 y se produjo a las 5:18 p. m. El reporte sísmico RS 2026-0291 indicó que el epicentro se ubicó a 28 kilómetros al sur de Ica, en la provincia y región del mismo nombre.

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La actividad sísmica registrada durante la jornada mantuvo atención entre especialistas y autoridades locales debido a la secuencia posterior al temblor principal reportado al mediodía. Diversos usuarios difundieron en redes sociales mensajes sobre la percepción del movimiento en sectores urbanos de Ica.

El epicentro del nuevo sismo se ubicó a 28 kilómetros al sur de Ica.
El epicentro del nuevo sismo se ubicó a 28 kilómetros al sur de Ica.

IGP reportó sismo de 4.1 durante la tarde

De acuerdo con el reporte oficial del IGP, el movimiento telúrico presentó una profundidad de 62 kilómetros y una intensidad III en Ica. El organismo técnico detalló además las coordenadas del evento: latitud -14.32 y longitud -75.72.

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El sismo ocurrió varias horas después del evento principal de magnitud 6.1 registrado a las 12:57:51 p. m. Según el reporte RS 2026-0290 del CENSIS, aquel movimiento tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sur de Ica y alcanzó una profundidad de 81 kilómetros.

La plataforma Asismet señaló que el movimiento de magnitud 4.1 corresponde a la “Primera réplica reportada del sismo 6.1 (5.9 Mw) de las 12:57 pm de hoy 19 de mayo”.

La misma fuente explicó que “Para sismos intraplaca de profundidad intermedia como este sismo, es de esperarse que genere menor cantidad de réplicas que los interplacas ubicados en la costa o en el mar”.

El pronunciamiento técnico difundido tras el segundo movimiento buscó precisar las características del fenómeno sísmico registrado en la región durante la tarde.

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