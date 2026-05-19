Sebastien Pineau confiesa que “Hernán Barcos es como un padre para mí” tras su primer gol en Liga 1 con FC Cajamarca

El joven delantero rompe su sequía goleadora con un gol clave en el triunfo 3-1 sobre Sporting Cristal, destacando el apoyo incondicional de Hernán Barcos durante su proceso de recuperación y regreso a la Liga 1 (FC Cajamarca)

Sebastien Pineau atraviesa un tramo especial en su vuelta al fútbol peruano. El atacante de FC Cajamarca marcó por primera vez desde su regreso a la Liga 1 y lo hizo en un partido de alta exposición: el triunfo 3-1 sobre Sporting Cristal en el estadio Héroes de San Ramón.

Tras el encuentro, el delantero describió el impacto emocional de esa noche y detalló por qué el festejo terminó en un abrazo con Hernán Barcos. Pineau remarcó que la influencia del atacante argentino excede lo deportivo y se sostiene, según su relato, desde su estreno en Alianza hasta la actualidad.

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El gol ante Sporting Cristal y un festejo con Barcos como símbolo

Sebastien Pineau describió su primer gol con FC Cajamarca como un momento de desahogo personal, marcado por el abrazo emotivo con Hernán Barcos tras el partido. (FC Cajamarca)

Pineau explicó que el tanto significó un punto de quiebre personal por todo el trayecto previo. “Fue un momento que voy a recordar siempre en mi carrera. Ese abrazo con Hernán significó muchísimo para mí, porque él conoce todo lo que tuve que pasar y lo mucho que trabajé para llegar a este momento”, declaró en conversación con Depor.

El delantero vinculó esa escena con una relación de acompañamiento que, según su testimonio, se mantuvo a lo largo de los años. “Más allá de ser un ídolo, yo lo considero como una figura paterna dentro del fútbol. Desde mi debut en Alianza hasta hoy, siempre estuvo pendiente de mí, aconsejándome y buscando ayudarme en todo momento”, añadió.

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El atacante también dio contexto a lo que representó volver a encontrarse con el gol, al describirlo como una instancia de alivio tras un periodo difícil. “Volver a marcar es algo muy especial para mí, y más aún hacerlo ante un gran rival. Fue un momento de mucho desahogo después de todo lo que me tocó pasar en este tiempo, especialmente por las lesiones y el proceso de recuperación”, sostuvo.

Pineau aclaró que ese episodio no modifica su enfoque inmediato y que su prioridad sigue puesta en el trabajo cotidiano. “Pero más allá de la alegría por el gol, esto recién empieza. Ahora me toca seguir trabajando, mantener el enfoque y seguir preparándome para ayudar al equipo con más goles”, afirmó.

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El próximo reto en Sullana

FC Cajamarca afrontará una visita exigente a Sullana, aunque Sebastien Pineau aseguró que el plantel no buscará excusas relacionadas con el clima o la localía. (FC Cajamarca)

Con la agenda del campeonato en marcha, Pineau se refirió al siguiente compromiso que afrontará su equipo en Sullana, una plaza que suele presentar condiciones distintas por el clima. El delantero evitó colocar ese aspecto como argumento previo y planteó una idea de competencia sin condicionantes.

“Con respecto al partido en Sullana, sabemos que será un encuentro complicado, como todos en este campeonato. Hablar del calor o de las condiciones sería buscar excusas. Cada localía tiene sus ventajas y dificultades, y nosotros tenemos que estar preparados para competir donde toque”, señaló.

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En la misma línea, Pineau subrayó el objetivo del grupo de sostener el momento que atraviesa FC Cajamarca y convertirlo en resultados. “El equipo está enfocado en ir a buscar los tres puntos y seguir fortaleciendo esta racha positiva que venimos construyendo. Estamos convencidos de que será un gran partido”, comentó.

Sus declaraciones también funcionaron como una ratificación del plan colectivo: competir en escenarios diversos, sin modificar el propósito central del plantel. Pineau enmarcó esa idea dentro de un enfoque pragmático, con énfasis en la preparación y en la respuesta dentro del campo.

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El delantero, además, mantuvo el tono de mesura al hablar del presente inmediato. Aunque reconoció el valor de lo ocurrido frente a Sporting Cristal, insistió en que el partido ya quedó atrás y que lo siguiente exige el mismo nivel de atención y exigencia.

Su contrato, el Apertura y la decisión de no hablar del futuro

Sebastien Pineau evitó pronunciarse sobre su futuro y afirmó que toda su atención está puesta en cerrar de la mejor manera el Torneo Apertura con FC Cajamarca. (FC Cajamarca)

Consultado por su panorama personal para el resto de la temporada, Pineau optó por no abrir un escenario de especulaciones. Remarcó que su vínculo contractual está vigente y que, por ahora, la conversación pública sobre lo que vendrá no forma parte de su prioridad.

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“Tengo un contrato vigente con el club y, más allá de las situaciones que puedan estar pasando alrededor, hoy estoy totalmente enfocado en trabajar, rendir y seguir aportando al equipo día a día”, indicó.

Pineau también estableció un marco temporal para abordar cualquier análisis sobre su continuidad o próximos pasos: el cierre del Torneo Apertura. “Seguramente, una vez que termine el Apertura, habrá tiempo para conversar y analizar todo lo que corresponda. Pero por ahora prefiero mantenerme concentrado únicamente en lo deportivo y en cerrar esta etapa de la mejor manera posible”, afirmó.

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