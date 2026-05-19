Perú

La polémica reacción de Mario Irivarren ante sismo en el streaming ‘La Manada’: “Calma, chocó Laura”

Un sismo de magnitud 6.1 sorprendió en pleno streaming y la reacción del exchico reality, que bromeó sobre el accidente de su compañera, causó polémica en redes sociales.

Guardar
Google icon

Un sismo de magnitud 6.1 sorprendió en pleno streaming a Mario Irivarren y Laura Spoya. La reacción del exchico reality, que bromeó sobre el accidente de su compañera, causó polémica en redes sociales.

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió la región de Ica y se sintió con fuerza en Lima este martes 19 de mayo, sorprendiendo a los conductores y espectadores del streaming ‘La Manada’.

Entre la confusión y el nerviosismo, la reacción de Mario Irivarren, exintegrante de realities, generó controversia al bromear con el accidente automovilístico de su compañera Laura Spoya en pleno temblor, mientras pedía calma al equipo y a la audiencia conectada.

PUBLICIDAD

La transmisión se desarrollaba con normalidad cuando, poco después de las 12:57 p.m., el estudio comenzó a moverse perceptiblemente. El productor Christian Company fue el primero en advertir: “Temblor, ¿no?”. Gerardo, otro de los integrantes, confirmó: “Oye, temblor, ah”. Mario Irivarren, intentando mantener la calma, optó por un comentario que rápidamente se viralizó: “Ya, paciencia, no pasa nada, ya va a pasar... Se chocó Laura”.

La polémica reacción de Mario Irivarren ante sismo en streaming ‘La Manada’. YouTube.
La polémica reacción de Mario Irivarren ante sismo en streaming ‘La Manada’. YouTube.

Un sismo en vivo y una broma que divide opiniones

Mientras el movimiento telúrico se hacía evidente, Mario insistía en tranquilizar: “Ya pasó, ya pasó... Este edificio aguanta, está bien hecho”. Sin embargo, su frase “Se chocó Laura” —en referencia al accidente sufrido por Laura Spoya cuando se estrelló contra un muro en Surco— provocó risas y desconcierto en el estudio, pero también reacciones divididas en redes sociales.

PUBLICIDAD

Laura, visiblemente incómoda, replicó: “¡Me largo, ah! Oye, csm”. El productor, entre risas y nerviosismo, admitió el temor: “Yo también me cago de miedo”. El streaming continuó unos minutos más entre bromas, comentarios de alivio y la preocupación legítima por la intensidad del evento sísmico.

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe durante el streaming de ‘La Manada’ en el momento del sismo. YouTube.
Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe durante el streaming de ‘La Manada’ en el momento del sismo. YouTube.

El contexto del sismo: epicentro, magnitud y medidas de seguridad

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo registrado a las 12:57 horas tuvo una magnitud de 6.1, con epicentro a 41 km al sur de Ica y una profundidad de 81 km. La intensidad VI en la escala de Mercalli provocó evacuaciones en centros educativos y comerciales, así como la activación del sistema de alertas sísmicas en dispositivos móviles.

Las autoridades recomendaron a la población mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y no usar ascensores. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recordó que, ante movimientos de esta magnitud, evacuar edificios es la respuesta adecuada, especialmente en zonas de mayor riesgo como Ica.

La profundidad del sismo, catalogado como de foco intermedio, ayudó a reducir el potencial destructivo en superficie, aunque fue ampliamente sentido en Lima y varias regiones del sur del país. El evento fue seguido de réplicas menores y un monitoreo constante por parte del IGP y el Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis.

INDECI activó el COEN: el organismo desplegó monitoreo inmediato tras el movimiento sísmico. (Composición: Infobae)
INDECI activó el COEN: el organismo desplegó monitoreo inmediato tras el movimiento sísmico. (Composición: Infobae)

Reacciones en redes y debate por el humor en situaciones de emergencia

La transmisión de ‘La Manada’ se viralizó en plataformas como TikTok y X (Twitter), donde usuarios debatieron sobre la pertinencia de la broma de Mario Irivarren en un contexto de emergencia.

Algunos destacaron que el humor puede ser una herramienta para sobrellevar el miedo, mientras que otros criticaron la falta de sensibilidad hacia Laura Spoya y el riesgo que implica restar seriedad a un evento potencialmente peligroso.

“Mario siempre bromeando, pero hay momentos y momentos”, escribió un usuario en Instagram. Otro comentó: “Me hizo reír en medio del susto, aunque pobre Laura”. Por su parte, seguidores del streaming defendieron la espontaneidad del programa y la química entre los conductores, señalando que la reacción fue natural ante una situación inesperada.

Laura Spoya y el recuerdo del accidente en Surco

La referencia de Mario Irivarren al accidente de Laura Spoya no pasó desapercibida. El 12 febrero de 2026, la exreina de belleza protagonizó un aparotos choque contra un muro en Surco, hecho que fue ampliamente cubierto por la prensa.

Las consecuencias principales incluyen una fractura en la vértebra L1 que requirió cirugía de alto riesgo, una suspensión de su licencia de conducir, un intenso escrutinio público por un dosaje etílico tardío, y críticas por manejar sin brevete tras la sanción

La broma de Mario, aunque polémica, hizo eco de aquel episodio que todavía es recordado por seguidores y colegas del medio.

