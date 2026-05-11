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Melcochita confronta a Monserrat Seminario luego de llamarlo ‘doble cara’: “No me valoraba, yo le daba todo”

El comediante expresó su indignación ante las recientes declaraciones de su expareja. Explicó que no piensa dejarle más dinero

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Imagen dividida mostrando a Monserrat Seminario a la izquierda, con cabello oscuro y la mirada baja; a la derecha, Melcochita con traje, mirando fijamente
Melcochita confronta a Monserrat Seminario después de que ella lo llamara "doble cara", en un ambiente de desacuerdos públicos.

El comediante Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, manifestó su malestar tras las recientes declaraciones de Monserrat Seminario, su expareja. En conversación con Trome, el artista negó haber pactado la entrega de su automóvil tras la separación y rechazó que existiera un acuerdo para venderlo y repartir el dinero. “No me valoraba, yo le daba todo”, aseguró, marcando un nuevo episodio en el conflicto público que mantiene con la madre de sus hijas.

Durante la entrevista, Melcochita desmintió las afirmaciones de Seminario sobre un supuesto trato respecto al auto familiar. “Eso es mentira. ¿Para qué voy a vender mi carro? ¿Para darle la plata y se la gaste en dos días? Yo no voy a vender ningún carro, lo quiere vender para gastarse el dinero en dos días. Yo trabajaba en varios sitios y me pagaban bien. Todo se lo daba porque confiaba en ella, porque era mi esposa, pero se gastaba el dinero”, declaró el humorista-

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El artista también rechazó los comentarios de Seminario que lo califican como “doble cara” y “vengativo”. Ante esta acusación, Villanueva afirmó: “¿De qué me voy a vengar? Yo estoy viviendo feliz, sin gritos. Ella no me valoraba, creía que era un piojo más”. Según el comediante, la desconfianza surgió a raíz de la constante circulación de dinero en el hogar y la percepción de que su aporte no era valorado.

Monserrat Seminario, con blusa naranja, gesticula con la mano derecha mientras mira a Melcochita, quien viste un saco floral con pajarita, ambos en un sofá.
Monserrat Seminario expresa su incomodidad a Melcochita, asegurando que existía un acuerdo sobre el vehículo denunciado, en medio de la controversia que los envuelve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro tramo de la entrevista, Melcochita respondió a los rumores sobre su vida personal. Se refirió a versiones que lo vinculan sentimentalmente con una joven empleada doméstica, información que habría sido difundida por el programa televisivo ‘Magaly TV: La firme’.

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Al respecto, aclaró: “Es mentira. Es una persona que trabajaba y sigue trabajando conmigo. Es una criatura que me ha cuidado, cocinado y vestido, mientras que la otra (Monserrat) paraba durmiendo. La chica ahora trabaja conmigo, yo no tengo nada que ver con mi empleada”.

Monserrat cuestionó a Melcochita por denunciarla

Desde el otro lado del conflicto, Monserrat Seminario relató que le sorprendió recibir la denuncia penal por apropiación ilícita presentada por su aún esposo. En diálogo con Trome, Seminario explicó que, a su entender, existía un acuerdo para que utilizara el vehículo hasta que pudiera ser vendido, y que ambos se repartirían el dinero.

Imagen dividida: a la izquierda, ‘Melcochita’ con terno azul y corbatín, sosteniendo un mazo; a la derecha, Monserrat Seminario sonriendo
Melcochita denuncia penalmente a Monserrat Seminario ante la Fiscalía por presunta apropiación ilícita de un vehículo de su propiedad.

“Me tomó por sorpresa el documento (de la notificación de la denuncia), porque el día que él vino a recoger sus cosas ya habíamos quedado en algo con respecto al carro. Él me dijo: ‘Ok, te voy a dejar el carro hasta que se venda’. Era un acuerdo”, expresó.

Sobre la denuncia por la retención del automóvil, Seminario sostuvo: “Es doble cara, a no ser que sufra de Alzheimer, demencia senil o se olvide de las cosas. Además, el carro se compró dentro de nuestra convivencia, pero como yo no tenía brevete, solo salió a su nombre. Dice una cosa y al final sale diciendo otra. Es vengativo, le gusta vengarse de mí. Además, ¿cómo me voy a movilizar y dejar en el colegio a mis hijas si no me quiere pasar pensión?”

Las diferencias también se extienden al tema de la manutención de las hijas en común. Mientras Melcochita afirma que cumple con sus obligaciones, Seminario sostiene que no ha recibido apoyo económico en los últimos meses.

“Van tres meses y medio sin que pase pensión. Él solo paga el departamento, los servicios y el colegio de las niñas. Recién me he enterado de que ha depositado un mes en el Banco de la Nación, pero nada más”, afirmó.

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