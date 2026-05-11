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Ministro Luis Arroyo afirma que un indulto al expresidente Pedro Castillo “no está en agenda ni tiene por qué estarlo”

El titular del Minjus afirmó que a día de hoy no se encuentra en trámite ningún recurso legal que solicite un indulto a favor del expresidente Pedro Castillo

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Ministro Luis Arroyo afirma que un indulto al expresidente Pedro Castillo “no está en agenda ni tiene por qué estarlo”. (Video: Canal N)

El titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, excluyó cualquier posibilidad de que el Gobierno de José María Balcázar considere un indulto para Pedro Castillo al afirmar en conferencia de prensa que este proceso de indulto “nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda”.

Durante una conferencia de prensa, el ministro Arroyo afirmó que la situación administrativa también fue aclarada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra. El titular del Minjus indicó que “no se encuentra en este momento en trámite ningún pedido de indulto solicitado tanto por el expresidente Castillo como tampoco por terceros”.

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Según Jiménez Borra, existen antecedentes de cuatro pedidos realizados por terceros y uno por el propio exmandatario, pero la solicitud firmada por Pedro Castillo fue declarada inadmisible, y ninguna otra está activa en la actualidad.

Las condiciones legales para acceder a un indulto, explicó Jiménez Borra, exijen que “no puede haber pendiente un proceso, y en este caso tendría que haber una sentencia consentida”, lo que establece un filtro legal imposible en la situación actual, pues hasta el momento la sentencia en primera instancia se encuentra en un proceso de apelación.

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Luis Arroyo - PCM
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Defensa de Pedro Castillo insistirá con un nuevo pedido de indulto

La defensa de Pedro Castillo anunció que presentará un nuevo pedido de indulto después de que la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia declarara inadmisible la solicitud anterior, formulada en febrero.

Este nuevo recurso legal a favor del expresidente busca revertir la situación judicial del expresidente, condenado en primeria instancia en el año 2025 por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Según el abogado Walter Ayala, la próxima solicitud se sustentará en fundamentos distintos para enfrentar las objeciones expuestas en el reciente rechazo, aunque afirmó en RPP que desconoce estos motivos por parte de la Comisión.

Ayala precisó que está a la espera de una notificación oficial para examinar los motivos de la inadmisibilidad del recurso a favor de Pedro Castillo y determinar si se trata de omisiones subsanables o si corresponde presentar un expediente completamente nuevo. Hasta el momento, el equipo legal no ha tenido acceso al documento formal con las razones administrativas.

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“No he recibido ninguna notificación por parte de la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia. Se ha hecho público que ha sido declarado inadmisible, pero no sé los fundamentos y tampoco sé si esa resolución se puede subsanar”, expresó Ayala a RPP.

Minjus declara inadmisible pedido de indulto

El Ministerio de Justicia comunicó el viernes que la Comisión de Gracias Presidenciales declaró inadmisible el recurso de Castillo Terrones durante su sesión ordinaria del 30 de abril de 2026, e indicó que la petición no cumplía los requisitos reglamentarios mínimos.

El organismo oficial reiteró que “no se encuentra pendiente de atender ninguna solicitud de gracias presidenciales (común o por razones humanitarias) respecto del señor José Pedro Castillo Terrones, ya que esta fue declarada inadmisible por la Comisión de Gracias Presidenciales en su sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2026”, según el comunicado difundido por el Mnjus y citado por Perú21.

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