Diego Rebagliati reveló que ‘Chemo’ Del Solar volvería a Universitario tras la llegada de Héctor Cúper: “Ya se lo dijo a Álvaro Barco”

Chemo Del Solar habría sido el nexo con Héctor Cúper para convertirse en el nuevo DT de Universitario. YouTube Satélite

Universitario de Deportes inició la semana bajo el foco de la noticia: Héctor Cúper está a un paso de convertirse en el nuevo director técnico del club a falta de la oficialización. El objetivo inmediato será revertir la irregularidad que atraviesa el equipo en la Liga 1 y en la Copa Libertadores, una situación que ha inquietado tanto a la hinchada como a la directiva. El proceso que llevó a la posible llegada del ‘Cabezón’ no fue sencillo ni lineal. En ese sentido, Diego Rebagliati reveló detalles inéditos sobre la manera en que la directiva de la ‘U’ llegó al nombre de Cúper.

Según el comentarista deportivo en el programa de YouTube, Fútbol Satélite, la administración de Franco Velazco sostuvo dos reuniones con Cristian ‘Kily’ González. Las sensaciones tras esos encuentros fueron positivas, al punto que el propio González percibía que tenía una alta probabilidad de ser elegido para el banquillo ‘crema’. Sin embargo, el abanico de opciones no se limitó a él.

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En paralelo, Omar De Felippe también figuraba como alternativa. Para el directorio, la trayectoria del entrenador argentino representaba una ventaja, ya que consideraban que contaba con una mayor “espalda y experiencia” que el ‘Kily’ González. La preferencia por De Felippe se sustentaba en su recorrido en el fútbol sudamericano, lo que le otorgaba un perfil más sólido ante las exigencias actuales del club.

El periodista Gustavo Peralta informó los dos entrenadores que el administrador de la 'U' contactó en las primeras entrevistas. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

No obstante, la irrupción de Héctor Cúper modificó por completo el escenario. “Apareció esta opción de Héctor Cúper y en dos días lo convencieron”, relató Rebagliati sobre la rapidez del giro que experimentó la negociación.

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Detrás de este cambio inesperado, Diego señaló la posible influencia de José Guillermo Del Solar. Si bien Cúper nunca lo dirigió, ambos tienen una relación fuerte con Valencia de España, club donde coincidieron en diferentes etapas. La presencia de Del Solar habría sido determinante, sobre todo en la alternativa del ‘Kily’ González, quien fue su compañero en el cuadro ‘ché’.

¿'Chemo’ Del Solar puede ser el próximo director deportivo de Universitario?

Las declaraciones recientes abrieron la puerta a una posibilidad que ya circula en los pasillos del club: la llegada de ‘Chemo’ Del Solar a la dirección deportiva de Universitario. Si bien no hay anuncio oficial, voces cercanas sugieren que el entrenador de César Vallejo tuvo que ver en la llegada de Héctor Cúper a Ate.

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En el programa donde participó Rebagliati, Julio Peña compartió su percepción: “No es información, pero tengo la intuición que ‘Chemo’ va a ser el próximo director deportivo de la ‘U’... Podría aparecer la posibilidad”. Peña argumentó que Del Solar no atraviesa su mejor momento en el elenco ‘poeta’, lo que facilita un eventual cambio de rumbo.

José 'Chemo' Del Solar es el actual entrenador de César Vallejo, al que regresó en 2025 tras su paso como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. - créditos: UCV Fútbol

Más allá de las intuiciones, Diego Rebagliati aportó un dato que eleva el rumor a la categoría de hecho consumado: “Me lo dijeron ayer que (‘Chemo’) ya se lo dijo a Álvaro (Barco), o sea que ya le advirtió o contó”. El comentario sugiere que Del Solar habría comunicado al anterior director deportivo, Álvaro Barco, sus intenciones respecto a un posible desembarco en Universitario.

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La eventual designación de ‘Chemo’ como director deportivo no solo responde a su conocimiento del club y del medio local, sino también a su capacidad para orientar a Héctor Cúper sobre el manejo de la Liga 1. “Quién mejor que ‘Chemo’ para que le diga a Cúper ‘esto es así, es el fútbol peruano’... porque a veces la gente llega al fútbol peruano y te encuentras con arbitrajes horrorosos, con traslados inesperados”, sostuvo Peña.

Si Del Solar asume finalmente el cargo, la gestión técnica y deportiva del club ‘merengue’ podría experimentar una transformación sustancial. Un ambiente que ya conoce luego de su etapa en dicho cargo entre 2014 y 2015.

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