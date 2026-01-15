Perú

Midagri refuerza apoyo para proteger la producción agrícola y ganadera en Ayacucho ante heladas

Más de 1.400 productores ganaderos ya cuentan con reservas de alimento para su ganado, lo que busca evitar la caída de la producción durante los meses de frío extremo

Midagri despliega plan de protección
Midagri despliega plan de protección agrícola y ganadera en Ayacucho por heladas. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ha intensificado sus esfuerzos para enfrentar los desafíos provocados por los eventos climáticos extremos en la región de Ayacucho. A través de una política integral, el Gobierno busca proteger la producción agrícola y ganadera, además de asegurar la alimentación de las familias rurales más vulnerables.

Las recientes acciones implementadas incluyen la entrega de herramientas, infraestructura y la activación de un seguro agrícola gratuito, en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje, ejecutado por Agrorural. Estas intervenciones han tenido un impacto significativo en la vida de miles de agricultores de la región.

Ministerio de Desarrollo Agrario y
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. (Foto: Agencia Andina)

Protección ganadera y agrícola

Según el Midagri, la reciente campaña permitió asistir a 1.450 productores agropecuarios, quienes ya disponen de reservas de alimento para sus animales. La institución sostiene que esta medida contribuye a evitar la disminución de la producción ganadera durante los meses de mayor adversidad climática. El objetivo central es sostener la capacidad productiva en una zona donde predominan la agricultura de subsistencia y la vulnerabilidad frente a heladas, sequías y granizadas.

En el ámbito de la protección de cultivos, se entregaron 150 fitotoldos instalados estratégicamente en las provincias de Cangallo, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre y Vilcashuamán. Cada uno de estos fitotoldos permite conservar cultivos y asegurar el acceso a alimentos para igual número de familias. Además, se distribuyeron 145 kits de conservación de forrajes en las mismas provincias, proporcionando herramientas para mantener la alimentación del ganado.

Producción agraria y ganadera de
Producción agraria y ganadera de Ayacucho recibe refuerzo del Midagri ante heladas. (Foto: Agencia Andina)

Acompañamiento técnico y cobertura regional

El Plan Multisectorial también incluyó la entrega de 250 kits de aplicación foliar en nueve provincias, con una inversión de USD 2,1 millones. Esta medida impactó directamente a 4.970 productores agrícolas. En conjunto, las intervenciones del Plan han beneficiado a 5.275 agricultores, en su mayoría dedicados a la agricultura familiar, un sector fundamental para la autosuficiencia alimentaria de Ayacucho.

El Midagri proyecta fortalecer la resiliencia agrícola en los próximos años. Para 2026, se prevé la implementación de 200 cobertizos, 229 fitotoldos, 200 kits de aplicación foliar, 44 kits de conservación de forraje, 500 kits de semilla de pastos cultivados y 1.360 kits veterinarios. Con estas acciones, se busca consolidar la capacidad de respuesta ante los riesgos climáticos.

Midagri intensifica acciones para resguardar
Midagri intensifica acciones para resguardar el agro y la ganadería en Ayacucho frente a heladas. (Foto: Agencia Andina)

Seguro Agrícola Catastrófico

El Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) 2025-2026 se presenta como un recurso fundamental para la protección de los cultivos en Ayacucho, con una cobertura estimada de 87.000 hectáreas. Este seguro, completamente gratuito y financiado en su totalidad por el Midagri, protege los cultivos y compensa pérdidas en caso de inundaciones, lluvias torrenciales, sequías, heladas, granizo, plagas y enfermedades.

El SAC opera en los 24 departamentos del país y extiende su respaldo a una variedad de cultivos, entre ellos papa, maíz y quinua, que han sido afectados por los principales fenómenos naturales registrados entre 2024 y 2025. De esta manera, las familias rurales cuentan con un respaldo efectivo ante la pérdida de sus cosechas, fortaleciendo así su seguridad alimentaria y su capacidad de recuperación.

agricultura - miragri
agricultura - miragri

Productores de mango suspenden cosecha

Los productores de mango del valle de San Lorenzo, en la región Piura, suspendieron por cinco días la cosecha y comercialización de este fruto como medida de protesta ante el abrupto desplome de los precios en el mercado. La decisión fue adoptada durante una asamblea de agricultores, quienes advirtieron que continuar con la actividad en las actuales condiciones resulta económicamente inviable y podría generar mayores pérdidas para el sector.

La paralización temporal de las labores agrícolas busca frenar la oferta del producto y llamar la atención sobre una crisis que, según los productores, se ha agudizado en cuestión de días. Los agricultores señalaron que no existen condiciones mínimas de rentabilidad para sostener la cosecha y venta del mango, lo que los obligó a adoptar esta medida de presión de manera consensuada.

Precio del mango cae 50
Precio del mango cae 50 % y obliga a agricultores de San Lorenzo a paralizar la cosecha. (Foto: Agencia Andina)

El principal detonante de la protesta es la drástica caída del precio de la caja de mango de 21 kilos. De acuerdo con los productores, el valor se redujo de S/ 50 a S/ 25 en el transcurso de una semana, lo que representa una disminución del 50 %. Esta variación repentina ha generado alarma en el valle de San Lorenzo, considerado una de las principales zonas productoras de mango en la región Piura.

