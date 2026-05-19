La polémica reacción de Mario Irivarren ante sismo en el streaming ‘La Manada’: “Calma, chocó Laura”

Un sismo de magnitud 6.1 sorprendió en pleno streaming a Mario Irivarren y Laura Spoya. La reacción del exchico reality, que bromeó sobre el accidente de su compañera, causó polémica en redes sociales.

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió la región de Ica y se sintió con fuerza en Lima este martes 19 de mayo, sorprendiendo a los conductores y espectadores del streaming ‘La Manada’.

Entre la confusión y el nerviosismo, la reacción de Mario Irivarren, exintegrante de realities, generó controversia al bromear con el accidente automovilístico de su compañera Laura Spoya en pleno temblor, mientras pedía calma al equipo y a la audiencia conectada.

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La transmisión se desarrollaba con normalidad cuando, poco después de las 12:57 p.m., el estudio comenzó a moverse perceptiblemente. El productor Christian Company fue el primero en advertir: “Temblor, ¿no?”. Gerardo, otro de los integrantes, confirmó: “Oye, temblor, ah”. Mario Irivarren, intentando mantener la calma, optó por un comentario que rápidamente se viralizó: “Ya, paciencia, no pasa nada, ya va a pasar... Se chocó Laura”.

La polémica reacción de Mario Irivarren ante sismo en streaming ‘La Manada’. YouTube.

Un sismo en vivo y una broma que divide opiniones

Mientras el movimiento telúrico se hacía evidente, Mario insistía en tranquilizar: “Ya pasó, ya pasó... Este edificio aguanta, está bien hecho”. Sin embargo, su frase “Se chocó Laura” —en referencia al accidente sufrido por Laura Spoya cuando se estrelló contra un muro en Surco— provocó risas y desconcierto en el estudio, pero también reacciones divididas en redes sociales.

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Laura, visiblemente incómoda, replicó: “¡Me largo, ah! Oye, csm”. El productor, entre risas y nerviosismo, admitió el temor: “Yo también me cago de miedo”. El streaming continuó unos minutos más entre bromas, comentarios de alivio y la preocupación legítima por la intensidad del evento sísmico.

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe durante el streaming de ‘La Manada’ en el momento del sismo. YouTube.

El contexto del sismo: epicentro, magnitud y medidas de seguridad

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo registrado a las 12:57 horas tuvo una magnitud de 6.1, con epicentro a 41 km al sur de Ica y una profundidad de 81 km. La intensidad VI en la escala de Mercalli provocó evacuaciones en centros educativos y comerciales, así como la activación del sistema de alertas sísmicas en dispositivos móviles.

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Las autoridades recomendaron a la población mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y no usar ascensores. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recordó que, ante movimientos de esta magnitud, evacuar edificios es la respuesta adecuada, especialmente en zonas de mayor riesgo como Ica.

La profundidad del sismo, catalogado como de foco intermedio, ayudó a reducir el potencial destructivo en superficie, aunque fue ampliamente sentido en Lima y varias regiones del sur del país. El evento fue seguido de réplicas menores y un monitoreo constante por parte del IGP y el Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis.

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INDECI activó el COEN: el organismo desplegó monitoreo inmediato tras el movimiento sísmico. (Composición: Infobae)

Reacciones en redes y debate por el humor en situaciones de emergencia

La transmisión de ‘La Manada’ se viralizó en plataformas como TikTok y X (Twitter), donde usuarios debatieron sobre la pertinencia de la broma de Mario Irivarren en un contexto de emergencia.

Algunos destacaron que el humor puede ser una herramienta para sobrellevar el miedo, mientras que otros criticaron la falta de sensibilidad hacia Laura Spoya y el riesgo que implica restar seriedad a un evento potencialmente peligroso.

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“Mario siempre bromeando, pero hay momentos y momentos”, escribió un usuario en Instagram. Otro comentó: “Me hizo reír en medio del susto, aunque pobre Laura”. Por su parte, seguidores del streaming defendieron la espontaneidad del programa y la química entre los conductores, señalando que la reacción fue natural ante una situación inesperada.

Laura Spoya y el recuerdo del accidente en Surco

La referencia de Mario Irivarren al accidente de Laura Spoya no pasó desapercibida. El 12 febrero de 2026, la exreina de belleza protagonizó un aparotos choque contra un muro en Surco, hecho que fue ampliamente cubierto por la prensa.

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Las consecuencias principales incluyen una fractura en la vértebra L1 que requirió cirugía de alto riesgo, una suspensión de su licencia de conducir, un intenso escrutinio público por un dosaje etílico tardío, y críticas por manejar sin brevete tras la sanción

La broma de Mario, aunque polémica, hizo eco de aquel episodio que todavía es recordado por seguidores y colegas del medio.

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Laura Spoya reconoció públicamente sus errores tras el accidente vehicular en Surco y afirmó que su prioridad siempre serán sus hijos. Captura: Amor y Fuego