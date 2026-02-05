Pisco peruano conquista EE.UU.: concentró el 41 % de las exportaciones en 2025 con envíos por más de USD 3.8 millones

Estados Unidos ama el pisco peruano: encabezó los mercados de destino del destilado en 2025. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Las exportaciones de pisco peruano alcanzaron USD 9.503.000 en 2025, reflejando un crecimiento del 12 % respecto al año anterior y consolidando la internacionalización de una bebida considerada uno de los grandes emblemas gastronómicos de Perú. Este avance, registrado por la Asociación de Exportadores (Adex), posiciona al destilado como un referente clave en mercados exigentes y motiva nuevas acciones estatales y empresariales para fortalecer su presencia global.

De acuerdo con Adex, el desempeño exportador del pisco impulsa la proyección del país y fomenta la adopción de estrategias orientadas a consolidar su reconocimiento internacional. La tradicional bebida peruana continúa ganando espacio fuera de sus fronteras y proyecta un panorama positivo para la industria nacional.

El pisco, producido en regiones autorizadas del sur peruano, refleja una tradición que combina técnica, historia y sabor único. Foto: Composición Infobae Perú

EE.UU. principal comprador

Al cierre de 2025, Estados Unidos absorbió el 41 % del total exportado, lo que representa USD 3.879.000 y lo consolida como el principal destino del pisco peruano. España siguió con USD 1.231.000, Países Bajos con USD 991.773, Japón con USD 511.321 y Bélgica con USD 406.043. Estas cifras, compartidas por Carlos Schroth Parra del Riego, segundo vicepresidente de Adex, durante la ceremonia por el Día Nacional del Pisco Sour, delinean un escenario alentador para el sector.

Schroth Parra del Riego explicó: “Estas cifras confirman su proyección y la oportunidad de seguir expandiéndose y posicionándose en los mercados internacionales. El pisco sour no es solo nuestro cóctel bandera, sino una expresión de la tradición vitivinícola del país y del trabajo de toda su cadena productiva”.

Mercado del pisco en EE.UU.

En el mercado estadounidense, California se consolidó como el principal destino del pisco peruano, al registrar un crecimiento de 28 % en las importaciones de este producto. A este estado le siguieron Nueva Jersey y Florida, aunque con comportamientos distintos: mientras las exportaciones hacia Nueva Jersey aumentaron en 22 %, los envíos a Florida mostraron una ligera caída. Asimismo, otros mercados como Maryland, Nueva York y Puerto Rico mantienen una participación relevante dentro del destino de las exportaciones de pisco, contribuyendo a la diversificación de la demanda en Estados Unidos.

En cuanto a la oferta, marcas peruanas como Portón, Tacama, Queirolo y Tabernero cuentan con una presencia consolidada en el mercado estadounidense. A ellas se suman otras casas productoras como Macchu Pisco y Barsol, de la Bodega San Isidro, que han orientado su estrategia principalmente al comercio exterior. Este conjunto de marcas refleja una participación diversa del sector pisquero peruano en Estados Unidos, tanto de empresas con posicionamiento histórico como de aquellas con un enfoque exportador más marcado.

Estados Unidos se mantiene como el líder indiscutible en el ranking de destinos del pisco peruano.

Retos y fortalecimiento institucional

El representante de Adex advirtió que el sector enfrenta desafíos regulatorios, resaltando la urgencia de establecer un Consejo Regulador del Pisco para asegurar la calidad, fortalecer la gobernanza y elevar la protección de la denominación de origen. Solicitó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) dar continuidad al censo vitivinícola, herramienta esencial para identificar y ordenar las áreas de producción pisquera.

El directivo subrayó la importancia de la cooperación público-privada y destacó el fortalecimiento de la Comisión Nacional del Pisco (Conapisco) como espacio fundamental para la coordinación sectorial. Ratificó además el respaldo institucional de Adex a estos ejes de desarrollo.

El exquisito sabor del pisco peruano conquista los paladares del mundo y es una de las bebidas más apreciadas en el Perú. Foto: Andina

Promoción internacional

En materia de promoción, Schroth Parra del Riego valoró la labor de diversas entidades estatales orientadas a posicionar el pisco en el exterior. Destacó el Concurso Nacional del Pisco, organizado por el Ministerio de la Producción (Produce), al que atribuyó la difusión de la calidad, la innovación y el trabajo desarrollado por las bodegas peruanas a lo largo de la cadena productiva.

Asimismo, reconoció el impulso del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) mediante el programa “Pisco para el Mundo”, que fortalece las capacidades exportadoras del sector y facilita el acceso a mercados internacionales de alta exigencia. A ello se suma el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promueve la presencia internacional del pisco a través de embajadas y misiones diplomáticas.

Cómo la bebida llegó a Suecia gracias a una productora que visitó el viñedo años atrás. (Andina)

Celebración y reconocimiento nacional

Durante la ceremonia en el Bar Inglés del Country Club Lima Hotel, el jefe del establecimiento, Luiggy Arteaga, elogió el valor histórico y cultural del pisco sour, describiéndolo como símbolo de identidad nacional y tradición peruana.

El evento reunió a la presidenta del Comité de Pisco de Adex, Carmen Robatty de Moquillaza, a la embajadora María Eugenia Llosa Bruss y al representante de Indecopi, Luis Enrique Gallardo Aban. El Día Nacional del Pisco Sour fue instaurado para destacar la identidad nacional, el origen peruano y el potencial turístico y gastronómico de la bebida.