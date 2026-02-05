Perú

El pisco peruano se recupera y cierra 2025 con un crecimiento del 12% en exportaciones, anuncia ADEX

La industria del pisco en Perú registró un notable incremento en sus ventas al exterior, revirtiendo la tendencia negativa de años previos y sentando bases para una proyección positiva hacia el año siguiente

Las exportaciones de pisco peruano
Las exportaciones de pisco peruano crecieron un 12% en 2025, superando los USD 9,5 millones tras la contracción de 2024.

El pisco peruano logró dejar atrás el “valle” exportador que marcó 2024 y cerró 2025 con cifras que devuelven el optimismo al sector, según lo resaltan César Tello, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), y Carmen Robatty de Moquillaza, presidenta del Comité de Pisco y otras bebidas alcohólicas de la misma entidad.

Las ventas al exterior de pisco superaron los 9,5 millones de dólares durante el año, mostrando un crecimiento del 12% respecto al periodo anterior.

Trabajo conjunto y adaptación frente a la adversidad

Este avance fue posible gracias a la capacidad de reacción del sector ante la adversidad, al trabajo conjunto entre productores, oficinas comerciales, la Cancillería y el empresariado formal, así como a una apuesta constante por la calidad y la innovación.

Tello subraya que el sector supo responder a un contexto internacional complicado, competencia directa desde Chile y un entorno climático adverso que impactó la producción de uva, materia clave para la elaboración del pisco.

El sector del pisco impulsa
El sector del pisco impulsa la diversificación de destinos, con Estados Unidos, España y Países Bajos como principales mercados internacionales.

Mercados principales y apuesta por la diversificación

Estados Unidos, España y Países Bajos se consolidaron como los principales mercados de destino, aunque Tello y Robatty destacan que hay oportunidades de crecimiento en Asia y nuevos mercados europeos.

Para ambos líderes, la diversificación de destinos y productos es fundamental para mantener el dinamismo de las exportaciones y reducir la dependencia de un puñado de clientes internacionales. El repunte de 2025 es especialmente relevante porque demuestra que el sector puede recuperarse incluso en escenarios de fuerte competencia global.

El valor único del pisco peruano y su trazabilidad

La recuperación también se explica por el carácter único y la trazabilidad del pisco peruano, aspecto que Carmen Robatty destaca con énfasis.

Según la dirigente, el pisco es un producto sin competencia real, porque responde a una materia prima adaptada al terruño peruano y a rigurosos controles de calidad.

Los últimos dos años estuvieron marcados por pérdidas de materia prima debido a fenómenos climáticos, con reducciones de entre 25% y 27% en los cultivos de uva, lo que elevó los precios y exigió un esfuerzo extra por parte de los productores.

La industria del pisco enfrenta
La industria del pisco enfrenta competencia de Chile y desafíos climáticos, pero mantiene estrictos estándares de calidad y trazabilidad.

Denominación de origen y estándares de calidad

No obstante, la coordinación entre los distintos actores permitió reposicionar el pisco en el exterior y mantener su proceso de crecimiento. Robatty remarca que la defensa y promoción de la denominación de origen sigue siendo prioritaria.

El pisco pertenece al Estado peruano, está respaldado históricamente y protegido por la normativa nacional. Para asegurar la reputación internacional, el sector enfoca esfuerzos en proteger las áreas de cultivo de uvas pisqueras y en cumplir estrictos estándares de calidad y trazabilidad.

Retos económicos y perspectivas de empleabilidad

En el plano económico, el valor del pisco en el mercado internacional varía según la disponibilidad de materia prima y el volumen de cosecha, pero la calidad del producto se mantiene garantizada por los controles fisicoquímicos y la transparencia en el proceso.

Aunque el crecimiento de las exportaciones todavía no se refleja plenamente en la generación de empleo directo, sobre todo en actividades que requieren mucha mano de obra, la expectativa es que la diversificación y la apertura de nuevos mercados ayuden a mejorar este aspecto en el futuro cercano.

Resiliencia del sector y proyecciones para 2026

La recuperación de las exportaciones de pisco en 2025 es vista tanto por Tello como por Robatty como una muestra de la resiliencia y capacidad de adaptación del sector. Para ambos, el desafío inmediato es seguir diversificando mercados, apostar por la innovación, promover la docencia sobre el producto y fortalecer la articulación público-privada.

Con estas bases, el pisco peruano espera mantener la tendencia positiva en 2026 y continuar consolidándose como producto bandera y símbolo de calidad mundial.

