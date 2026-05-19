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Horacio Melgarejo ataca a Alianza Lima tras derrota de Cienciano en Liga 1 2026: “Conocemos contra quién jugamos y cómo esto está armado”

El entrenador argentino, fiel a su provocador estilo, arremetió contra el conjunto ‘blanquiazul’ y ha dado a entender que el sistema peruano se ha decantado por los aliancistas en el actual ejercicio

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Horacio Melgarejo ha construido un Cienciano fuerte durante el Apertura 2026. - Crédito: Difusión
Horacio Melgarejo ha construido un Cienciano fuerte durante el Apertura 2026. - Crédito: Difusión

Jugar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado a más de 3 mil metros sobre el nivel de mar, abroquelado de tu gente y con una línea invicta, hacía creer que Cienciano partía con una importante ventaja para su enfrentamiento contra Alianza Lima. Aun así, los visitantes apelaron al corazón para asaltar ese fortín —con un golazo de Marco Huamán— y quedar a tiro de la consecución del Apertura 2026.

Pero para el entrenador Horacio Melgarejo esa virtud intrínseca no ha sido determinante para el heroico triunfo aliancista. Desde su perspectiva, la manera en cómo el arbitraje condicionó el lance afectó al ‘papá’; incluso fue más allá al poner en tela de juicio la transparencia de la organización de la Liga 1.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026.
Cienciano protagonizó un partido de alta intensidad contra Alianza Lima, en Cusco. - Crédito: Difusión

“Los chicos estuvieron dolidos. Sabemos que 11 contra 11 hubiera sido otra cosa. La expulsión de Renzo [Salazar] estuvo bien, pero fue accidental; aunque también sabemos que [Luis] Advíncula debió ser expulsado Conocemos contra quién jugamos y cómo esto está armado”, manifestó con dureza Melgarejo.

Cienciano era uno de los claros perseguidores de Alianza Lima en la zona alta de la tabla de ubicaciones del Torneo Apertura. Con la derrota por la mínima diferencia, quedó desbarrancado de la carrera a falta de dos fecha para la finalización del primer certamen del año en Perú.

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El cuadro 'blanquiazul' ganó 1-0 a los cusqueños de visita y sigue más líder que nunca del campeonato - Crédito: L1MAX.

Misión Sudamericana

Todo el mundo tiene claro que el certamen fetiche de Cienciano es la Copa Sudamericana. El galardón que atesora en sus vidrieras, obtenido hace más de dos décadas, es la prueba más grande de que el conjunto peruano cuenta con una autoridad especial para aprontar el escenario.

En un principio parecía que su nueva andadura en la edición 2026 no iba a suponer dificultades, pero no bien empezó la segunda rueda de la Fase de Grupos aparecieron las complicaciones. Y para evitar que se acentúe una crisis, el ‘papá’ tendrá que espabilarse contra el histórico Santos, en el Urbano Caldeira.

Cienciano vs Puerto Cabello.
Cienciano perdió 3-0 ante Puerto Cabello en Venezuela por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026 - Crédito: X.

Al respecto, el DT Melgarejo indicó: “La idea es siempre la misma:, tratar de ser protagonistas. Sabemos que es un campo complicado, pero no vamos a resignar nuestro ADN y trataremos de defendernos lejos del arco”.

Y añadió: “Tenemos que hacer lo posible por dejar al fútbol peruano lo más alto posible. No podemos relajarnos, debemos ganar y ver qué sucede en el grupo”.

El 'papá' perdió su invicto en el torneo con dura derrota 3-0 en Venezuela - Crédito: DSports.

Melgarejo controversial

Horacio Melgarejo llegó a la dirección técnica de Cienciano en un contexto de dudas respecto a su capacidad para liderar el equipo. A pesar de esas incertidumbres iniciales, el entrenador logró imprimir un sello personal en el plantel, caracterizándolo por su competitividad y solidez en el campo de juego.

A medida que se acerca la conclusión del Torneo Apertura, el equipo dirigido por Melgarejo exhibe un estilo fuerte, directo y práctico. Dentro de la estructura táctica, destacan los goleadores Carlos Garcés y Neri Bandiera, quienes se han convertido en piezas diferenciales en la ofensiva de Cienciano.

Horacio Melgarejo - Cienciano – Academia Puerto Cabello - Copa Sudamericana – Perú – deportes – 6 mayo
Horacio Melgarejo suele aparecer en el ojo de la tormenta por su virulentas declaraciones. - Crédito: Cienciano

Uno de los aspectos que genera atención en torno a la figura de Horacio Melgarejo es su comportamiento fuera del campo, especialmente al momento de ofrecer declaraciones a la prensa. Su estilo polémico, irónico y problemático ha marcado sus intervenciones públicas, convirtiéndolo en un personaje controvertido en el entorno futbolístico nacional.

No obstante, en el plano deportivo, los resultados avalan el trabajo de Melgarejo. El técnico ha logrado posicionar a Cienciano entre los tres mejores equipos de la temporada en Perú, resultado que refuerza su gestión al frente del club y deja sin argumentos a quienes critican su desempeño desde la perspectiva estrictamente futbolística.

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