Perú

Este es el superalimento peruano que cultivaban los incas y es bueno contra la diabetes y el cáncer de colon

Hoy 3 de septiembre es el día nacional de esta semilla que contiene proteínas, carbohidratos, calcio, hierro, omega 3 y zinc

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
El superalimento sin gluten que
El superalimento sin gluten que combate la diabetes y es beneficioso contra el cáncer de colon. (Andina)

En los Andes peruanos, existe un alimento ancestral que durante siglos ayudó a fortalecer la salud de su gente. Ampliamente valorado por las antiguas civilizaciones ha mantenido un papel discreto, pero cada vez más respaldado por la ciencia moderna.

Hoy 3 de septiembre, en plena celebración por su día nacional, vuelve a captar la atención de comunidades científicas y consumidores por su potencial para combatir dos de los mayores desafíos sanitarios actuales: la diabetes y el cáncer de colon. 

Un superalimento andino, cultivado por los incas, emerge como esperanza en la lucha contra estas enfermedades crónicas.

Se trata del tarwi, conocido también como chocho, una leguminosa de nombre científico Lupinus mutabilis, que fue domesticada mucho antes del Imperio incaico y cuyo cultivo actual se concentra principalmente en PerúBolivia y Ecuador, según recogió la agencia Andina.

Este grano se distingue por su alto contenido de proteínas y fibra, superando a otras legumbres, y por su adaptabilidad frente a condiciones ambientales adversas, características que refuerzan su vigencia y relevancia en contextos de cambio climático.

La ingeniera agrónoma Amelia Huaringa Joaquín, docente del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y miembro del Programa de Investigación de Leguminosas de Grano y Oleaginosas, explicó a Andina que el tarwi se cultiva principalmente en las regiones de Cajamarca, Piura, Puno y La Libertad.

Se trata de una especie desplazada progresivamente por cultivos importados tras la colonización, pero que mantiene una presencia significativa en comunidades altoandinas, donde es posible hallarla entre los 3.300 y 4.000 metros sobre el nivel del mar.

“El tarwi es una semilla pequeña, de color beige o más oscuro. Los incas lo cultivaban con gran destreza, pero con la llegada de la colonización, el chocho fue relegado por cultivos importados como el trigo, la vid o las habas”, detalló Huaringa al medio.

En la actualidad, la ciencia respalda la antigua percepción sobre los beneficios del tarwi. Estudios recientes destacan que el consumo de este grano puede reducir los niveles de glucosa en personas con diabetes tipo 2, efecto atribuido a los péptidos presentes en el lupino, los cuales disminuyen la producción endógena de azúcar en el hígado.

En Perú, el pie diabético
En Perú, el pie diabético se mantiene como la principal causa de internamiento entre los diabéticos. Foto: Escuela de Podología Clínica

Sin embargo, especialistas como Huaringa remarcan que este alimento debe considerarse un complemento y no sustituir la medicación indicada por profesionales de la salud.

En materia de composición, la UNALM señala que una porción de tarwi contiene entre 41,5% y 51,4% de proteínas, además de 28,2% de carbohidratos7,1% de fibra15% de calcio y 10% de hierro. También es rico en zincmagnesioomega 3, 6 y 9, y lisina, un aminoácido esencial que participa en la absorción de calcio y en la formación de tejido muscular.

Este perfil nutricional lo convierte en una opción recomendada para la alimentación de niños en etapa de crecimiento, mujeres embarazadas y madres durante la lactancia.

El tarwi sobresale entre las
El tarwi sobresale entre las leguminosas andinas gracias a su elevado aporte de proteínas, omega, calcio e hierro. Su sabor, inicialmente amargo y suavizado con procesos ancestrales, lo convierte en un alimento insustituible para dietas equilibradas y sostenibles. (Andina)

Su potencial no se limita a la regulación de la glucosa. Especialistas de la UNALM subrayan que es valioso para pacientes con cáncer de colon, contribuye a regular la presión arterial, fortalece huesos y dientes debido a su alto contenido de calcio y funciona como laxante natural por su aporte de fibra.

La presencia de triptófano, además, favorece la producción de melatonina en la glándula pineal, ofreciendo beneficios para el buen descanso y la reducción del estrés.