Laura Spoya reconoció públicamente sus errores tras el accidente vehicular en Surco y afirmó que su prioridad siempre serán sus hijos. Captura: Amor y Fuego
Laura Spoya reconoció públicamente sus errores tras el accidente vehicular en Surco y afirmó que su prioridad siempre serán sus hijos. Captura: Amor y Fuego

Temas Relacionados

Mario IrivarrenLa ManadaLaura Spoyaperu-entretenimiento

Más Noticias

Fotos y videos de cómo está Ica tras el sismo de 6.1: diversas estructuras presentan fuertes daños

El movimiento telúrico provocó evacuaciones, grietas en universidades, daños en comercios y el colapso parcial de la Catedral de Ica, mientras las autoridades continúan evaluando las afectaciones y monitoreando posibles réplicas

Fotos y videos de cómo está Ica tras el sismo de 6.1: diversas estructuras presentan fuertes daños

Curazao reveló su lista de convocados al ritmo de rap para el Mundial 2026: histórica nómina en su primera participación

El entrenador Dick Advocaat confirmó su lista con 26 jugadores que buscarán sorprender en su primera Copa del Mundo. La ‘ola azul’ está en el Grupo E junto Alemania, Ecuador y Costa de Marfil

Curazao reveló su lista de convocados al ritmo de rap para el Mundial 2026: histórica nómina en su primera participación

Sismo en Ica revive el recuerdo del terremoto de 7.9 que hace 19 años dejó en escombros a la región y miles de familias afectadas

El movimiento telúrico de magnitud 6.1 generó alarma entre ciudadanos que aún recuerdan el desastre de 2007, considerado uno de los terremotos más destructivos del siglo XXI en el Perú

Sismo en Ica revive el recuerdo del terremoto de 7.9 que hace 19 años dejó en escombros a la región y miles de familias afectadas

De jugar futsal a disputar el Mundial 2026: la historia de Taha Ali, sorpresa en la selección de Suecia

Con un pasado en el fútbol sala, el extremo se ganó un lugar en el cuadro ‘azul y amarillo’, y estará presente en la máxima cita internacional en Norteamérica

De jugar futsal a disputar el Mundial 2026: la historia de Taha Ali, sorpresa en la selección de Suecia

Valeria Piazza, Mario Irivarren y Milena Zárate vivieron el temblor de Ica en vivo: televisión peruana reaccionó al sismo de 6.1

El temblor de este martes 19 de mayo interrumpió varios programas y mostró a conocidas figuras del espectáculo viviendo momentos tensos, palabras de calma y hasta bromas durante el fuerte movimiento que se sintió en Lima

Valeria Piazza, Mario Irivarren y Milena Zárate vivieron el temblor de Ica en vivo: televisión peruana reaccionó al sismo de 6.1
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Melcochita y ‘Cuto’ Guadalupe, reclutados por Keiko Fujimori para convocar a 100.000 personeros de Fuerza Popular

Melcochita y ‘Cuto’ Guadalupe, reclutados por Keiko Fujimori para convocar a 100.000 personeros de Fuerza Popular

PJ también levanta el secreto bancario de Juan José Santiváñez por presunta organización criminal

Elecciones 2026: Fuerza Popular inicia el registro de 100 mil personeros voluntarios para la segunda vuelta

JNE confirma multa de 55 mil soles contra fujimorista Héctor Ventura por entregar machetes en campaña

JNE defiende la fiesta con observadores internacionales: “Fue una actividad protocolar cultural sin bebidas alcohólicas”

ENTRETENIMIENTO

Valeria Piazza, Mario Irivarren y Milena Zárate vivieron el temblor de Ica en vivo: televisión peruana reaccionó al sismo de 6.1

Valeria Piazza, Mario Irivarren y Milena Zárate vivieron el temblor de Ica en vivo: televisión peruana reaccionó al sismo de 6.1

‘Melcochita’ sorprende a Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro con inesperado ejercicio: “Agilito”

The Strokes confirma concierto en Lima: fecha, lugar, precio de entradas y más detalles del concierto

Natalie Vértiz fue convocada al casting de Victoria’s Secret 2026 tras confirmar audición: “¡Está pasando!”

Cachay sufrió fractura en la mano tras agresión de expolicía y necesita operación de emergencia: “Casi caigo de cabeza”

DEPORTES

Partidos de hoy EN VIVO: horarios, canales TV, programación y resultados de los duelos

Partidos de hoy EN VIVO: horarios, canales TV, programación y resultados de los duelos

Exentrenador de Israel arremete contra Adrián Ugarriza, desestimando sus aptitudes: “Es un delantero muy lento, no apto para cualquier equipo”

Felipe Cantuarias criticó a dirigencia de Sporting Cristal e hizo 3 propuestas para salir de la crisis: “Basta de la ineptitud e incompetencia”

Sebastián Britos se sincera sobre su salida y la de Jorge Fossati en Universitario: “Me dolió mucho. No se le valoró”

Ignacio Buse vs Jakub Menšík: día, hora y canal TV del partido por octavos de final de ATP 500 de Hamburgo