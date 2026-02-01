Ministerio de la Producción pone fin a la segunda temporada de anchoveta en la zona norte-centro del Perú

La disposición entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas del 1 de febrero y pone fin a las labores de extracción previstas para esta temporada. Foto: Oceana Perú

El Ministerio de la Producción (Produce) oficializó el cierre de la Segunda Temporada de Pesca 2025 de anchoveta y anchoveta blanca en la zona norte-centro del litoral peruano. La medida empezará a regir desde las 00:00 horas del 1 de febrero y marca el término de las actividades extractivas correspondientes a esta campaña.

La decisión se sustenta en el alto nivel de aprovechamiento del recurso durante la temporada. Según la información oficial, la flota industrial alcanzó el 97,91% del Límite Máximo Total de Captura Permisible, establecido en 1.630.000 toneladas, lo que refleja una ejecución cercana al tope autorizado para este periodo.

Cierre tras alcanzar el límite de captura

Al 25 de enero, las descargas acumuladas sumaron 1.596.013 toneladas, cifra que motivó la aplicación del cierre anticipado. Produce explicó que este resultado es consecuencia del seguimiento constante a la actividad extractiva y al comportamiento del recurso en el mar, lo que permitió adoptar la medida en el momento oportuno.

El término de la temporada fue definido luego de evaluar los reportes técnicos del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), así como los informes operativos de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción. Ambas entidades realizan un monitoreo permanente de los aspectos biológicos y del cumplimiento de las disposiciones vigentes por parte de la flota pesquera.

El cierre se determinó tras analizar los informes técnicos del Imarpe y los reportes operativos de la autoridad fiscalizadora. Foto: Andina

Sostenibilidad y protección del recurso

El titular del sector, César Quispe Luján, indicó que el cierre responde al marco de ordenamiento pesquero establecido y a la necesidad de preservar la anchoveta como recurso clave para el país. En esa línea, remarcó que las decisiones del sector se apoyan en evidencia científica y en el análisis continuo de los indicadores poblacionales.

Con el fin de la temporada extractiva, la anchoveta ingresará a una etapa de mayor actividad reproductiva propia del verano. Durante este periodo, el Imarpe continuará evaluando las condiciones biológicas y pesqueras, con el objetivo de emitir recomendaciones que aseguren la conservación del stock y permitan mantener el equilibrio entre la actividad económica y la sostenibilidad de uno de los principales recursos de la industria pesquera nacional.

Aporte nutricional de la anchoveta

La anchoveta aporta una cantidad considerable de nutrientes esenciales que la convierten en un alimento valioso para una dieta equilibrada. Este pequeño pescado es una fuente concentrada de proteínas de alta calidad, que contribuyen a la reparación y construcción de tejidos, y puede representar una parte importante del requerimiento diario de este macronutriente en una porción de unos 100 g. Además, aporta ácidos grasos omega-3, como EPA y DHA, que están asociados a la salud del corazón y del cerebro, y que ayudan a reducir procesos inflamatorios en el organismo.

Entre los micronutrientes, la anchoveta contiene minerales como hierro, calcio y selenio. El hierro favorece el transporte de oxígeno en la sangre, el calcio es vital para huesos y dientes, y el selenio actúa como antioxidante, apoyando funciones celulares y la defensa contra el estrés oxidativo. También aporta vitaminas del grupo B, especialmente niacina (B3), que participa en la liberación de energía a partir de los alimentos, y cantidades útiles de vitamina B12, importante para la salud nerviosa y la formación de glóbulos rojos.

Aunque la composición exacta puede variar según si se consume fresca o procesada, en general la anchoveta no tiene carbohidratos y su contenido de grasa total es moderado, pero con una proporción alta de grasas saludables. Esto la hace adecuada dentro de patrones alimentarios que buscan alimentos densos en nutrientes sin excesos calóricos.