Una de las ventajas adicionales que promovieron el interés por el tarwi en mercados de Europa y países desarrollados se relaciona con su carácter libre de gluten, atributo que lo hace apto para personas con celiaquía.

Una excelente opción para reemplazar
Una excelente opción para reemplazar el pescado, sin dejar de disfrutar de la frescura e intensidad de nuestro plato bandera. Foto: Buenazo

“El tarwi es una especie andina, que no ha sido transformada genéticamente y tiene mayor contenido de proteínas, ácidos grasos, micronutrientes o compuestos bioactivos”, afirmó la ingeniera Huaringa a Andina, al destacar que sus alcaloides, extraídos a través de procesos industriales, también tienen aplicaciones en la industria alimentaria.

El consumo adecuado implica un proceso de remojo durante la noche anterior para eliminar alcaloides naturales. Sólo después de ese procedimiento, se recomienda ingerirlo en ayunas. La aplicación culinaria del tarwi es diversa: desde ceviche serrano y salpicón hasta preparaciones en harina que incluyen platos como “Chocho a la huancaína” o “Picante de papas con tarwi”.

Temas Relacionados

Día Nacional del TarwiTarwiDiabetesCáncer de colonperu-noticias

Más Noticias

Este es el lujoso Ferrari que Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola: “Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé”

El exfutbolista y conductor de pódcast recibió un auto de lujo de manos de ‘La Foquita’, su amigo y socio. Un gesto que revela la fuerza de su vínculo fuera del deporte

Este es el lujoso Ferrari

Cerca de 20 mil docentes ganarán más, tras desembolso de S/94 millones: estas regiones serán las beneficiadas

Según reporte del Ministerio de Educación (Minedu), este desembolso extraordinario permitirá que los beneficiarios perciban la remuneración correspondiente a la nueva escala magisterial

Cerca de 20 mil docentes

Advierten posible infiltración de redes asociadas al Cártel de los Soles de Nicolás Maduro en territorio peruano

La presencia fragmentada del Tren de Aragua en Perú refleja la expansión de estructuras criminales transnacionales

Advierten posible infiltración de redes

Corte de luz en Arequipa hasta el 6 de septiembre: Seal suspenderá su servicio en estas zonas

La empresa eléctrica ejecutará trabajos de mantenimiento y reforzamiento de redes en distintos distritos de la región arequipeña. Seal exhortó a la población a tomar precauciones

Corte de luz en Arequipa

Estos son los 9 tipos de vulva, según la forma de los labios vaginales

En la vida real cada vulva es única como lo es el rostro de cada mujer. Cada vulva tiene las mismas partes, pero es diferente una de otra en forma, tamaño y color

Estos son los 9 tipos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Eliane Karp afronta pedido de

Eliane Karp afronta pedido de 16 años de cárcel por el caso Ecoteva, pero sigue prófuga en el extranjero

Betssy Chávez podría volver a prisión preventiva: TC ordena que el PJ vuelva a evaluar pedido de prolongación

Carlos Álvarez asegura que su confrontación con el ministro de Justicia, Juan José Santivañez, es un ‘sketch político’

Congresistas celebran decisión del TC que libera a Betssy Chávez y reclaman libertad para Pedro Castillo

Alejandro Toledo recibe segunda condena por el caso Ecoteva: ¿puede salir en libertad por razones humanitarias?

ENTRETENIMIENTO

Este es el lujoso Ferrari

Este es el lujoso Ferrari que Jefferson Farfán regaló a Roberto Guizasola: “Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé”

Orquesta Candela sigue los pasos de Grupo 5 y apunta a la internacionalización: “Queremos un Billboard”

Shakira anuncia tercera fecha en Perú tras exitoso sold out: cuándo inicia la venta de entradas y más detalles del concierto

Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Shakira en Lima: Regreso de colombia genera expectativa por un invitado sorpresa en el cierre de su gira

DEPORTES

A qué hora juega Brasil

A qué hora juega Brasil vs Chile: partido en Río de Janeiro por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Colombia vs Bolivia en Perú: partido en Barranquilla por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Reimond Manco respondió a Sergio Peña con indirecta a Jefferson Farfán: “Le diste un ejemplo a muchos”

Universitario quiso fichar a Paola Rivera, pero su DT la descartó por inesperado motivo: “No íbamos a traer una armadora para que sea suplente”

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo