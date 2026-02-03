Espana agencias

Las exportaciones de café peruano crecen un 54 % en 2025 y llegan a 50 países

Lima, 2 feb (EFECOM).- Las exportaciones de café peruano aumentaron un 54 % entre enero y noviembre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, informó este lunes la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), que detalló que la cifra de estos envíos superó los 1.580 millones de dólares.

La Gerencia de Agroexportaciones de ADEX detalló a través de un comunicado que el café convencional fue el de mayor demanda con pedidos por 1,32 millones de dólares, mostrando un incremento del 47 % en dicho periodo.

Por su parte, las exportaciones de café orgánico, casi alcanzaron los 255 millones de dólares, una cifra que muestra un alza exponencial del 109 %, "lo cual demuestra que su preferencia va en aumento", apuntó ADEX.

Este grano ha llegado a 50 países, pero los cuatro principales compradores acumularon el 71 % del total exportado; Estados Unidos (524 millones de dólares), Alemania (282 millones), Bélgica (159 millones) y Canadá (154 millones), con variaciones de 82 %, 36,3 %, 35,8 % y 86,7 %, respectivamente.

ADEX destacó que pese al aumento de las exportaciones de este producto, el consumo interno de café en Perú bordea los 1,6 kilogramos per cápita, un volumen bajo si se compara con Colombia (2,5 kilos) o Brasil (5,5 kilos).

Para incentivar su consumo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y ADEX han lanzado una nueva edición del ‘Pasaporte del Café Peruano’ que cumplirá "un rol fundamental", pues conectará al público local con las cafeterías de especialidad de Lima y el Callao e impulsará la innovación en este sector en el país.

"Tenemos un amplio espacio para seguir promoviendo nuestro café, acercarlo más a los consumidores y resaltar su calidad, diversidad y valor cultural", indicó la gerente de Relaciones Institucionales y Convenios de la Asociación de Exportadores, Ysabel Segura Arévalo.

Este particular pasaporte es una guía que invita a los amantes del café a encontrar los mejores locales de la capital, y con un costo de cinco soles (1,48 dólares o 1,52 euros) los participantes pueden adquirirlo y conseguir un sello en las cafeterías participantes por cualquier consumo.

Además, anima a los usuarios a crear su propia ruta cafetera, compartir sus experiencias en redes sociales y aquellos que completen los sellos del pasaporte tendrán accesos a beneficios, descuentos y sorteos para premios especiales. EFECOM

