Tiktoker Ángel Ramírez termina con un corte en la frente luego de ser agredido en una discoteca en Trujillo

El tiktoker Ángel Ramírez muestra las heridas sufridas, incluyendo un corte en la frente, después de ser agredido en una discoteca en Trujillo.

El conocido creador de contenido Ángel Ramírez vivió una noche de violencia en una discoteca de Trujillo, cuando fue atacado por tres sujetos y terminó con un corte en la frente que requirió una intervención médica de seis puntos. Este incidente, ocurrido la madrugada del sábado 9 de mayo, volvió a colocar al streamer en el centro de la atención pública.

En semanas recientes, Ramírez había enfrentado críticas tras la difusión de videos donde era captado siendo infiel a su esposa, la estadounidense Collen Barry, reconocida en redes como ‘Coco’. Ahora, el foco pasó de su vida personal a un episodio de agresión física, generando preocupación entre sus seguidores y en el entorno digital peruano.

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De acuerdo con el relato de Carlitos TV en TikTok, quien conversó directamente con el streamer, el incidente inició cuando Ramírez ingresó al baño del local nocturno. Allí, tres hombres que aparentaban estar ebrios empezaron a provocarlo. El creador de contenido evitó responder a los insultos, pero fue derribado y atacado por el grupo.

El creador de contenido vivió un peligroso momento que terminó en una intervención de 6 puntos en la frente | TikTok Carlitos TV

Las imágenes difundidas por Carlitos TV muestran a Ángel Ramírez recostado en una camilla, recibiendo atención médica, con una venda cubriendo la frente y heridas visibles en el rostro. El propio tiktoker que difundió el caso afirmó: “Tengo entendido que le han hecho seis puntos”, información que circuló rápidamente en redes sociales y generó una oleada de mensajes de apoyo.

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Durante el ataque, uno de los agresores tomó un vaso y lo arrojó directamente al rostro de Ramírez, produciéndole un profundo corte en la frente. El streamer perdió sangre y debió ser asistido por personal de salud en el mismo local antes de ser trasladado para recibir sutura.

Aunque ya fuera de peligro, Ramírez sigue en proceso de recuperación y permanece atento a la evolución de sus heridas. La fotografía del presunto agresor, difundida en plataformas digitales, todavía no permitió su identificación, por lo que no se reportan detenciones relacionadas con el caso.

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El tiktoker Ángel Ramírez recibe atención médica por un corte en la frente tras ser agredido en una discoteca en Trujillo, Perú.

Ángel Ramírez se pronuncia tras agresión

En medio de la preocupación y la atención mediática, Ángel Ramírez reapareció en redes sociales para transmitir tranquilidad a quienes lo siguen. A través de sus historias en Instagram, el creador de contenido se mostró sonriente, con un parche en la frente, y agradeció los mensajes de apoyo recibidos tras la agresión.

“Sé que a veces subo las cosas muy tranquilo y quizás ustedes piensen que no es real. Pero uno tiene que tomar siempre las cosas con calma. Estoy fuera de peligro, así que todo está bien. Y nada, gracias a todos los que se preocuparon. Los quiero, amigos”, escribió Ramírez.

Ángel Ramírez, el conocido tiktoker, muestra un corte en la frente cubierto con apósitos tras ser agredido en una discoteca en Trujillo.

En la misma serie de publicaciones, compartió una fotografía junto a su madre en el Día de la Madre, dejando ver que el incidente no le impidió acompañar a su familia en una fecha especial.

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La agresión contra Ángel Ramírez generó reacciones en el ambiente digital peruano, tanto por el nivel de violencia registrado como por el historial de polémicas públicas que rodean a la figura del streamer.

La difusión de la fotografía del presunto agresor por parte de conocidos del entorno digital apunta a facilitar la labor de las autoridades y evitar que hechos similares se repitan en locales nocturnos de Trujillo y otras ciudades del país.

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