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Héctor Cúper llega a Universitario con expreparador físico de Boca Juniors que entrena la mente: “Si la cabeza no te acompaña, el rendimiento no aparece”

El veterano DT argentino se suma a la ‘U’ y en su comando técnico contará, entre otros, con un especialista en el trabajo físico y mental con vasta experiencia en el fútbol ‘gaucho’

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Héctor Cúper llega a Universitario con expreparador físico de Boca Juniors que también entrena la mente.
Héctor Cúper llega a Universitario con expreparador físico de Boca Juniors que también entrena la mente.

Luego de que la directiva de Universitario de Deportes evaluó varias alternativas para el puesto de entrenador, el club optó finalmente por Héctor Cúper. El argentino, que llevaba dos años sin dirigir, llega con una trayectoria consolidada, tanto en equipos de renombre como en selecciones nacionales.

El ‘Cabezón’, cuya experiencia incluye pasos por clubes como Valencia, Inter de Milán y Mallorca, así como selecciones de Egipto y la República Democrática del Congo, fue el elegido para tomar las riendas del conjunto ‘crema’ en un momento donde los resultados no se han dado en Liga 1 ni Copa Libertadores.

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Según información del periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa de YouTube, Modo Fútbol, el cuerpo técnico estará integrado por Santiago Cúper, hijo del entrenador, como primer asistente; Carlos Amodeo como segundo asistente; y Zacarías Gaggero en el área de preparación física.

El periodista Gustavo Peralta informó del equipo de trabajo del argentino en la 'U'. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

La llegada de Gaggero resultaría clave en la mejora física del plantel de la ‘U’. Y es que su experiencia en el fútbol sudamericano es extensa, con pasos por equipos como HuracánXolos de TijuanaDefensa y JusticiaOlimpo de Bahía BlancaAtlético AtlantaBarracas Central y Deportivo Madryn, siendo este último su club antes de sumarse al equipo de Cúper.

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Gaggero sobresale especialmente por su etapa en Boca Juniors, donde fue parte de los cuerpos técnicos de Miguel Ángel RussoSebastián Battaglia y Hugo Ibarra. En esa etapa, el club obtuvo la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga Argentina 2022. Además, durante su estadía coincidió con futbolistas peruanos como Carlos Zambrano y Luis Advíncula, consolidando una red de trabajo en el alto rendimiento.

Carlos Zambrano y Zacarías Gaggero formaron parte del Boca Juniors campeón de la Copa Argentina 2022. - créditos: Instagram Zacarías Gaggero
Carlos Zambrano y Zacarías Gaggero formaron parte del Boca Juniors campeón de la Copa Argentina 2022. - créditos: Instagram Zacarías Gaggero

Zacarías Gaggero, preparador físico que también trabaja la mente

Más allá de su labor tradicional, Zacarías Gaggero se formó como coach ontológico y deportivo. El propio preparador físico explicó en su Instagram: “En mi vida tuve la fortuna que entrené deportistas de alto rendimiento y jugadores de fútbol profesional durante más de 20 años; y si algo aprendí en todo este tiempo, es que el cuerpo puede estar listo, pero si la cabeza no te acompaña, el rendimiento no aparece. Por eso, decidí formarme como coach ontológico y deportivo, porque el verdadero cambio empieza cuando te animas a mirar hacia adentro, a reconocer tus emociones, tus creencias, tus bloqueos, y transformar”.

En la actualidad, su enfoque apunta a acompañar no solo a atletas, sino a cualquier persona interesada en descubrir su potencial. Gaggero sostiene: “Hoy acompaño a deportistas y personas que buscan más que resultado, buscan conocerse, crecer y vivir con mayor plenitud. Muchos entrenan tu cuerpo, ahora te invito a que vengas a entrenar tu mente”.

El expreparador físico de Boca Juniors trabajará en la 'U' con el flamante DT, Héctor Cúper. (Video: Instagram Zacarías Gaggero)

¿Cómo se gestionó la llegada de Héctor Cúper a Universitario?

Según el periodista Gustavo Peralta, la gestión de la llegada de Héctor Cúper fue meticulosa. “Cuando le acercan la oferta, le pareció importante el proyecto, no solamente desde lo económico sino también por el año y medio de contrato. Él quería dirigir, sino llegaba a la ‘U’, iba a dirigir a Ferro Carril FC”, detalló en Modo Fútbol.

La directiva de Universitario consultó al propio Cúper sobre su idea táctica. Según Peralta, “pregunté en Universitario sobre cómo va a manejar el sistema, si va a seguir con el 3-5-2. Me dijeron que Héctor Cúper les ha manifestado que tiene un sistema definido que no es el 3-5-2. Por más que lo ha usado y conoce, puede acoplarse y mejorarlo también, pero la idea de Cúper es que quiere conocer mejor al plantel”.

El entrenador argentino planea evaluar a fondo a los jugadores antes de tomar decisiones definitivas sobre el esquema de juego. Durante la pausa por el Mundial 2026, buscará consolidar su propuesta táctica y, de acuerdo a Peralta, la intención es cambiar el sistema a un 4-4-2.

En experiencias recientes, como su paso por la selección de la República Democrática del Congo, Cúper trabajó con 3-4-3, pero en el elenco ‘merengue’ prevé una adaptación progresiva. El proceso de conocimiento cotidiano con el plantel será determinante para definir el estilo de juego.

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