Temblor en ‘La Granja VIP’: así reaccionaron los participantes tras el sismo de 6.1 en Ica

El temblor de 6.1 con epicentro al sur de Ica se sintió en Lima y también sacudió a ‘La Granja VIP’. Paul Michael, Diego Chávarri, Mónica Torres y Pamela López reaccionaron en vivo. TikTok.

Un sismo de magnitud 6.1 con epicentro a 41 kilómetros al sur de Ica sorprendió este martes 19 de mayo a los integrantes de ‘La Granja VIP Perú’ mientras almorzaban en la casa ubicada en Pachacámac.

El movimiento telúrico, registrado a las 12:57 horas, fue confirmado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su Centro Sismológico Nacional y se sintió con fuerza en distintas zonas de Lima, lo que generó momentos de tensión tanto dentro como fuera de la televisión.

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En el reality, la reacción quedó registrada en el 24/7: Paul Michael, Diego Chávarri, Mónica Torres, Pamela López y Cristian “Cri Cri” Martínez Guadalupe estaban reunidos en la mesa cuando empezaron a sentir el movimiento.

La primera alerta la dio Paul: “Temblor. Temblor, temblor, temblor”. Diego confirmó de inmediato: “Sí, temblor”, mientras observaba el entorno para medir la intensidad.

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Temblor en ‘La Granja VIP’: así reaccionaron los participantes. YouTube.

“Ay, mis hijitos”: Pamela López se angustia por sus hijos

La que mostró mayor preocupación en el momento fue Pamela López, quien no tardó en expresar miedo por sus hijos. “Sí, sí, sí, temblor, temblor, carajo, temblor”, exclamó, mientras Diego intentaba calmarla: “Ya, tranquila”. Mónica también intervino con un mensaje de contención: “Tranquila, no pasa nada”.

En medio del susto, Paul preguntó por los menores y Pamela respondió con evidente angustia: “Ay, mis hijitos también, Dios mío”. La frase se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes, donde usuarios interpretaron su reacción como la de una madre que, pese al encierro del reality, mantiene la preocupación constante por su familia.

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Pamela López se mostró angustiada durante el temblor en ‘La Granja VIP’ y mencionó a sus hijos en pleno susto. YouTube.

El susto en la mesa: “Mira las plantas” y “está largo”

Mientras el movimiento continuaba, Diego Chávarri intentó comprobar la fuerza del sismo observando la vegetación: “Mira las plantas”. Cri Cri reforzó la percepción del movimiento: “Ah, sigue, sigue”. Paul insistió: “Sí, sigue moviendo, sigue, sigue moviendo”.

Diego calculó la duración a su manera: “Está largo. Treinta segundos”. En ese instante, Mónica verbalizó una preocupación compartida por varios: “P*ta, nos podrán dar informes de nuestros familiares”. Pamela coincidió: “Sí, deberían”, abriendo un tema sensible dentro de los realities de convivencia: qué tan rápido reciben información de casa ante emergencias reales.

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“Anoche soñé como un temblor”: la reacción de Mónica Torres

En medio del momento, Mónica Torres hizo un comentario que sorprendió a sus compañeros: “Anoche soñé como un temblor”. Pamela, incrédula, respondió: “¿Sí?”. Mónica insistió: “Pero temblor fuerte soñé, pero estaba fuerte”.

Aunque el comentario fue breve, sumó un elemento de tensión al ambiente. Diego volvió a advertir que el movimiento seguía: “Es que sigue, mira”. Segundos después, Mónica intentó tranquilizar: “Sí. No, ya pasó, ya está pasando”. Pero Diego insistió: “No, mira, sí, fuerte. Fuerte, fuerte”.

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El sismo fuera del reality: cómo se vivió en televisión y streaming

El temblor no solo se sintió en Pachacámac. El movimiento interrumpió varios programas y transmisiones en vivo, donde conductores e invitados reaccionaron con nerviosismo, llamados a la calma y, en algunos casos, bromas.

En ‘América Noticias Edición Mediodía’, Valeria Piazza preguntó al aire: “¿Hay temblor en estos momentos?”, mientras miraba al techo con evidente inquietud. Carla Tello recordó protocolos y pidió calma. En el streaming ‘Q’Bochinche’, Milena Zárate se alteró: “¡Está temblando! No, yo me muero”, mientras los conductores intentaban tranquilizarla.

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En ‘La Manada’, Mario Irivarren mantuvo la serenidad y lanzó frases que se viralizaron por su tono irónico. En distintos espacios, quedó claro que el sismo fue percibido en gran parte de Lima y generó una reacción inmediata del público en redes sociales.

Los presentadores del noticiero "Edición Mediodía" son sorprendidos por un sismo mientras están al aire. Observa su profesionalismo y cómo mantienen la calma, sobre todo de Carla Tello, para informar al público sobre el evento telúrico que está ocurriendo. Video: América TV / América Noticias

Qué se sabe del sismo de 6.1 y por qué se sintió en Lima

De acuerdo con los reportes del IGP, el sismo tuvo una profundidad de 81 kilómetros, lo que lo ubica como un evento de foco intermedio. Esto puede reducir parte del impacto destructivo en superficie, pero también permite que el movimiento se sienta en un radio más amplio.

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Las recomendaciones generales ante un evento sísmico se mantienen: alejarse de ventanas, no usar ascensores, seguir rutas de evacuación y estar atentos a posibles réplicas. En el caso de quienes se encuentran en transmisión o grabación, el protocolo debería priorizar la seguridad del equipo por encima de la continuidad del contenido.