Juntos por el Perú perderá parte de su financiamiento público tras fallo del JNE: ONPE detectó 17 aportes irregulares

Juntos por el Perú deberá pagar S/176 mil por recibir aportes de origen prohibido en campaña 202. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El partido político Juntos por el Perú deberá pagar una multa de S/176.550 y afrontará la reducción del 10% de su financiamiento público directo luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmara las sanciones impuestas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por irregularidades detectadas en la campaña electoral de 2021.

La resolución del máximo órgano electoral declaró infundado el recurso de apelación presentado por la agrupación política vinculada al exministro y candidato presidencial Roberto Sánchez, dejando firme la sanción administrativa aplicada por la ONPE por el ingreso de aportes considerados de fuente prohibida.

PUBLICIDAD

En la sesión, el congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) no estuvo presente de forma activa: aunque registró asistencia virtual, no respondió al ser llamado para votar. Foto: The Associated Press

Aportes observados durante auditoría electoral

La investigación se originó tras una auditoría realizada por la gerencia de supervisión de fondos partidarios de la ONPE en noviembre de 2025. Durante la revisión de la información financiera presentada por el partido, se detectaron 17 aportes registrados por un monto total de S/17.000.

Según el informe técnico, las personas consignadas como supuestos aportantes negaron haber entregado dinero o bienes a favor de la organización política. A partir de estas declaraciones, el organismo electoral concluyó que los ingresos tenían una procedencia no identificada, situación prohibida por las normas de financiamiento partidario vigentes en el país.

PUBLICIDAD

La ONPE calificó el caso como una infracción “muy grave”, debido a que la legislación electoral prohíbe expresamente recibir aportes anónimos o cuyo origen no pueda ser acreditado. Posteriormente, el expediente fue elevado al JNE, entidad que finalmente confirmó las sanciones impuestas.

Aportantes negaron haber realizado aportes a Juntos por el Perú

Multa económica y pérdida de recursos públicos

Con la decisión del pleno del JNE, Juntos por el Perú quedó obligado al pago de 33 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), monto equivalente actualmente a S/176.550. Además, la agrupación perderá el 10% de los recursos que recibe anualmente mediante el financiamiento público directo otorgado por el Estado.

PUBLICIDAD

La resolución también establece que el partido político puede acogerse a mecanismos de reducción de la multa contemplados en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador. Entre ellos figura un descuento del 25% sobre el monto total si realiza el pago dentro del plazo establecido y renuncia a presentar nuevas impugnaciones contra la decisión.

Asimismo, la ONPE informó que la agrupación tiene la posibilidad de solicitar el fraccionamiento de la deuda en caso de no contar con los recursos suficientes para cancelar el total de la sanción de manera inmediata.

PUBLICIDAD

Fiscalización del financiamiento político

El caso vuelve a poner atención sobre los controles aplicados al financiamiento de las campañas electorales y la obligación de las organizaciones políticas de transparentar el origen de sus recursos económicos.

La ONPE mantiene funciones de supervisión y fiscalización sobre los ingresos y gastos reportados por los partidos políticos, mientras que el JNE actúa como instancia final en los procedimientos sancionadores relacionados con infracciones electorales.

PUBLICIDAD

Con esta resolución, el órgano electoral dio por concluida la vía administrativa del proceso iniciado contra Juntos por el Perú por las irregularidades detectadas en el financiamiento de su campaña presidencial del año 2021.

Sanciones y dudas sobre fondos: las cuentas de Juntos por el Perú en el centro del debate electoral| Andina

Roberto Sánchez fue expulsado de la UNMSM

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, fue expulsado este martes del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) por un grupo de estudiantes durante una protesta contra el proyecto de ley que habilitaría la reelección inmediata de autoridades universitarias. La presencia de Sánchez provocó tensión en medio de la toma parcial de la universidad, donde los alumnos mantienen bloqueados los accesos y exigen alternancia democrática en la administración universitaria. El incidente ocurrió luego de que un grupo de egresados facilitara la entrada del candidato, quien fue reconocido y retirado por los manifestantes, en un contexto marcado por la suspensión de clases presenciales y procesos administrativos.

PUBLICIDAD

La junta directiva de la Federación Universitaria de San Marcos permanece reunida en asamblea para analizar la situación, aunque por el momento no ha emitido declaraciones públicas. El conflicto universitario, iniciado el 12 de mayo, también provocó la suspensión temporal de las elecciones internas para rector y vicerrectores. Las autoridades de la universidad denunciaron actos de vandalismo y presentaron denuncias penales contra algunos alumnos. El episodio ocurre en plena campaña de segunda vuelta presidencial, donde Sánchez enfrentará a Keiko Fujimori de Fuerza Popular, y a pocos días de que el JNE oficializara los resultados del escrutinio nacional.