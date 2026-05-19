Pamela Franco le lanza nueva indirecta a Karla Tarazona tras recibir carta notarial: "Si se sintió ofendida, qué pena"

Pamela Franco rechaza retractarse tras recibir cartas notariales de Christian Domínguez y Karla Tarazona, afirmando que mantiene su versión.

La cantante de cumbia Pamela Franco volvió a encender la polémica en la farándula peruana al arremeter contra Karla Tarazona, actual pareja de Christian Domínguez y padre de su hija María Cataleya, luego de recibir cartas notariales de ambos por declaraciones que realizó públicamente. En una entrevista con ‘América Hoy’, Franco no se retractó ni moderó su postura y lanzó frases que rápidamente circularon en redes sociales.

La cantante dejó en claro que no piensa cambiar su versión de los hechos. “No me voy a rectificar. Al contrario, mantengo mi posición porque sé lo que he dicho. He hablado de lo que he vivido en su momento con él”, señaló. Sobre las cartas notariales recibidas, Franco respondió con ironía: “Tiene no solamente una trayectoria musical, sino también tiene una trayectoria mandando cartas notariales”, dijo en referencia a Domínguez.

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La cantante también negó haber llamado “mantenido” al cumbiambero y aclaró que jamás le pidió dinero públicamente. “Prácticamente yo le he dicho ‘mantenido’, en ningún momento le he dicho mantenido. De todo lo que yo he dicho yo tengo testigos, entonces él no puede mentir. Tampoco le estoy pidiendo un sol, he salido adelante”, afirmó.

Reconoció, además, que en su momento tomó la decisión de confiarle la administración de sus ingresos: “Tomé la decisión de hacerle cargo a él que administre todo lo que yo ganaba. Parte de la culpa también es mía. Tengo que asumirla. En privado sí, esperé otra cosa, pero en público nunca le pedí un sol”, expresó.

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Pamela Franco se mantiene firme y se niega a rectificar sus declaraciones sobre Christian Domínguez, a pesar de haber recibido dos cartas notariales. La cantante asegura que solo ha contado lo que vivió y su abogado advierte con acciones legales. ATV/ Magaly TV La Firme.

El dardo directo a Karla Tarazona

La parte más comentada de sus declaraciones fue la dirigida a Karla Tarazona, quien también le envió una carta notarial. Franco respondió la misiva y no ahorró críticas. “La muchacha también pues tiene la misma trayectoria en las cartas notariales, ¿no? Imagínate. Entre ellos se entiende perfectamente. Ya le respondí. Yo he dicho lo que he pasado. O sea, si se sintió ofendida, qué pena”, declaró la cantante.

Franco también recordó que vivió situaciones complicadas en el pasado vinculadas a la actual pareja de Domínguez y le lanzó una advertencia velada. “Ella siempre pide pruebas, debería buscar los archivos para que de repente refresque la memoria, porque ella es la máster y máster de dar cátedra a todas las mujeres, de hablar de vivencias”, señaló.

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Luego, sin afirmar directamente que Tarazona fue la amante, dejó una frase que no pasó desapercibida: “Si ella se ha portado súper bien y todo... ¿Sabrá ella que no le puede pasar lo mismo que me pasó a mí? (Porque ella nunca fue la amante) Yo tampoco lo he dicho. Por eso le digo: ‘Si ella se siente muy bien con su conciencia, que duerma tranquila’”, afirmó.

Desde el lado opuesto, Domínguez reafirmó su postura en el mismo set de ‘América Hoy’, donde se presentó junto a Tarazona. El cumbiambero aseguró que las declaraciones de Franco lo han perjudicado laboralmente y que la demanda sigue en pie.

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La periodista aseguró que muchas figuras de la farándula se han acostumbrado a querellar por temas que no considera graves como otros casos que están pendientes en la justicia | TikTok

“Detesto hacer denuncias, detesto hacer demandas, las detesto. La verdad que es lo último que quiero hacer, pero todo tiene un límite”, expresó, según América TV. Sobre los comentarios de su expareja, Domínguez optó por restarles importancia: “Yo no tengo nada que decir sobre eso, ni siquiera me preocupa. No”, indicó.

La relación con Cueva y el contexto del conflicto

En el mismo espacio, Pamela Franco también respondió a los rumores sobre una supuesta crisis con el futbolista Christian Cueva. La cantante aclaró que la relación sigue estable, aunque ambos han optado por mayor discreción en redes debido a los frentes personales que cada uno enfrenta.

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“La relación está normal, él está en sus cosas, en su trabajo, no tenemos crisis. Él está por allá y yo por acá, pero creo que la distancia no es un problema. Yo a él lo amo mucho”, declaró. También explicó por qué evitan publicar mensajes románticos en este contexto: “Imagínate, él con sus temas y que yo salga con un mensaje de amor; dirían que no me importa nada, que me burlo de la situación”, agregó.

El conflicto entre Franco, Domínguez y Tarazona tiene como telón de fondo una serie de declaraciones públicas de la cantante sobre su relación pasada con el cumbiambero, que derivaron en cartas notariales de ambos exigiéndole una retractación. Franco ha descartado esa posibilidad de forma categórica y ha dejado en claro que seguirá hablando de lo que vivió: “Hay gente a la que le incomoda la verdad”, sentenció.

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