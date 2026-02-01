Perú

Ministerio de la Producción pone fin a la segunda temporada de anchoveta en la zona norte-centro del Perú

La medida se basa en el elevado grado de extracción registrado a lo largo de la campaña, ya que, de acuerdo con los datos oficiales, la flota industrial llegó al 97,91% del Límite Máximo Total de Captura Permisible, fijado en 1.630.000 toneladas

Guardar
La disposición entrará en vigencia
La disposición entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas del 1 de febrero y pone fin a las labores de extracción previstas para esta temporada. Foto: Oceana Perú

El Ministerio de la Producción (Produce) oficializó el cierre de la Segunda Temporada de Pesca 2025 de anchoveta y anchoveta blanca en la zona norte-centro del litoral peruano. La medida empezará a regir desde las 00:00 horas del 1 de febrero y marca el término de las actividades extractivas correspondientes a esta campaña.

La decisión se sustenta en el alto nivel de aprovechamiento del recurso durante la temporada. Según la información oficial, la flota industrial alcanzó el 97,91% del Límite Máximo Total de Captura Permisible, establecido en 1.630.000 toneladas, lo que refleja una ejecución cercana al tope autorizado para este periodo.

Cierre tras alcanzar el límite de captura

Al 25 de enero, las descargas acumuladas sumaron 1.596.013 toneladas, cifra que motivó la aplicación del cierre anticipado. Produce explicó que este resultado es consecuencia del seguimiento constante a la actividad extractiva y al comportamiento del recurso en el mar, lo que permitió adoptar la medida en el momento oportuno.

El término de la temporada fue definido luego de evaluar los reportes técnicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), así como los informes operativos de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción. Ambas entidades realizan un monitoreo permanente de los aspectos biológicos y del cumplimiento de las disposiciones vigentes por parte de la flota pesquera.

El cierre se determinó tras
El cierre se determinó tras analizar los informes técnicos del Imarpe y los reportes operativos de la autoridad fiscalizadora. Foto: Andina

Sostenibilidad y protección del recurso

El titular del sector, César Quispe Luján, indicó que el cierre responde al marco de ordenamiento pesquero establecido y a la necesidad de preservar la anchoveta como recurso clave para el país. En esa línea, remarcó que las decisiones del sector se apoyan en evidencia científica y en el análisis continuo de los indicadores poblacionales.

Con el fin de la temporada extractiva, la anchoveta ingresará a una etapa de mayor actividad reproductiva propia del verano. Durante este periodo, el Imarpe continuará evaluando las condiciones biológicas y pesqueras, con el objetivo de emitir recomendaciones que aseguren la conservación del stock y permitan mantener el equilibrio entre la actividad económica y la sostenibilidad de uno de los principales recursos de la industria pesquera nacional.

Aporte nutricional de la anchoveta

La anchoveta aporta una cantidad considerable de nutrientes esenciales que la convierten en un alimento valioso para una dieta equilibrada. Este pequeño pescado es una fuente concentrada de proteínas de alta calidad, que contribuyen a la reparación y construcción de tejidos, y puede representar una parte importante del requerimiento diario de este macronutriente en una porción de unos 100 g. Además, aporta ácidos grasos omega-3, como EPA y DHA, que están asociados a la salud del corazón y del cerebro, y que ayudan a reducir procesos inflamatorios en el organismo.

Entre los micronutrientes, la anchoveta contiene minerales como hierro, calcio y selenio. El hierro favorece el transporte de oxígeno en la sangre, el calcio es vital para huesos y dientes, y el selenio actúa como antioxidante, apoyando funciones celulares y la defensa contra el estrés oxidativo. También aporta vitaminas del grupo B, especialmente niacina (B3), que participa en la liberación de energía a partir de los alimentos, y cantidades útiles de vitamina B12, importante para la salud nerviosa y la formación de glóbulos rojos.

El cierre se determinó tras
El cierre se determinó tras analizar los informes técnicos del Imarpe y los reportes operativos de la autoridad fiscalizadora. Foto: Euskonews

Aunque la composición exacta puede variar según si se consume fresca o procesada, en general la anchoveta no tiene carbohidratos y su contenido de grasa total es moderado, pero con una proporción alta de grasas saludables. Esto la hace adecuada dentro de patrones alimentarios que buscan alimentos densos en nutrientes sin excesos calóricos.

Temas Relacionados

Ministerio de la ProducciónProduceanchovetapescaperu-economia

Más Noticias

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: así van los partidos y equipos

Universitario derrotó a Regatas Lima en el primer día de la jornada, mientras que Alianza Lima chocará con San Martín el domingo 1 de febrero en una final adelantada. Entérate cómo marchan los equipos

Resultados de la fecha 4

Yessenia y Susan Villanueva acusan a Monserrat Seminario de maltratar a ‘Melcochita’: “Trátalo bien y no lo golpees”

Las hijas mayores del cómico denunciaron que la esposa de su padre lo habría agredido físicamente, a pesar de que él tiene 89 años.

Yessenia y Susan Villanueva acusan

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 4 - Fase 2: así van los equipos

La cuarta fecha arrancó con algunos movimientos en la tabla, pero aún se esperan los duelos como Universitario vs Regatas Lima y el clásico entre Alianza Lima y San Martín, que pondrán en juego posiciones importantes

Tabla de posiciones de la

Alerta en Arequipa por lahar que desciende del volcán Misti y amenaza la quebrada Huarangal

El Instituto Geofísico del Perú reportó el descenso de un lahar por la quebrada Huarangal, generando alerta en Arequipa y motivando recomendaciones de seguridad para la población

Alerta en Arequipa por lahar

Ciro Castillo puede retornar a su cargo como gobernador del Callao tras anulación de prisión preventiva, asegura penalista

El abogado Andy Carrión explicó que, ante la ausencia de una sentencia condenatoria firme o resolución en primera instancia que lo inhabilite para ejercer funciones públicas, el médico podría volver a su puesto, actualmente ocupado por Edita Vargas

Ciro Castillo puede retornar a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ciro Castillo puede retornar a

Ciro Castillo puede retornar a su cargo como gobernador del Callao tras anulación de prisión preventiva, asegura penalista

Vicente Tiburcio y Luis Bravo comparecerán este lunes 2 ante la Comisión de Fiscalización por caso ‘Chifagate’: ¿por qué fueron citados?

Corte Suprema confronta a Fernando Rospigliosi: rechazan “amenazas de intervencionismo” por parte del presidente del Congreso

EMAPE defiende gestión de Rafael López Aliaga: rechaza acusaciones de Podemos Perú y respalda adjudicación de Vía Expresa Norte

Podemos Perú denuncia a Rafael López Aliaga por entregar construcción de Vía Expresa Norte a empresa china incluida en lista negra de corrupción

ENTRETENIMIENTO

Yessenia y Susan Villanueva acusan

Yessenia y Susan Villanueva acusan a Monserrat Seminario de maltratar a ‘Melcochita’: “Trátalo bien y no lo golpees”

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman

Ricardo Mendoza emocionado por la pronta llegada de su primer hijo y envía mensaje a Katya Mosquera: “Te amo y estoy muy emocionado”

Monserrat Seminario aparece llorando y afirma que ‘Melcochita’ terminó con ella luego de 17 años

Mamá de Sergio Peña se pronuncia tras filtración de testimonio de abuso: “Qué fácil es escribir con odio”

DEPORTES

Resultados de la fecha 4

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: así van los partidos y equipos

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 4 - Fase 2: así van los equipos

Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Regatas Lima 3-0: Resumen y jugadas del infartante triunfo crema en la Liga Peruana de Vóley

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato