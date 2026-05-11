Perú

Sedapal: mañana habrá corte de agua parcial en Lima, ¿cuáles serán las zonas afectadas este 12 de mayo?

Los trabajos de mantenimiento y empalme en la red de distribución impactarán en localidades como San Juan de Lurigancho, La Molina, Lince y San Isidro

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Calidad del Agua - Sedapal- Perú - 18 de abril
Sedapal anuncia cortes de agua potable el 12 de mayo en varios distritos de Lima por trabajos de mantenimiento. (Infobae)

Numerosos usuarios en Lima Metropolitana enfrentarán mañana 12 de mayo una suspensión parcial del servicio de agua potable, según anunció Sedapal, debido a trabajos de mantenimiento y empalme en la red de distribución.

Los cortes impactarán en distintos distritos de la capital, con horarios y zonas específicos detallados por la empresa estatal. A continuación, se presenta la información oficial emitida sobre los distritos y áreas exactas donde se interrumpirá el suministro.

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San Juan de Lurigancho

San Juan de Lurigancho figura entre los distritos más afectados, con dos comunicados distintos que detallan la suspensión del servicio por motivos de limpieza de reservorio.

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- Horario: 9:00 a.m. a 11:55 p.m. - áreas afectadas: - APV Santa Elizabeth II - Urb. Semi Rústica Canto Grande - AF Santa Rosa de San Fernando - Agru. Manos Unidas - Asoc. de Viv. Canadá - Asoc. de Viv. Josué - Agru. 27 de Mayo - Agru. Vista Alegre - Asoc. de Viv. Canadá - Urb. Ex Country Club - A.H. Mártires de Periodismo - Agru. Casuarinas de Mártires - A.H. Cruz del Calvario - IE Toribio Luziuriaga 132 - Asoc. Las Terrazas de San Gerónimo - Asoc. Villa CELIM - Agru. Señor de la Esperanza - Agru. Hijos del Sol - Agru. Asoc. de Viv. Apurímac - AF Nevados Star - A.H. Villa Nazareth - Agru. Casuarinas de Mártires - Agru. Mártires del Periodismo - Asoc. de Viv. Canadá - Agrup. Gracia Calvary Chapel

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La Molina

El distrito de La Molina también experimentará una suspensión temporal debido a tareas de limpieza de reservorio.

- Horario: 1:00 p.m. a 11:50 p.m. - Zonas afectadas: - Urb. El Remanso I y II etapa - Conjunto Residencial Jorge Chávez - Urb. Islas del Sol - Urb. Los Sirius I, II y III etapa - Asoc. Roardi - Asoc. San Francisco - Urb. La Molina Vieja II y III etapa

El corte afectará el sector 198, de acuerdo a lo comunicado por Sedapal.

Lince sufrirá interrupción parcial de agua en el sector 27 durante el martes 12 de mayo, especialmente en zonas cercanas a avenidas principales.
Lince sufrirá interrupción parcial de agua en el sector 27 durante el martes 12 de mayo, especialmente en zonas cercanas a avenidas principales.

Lince

En el distrito de Lince, la suspensión responde a trabajos de empalme de tubería y ejecución de empalme, según los avisos de Sedapal.

- Horario: 12:00 m. a 11:00 p.m. - áreas específicas: - Agrup. San Eugenio - Conjunto Residencial Magisterial - Cercado - Urb. San Eugenio - Cuadrante comprendido por: Av. Javier Prado Este, Av. Prolongación Iquitos, Jr. José Bernardo Alcedo, Av. Paseo de la República

El sector afectado es el número 27.

San Isidro

El distrito de San Isidro tendrá dos comunicados oficiales para el mismo día y horario, ambos relacionados con trabajos de empalme y ejecución de empalme.

- Horario: 12:00 m. a 11:00 p.m. - Zonas afectadas: - Urb. Jardín - Urb. La Victoria - Cuadrante comprendido por: Av. Javier Prado Este, Av. Prolongación Iquitos, Jr. José Bernardo Alcedo, Av. Paseo de la República

De acuerdo con Sedapal, el sector involucrado es el 27.

A través de su página web oficial, Sedapal informa diariamente los sectores que tienen un corte de agua programado para los próximos días.
A través de su página web oficial, Sedapal informa diariamente los sectores que tienen un corte de agua programado para los próximos días.

Motivos de la suspensión

Sedapal ha informado que los cortes obedecen a necesidades técnicas como limpieza de reservorios, empalme de tuberías y ejecución de empalme. Estos trabajos buscan garantizar la calidad y seguridad del suministro de agua potable en las zonas mencionadas.

Horarios precisos de corte y restablecimiento

  • San Juan de Lurigancho:

- Domingo 12 de mayo: 9:00 a.m. a 11:55 p.m. - Martes 12 de mayo: 9:00 a.m. a 11:55 p.m.

  • La Molina:

- Martes 12 de mayo: 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

  • Lince y San Isidro:

- Martes 12 de mayo: 12:00 m. a 11:00 p.m.

Sedapal recomienda a los usuarios de las áreas afectadas tomar previsiones y, ante cualquier duda sobre la interrupción, comunicarse con el servicio de atención telefónica Aquafono al (01) 317-8000, teniendo a la mano el número de suministro.

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