Día Nacional del Pisco Sour 2026: en estos distritos regalarán mil degustaciones entre el 6 y 8 de febrero

Surquillo y La Punta ofrecerán más de mil degustaciones gratuitas de pisco sour por el Día Nacional del Pisco Sour 2026.

Surquillo y La Punta se alistan para regalar más de mil degustaciones gratuitas de pisco sour en cada distrito, en el marco del Día Nacional del Pisco Sour 2026, con celebraciones que se extenderán del viernes 6 al domingo 8 de febrero.

Ambas localidades buscan convertirse en epicentros de la bebida emblemática del Perú, con actividades abiertas al público y propuestas que reúnen gastronomía, música y cultura.

El distrito de Surquillo se transformará desde este viernes en el centro de la gran fiesta nacional dedicada al pisco sour. El evento, respaldado por la municipalidad, tomará el Parque Reducto de la avenida Angamos, donde durante tres días se rendirá homenaje a la bebida bandera del país. La cita propone una experiencia familiar y de acceso libre, con la expectativa de reunir a miles de vecinos y visitantes.

El festival en Surquillo reunirá gastronomía, música, cultura y acceso libre para celebrar la bebida emblemática de Perú. (Andina)

El festival contará con la presencia de marcas reconocidas y productores artesanales, quienes ofrecerán sus mejores preparaciones. Además, bartenders de renombre realizarán demostraciones en vivo sobre la elaboración del pisco sour, acompañados por una feria gastronómica que pondrá en valor la diversidad de la cocina peruana.

Manuel Carmona, director de eventos de la Cámara Gastronómica y Turística, manifestó que el apoyo de la Municipalidad de Surquillo permite organizar esta celebración nacional con una proyección cultural destacada.

“El respaldo de la Municipalidad de Surquillo permite que esta fiesta nacional se realice con proyección cultural y organización convirtiéndola en una oportunidad para unir a los ciudadanos alrededor de una tradición que identifica al país”, resaltó Carmona.

Celebra frente al mar

En simultáneo, el distrito de La Punta, en Callao, organizará el Pisco Sour Fest Callao en el Malecón Pardo. Según el Gobierno Regional del Callao, la celebración se desarrollará también entre el 6 y el 8 de febrero, con más de mil degustaciones gratuitas de pisco sour, música en vivo, gastronomía, artesanía y actividades culturales para toda la familia.

El Día del Pisco Sour en Perú celebra la riqueza cultural y gastronómica del país, donde el pisco sour es el rey de la festividad. - Crédito: Difusión

La organización destacó que el entorno frente al mar ofrecerá un escenario único para festejar la bebida bandera. El acceso será libre, y los visitantes podrán disfrutar de presentaciones artísticas y una oferta culinaria que incluye platos típicos de la región.

Historia y origen

El Día Nacional del Pisco Sour se celebra cada año el primer sábado de febrero. En 2026, la fecha central será el sábado 7 de febrero. La bebida, reconocida por su sabor equilibrado y su preparación artesanal, mezcla pisco peruano con jugo de limón, jarabe de goma, clara de huevo y una pizca de amargo de angostura, como describe Andina.

El origen del cóctel se remonta a los primeros años del siglo XX, en el Morris’ Bar de Lima, fundado por el estadounidense Víctor Morris. La receta tradicional, perfeccionada a lo largo del tiempo, consolidó al pisco sour como el trago más representativo del Perú.

La designación oficial del Día Nacional del Pisco Sour se realizó en 2004, mediante la Resolución Ministerial N.° 161-2004-PRODUCE, con el objetivo de rendir tributo a esta bebida y resaltar su valor cultural y gastronómico.

Tres onzas de pisco es la pieza clave para elaborar el tradicional pisco sour.

Significado y actividades

La festividad busca resaltar la importancia del pisco sour como símbolo de la identidad peruana, promover el consumo responsable del pisco y fortalecer la visibilidad de los productores locales. La fecha fomenta el turismo y la difusión internacional del cóctel, declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura en 2007.

Durante estos días, en todo el país se organizan concursos de coctelería, ferias gastronómicas y espectáculos que permiten al público conocer la historia y el proceso de preparación del pisco sour. En Surquillo, la degustación gratuita de mil pisco sours marcará el momento central del festival, convocando a los asistentes a compartir una jornada que une tradición, música y cultura.

El Gobierno Regional del Callao enfatizó que el Pisco Sour Fest Callao será una oportunidad para disfrutar en familia, con actividades que incluyen música en vivo y artesanía, reafirmando el rol de la bebida como emblema nacional.

Tanto en Surquillo como en La Punta, los espacios públicos donde se desarrollarán los eventos serán acondicionados con medidas de seguridad y orden para garantizar el bienestar de los asistentes.