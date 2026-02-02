Perú

Día Nacional del Pisco Sour 2026: en estos distritos regalarán mil degustaciones entre el 6 y 8 de febrero

Las festividades tendrán lugar en espacios públicos acondicionados, donde productores, bartenders y marcas reconocidas presentarán sus versiones de la bebida bandera, promoviendo la identidad cultural y el turismo local en ambos distritos

Guardar
Surquillo y La Punta ofrecerán
Surquillo y La Punta ofrecerán más de mil degustaciones gratuitas de pisco sour por el Día Nacional del Pisco Sour 2026.

Surquillo y La Punta se alistan para regalar más de mil degustaciones gratuitas de pisco sour en cada distrito, en el marco del Día Nacional del Pisco Sour 2026, con celebraciones que se extenderán del viernes 6 al domingo 8 de febrero.

Ambas localidades buscan convertirse en epicentros de la bebida emblemática del Perú, con actividades abiertas al público y propuestas que reúnen gastronomía, música y cultura.

El distrito de Surquillo se transformará desde este viernes en el centro de la gran fiesta nacional dedicada al pisco sour. El evento, respaldado por la municipalidad, tomará el Parque Reducto de la avenida Angamos, donde durante tres días se rendirá homenaje a la bebida bandera del país. La cita propone una experiencia familiar y de acceso libre, con la expectativa de reunir a miles de vecinos y visitantes.

El festival en Surquillo reunirá
El festival en Surquillo reunirá gastronomía, música, cultura y acceso libre para celebrar la bebida emblemática de Perú. (Andina)

El festival contará con la presencia de marcas reconocidas y productores artesanales, quienes ofrecerán sus mejores preparaciones. Además, bartenders de renombre realizarán demostraciones en vivo sobre la elaboración del pisco sour, acompañados por una feria gastronómica que pondrá en valor la diversidad de la cocina peruana.

Manuel Carmona, director de eventos de la Cámara Gastronómica y Turística, manifestó que el apoyo de la Municipalidad de Surquillo permite organizar esta celebración nacional con una proyección cultural destacada.

“El respaldo de la Municipalidad de Surquillo permite que esta fiesta nacional se realice con proyección cultural y organización convirtiéndola en una oportunidad para unir a los ciudadanos alrededor de una tradición que identifica al país”, resaltó Carmona.

Celebra frente al mar

En simultáneo, el distrito de La Punta, en Callao, organizará el Pisco Sour Fest Callao en el Malecón Pardo. Según el Gobierno Regional del Callao, la celebración se desarrollará también entre el 6 y el 8 de febrero, con más de mil degustaciones gratuitas de pisco sour, música en vivo, gastronomía, artesanía y actividades culturales para toda la familia.

El Día del Pisco Sour
El Día del Pisco Sour en Perú celebra la riqueza cultural y gastronómica del país, donde el pisco sour es el rey de la festividad. - Crédito: Difusión

La organización destacó que el entorno frente al mar ofrecerá un escenario único para festejar la bebida bandera. El acceso será libre, y los visitantes podrán disfrutar de presentaciones artísticas y una oferta culinaria que incluye platos típicos de la región.

Historia y origen

El Día Nacional del Pisco Sour se celebra cada año el primer sábado de febrero. En 2026, la fecha central será el sábado 7 de febrero. La bebida, reconocida por su sabor equilibrado y su preparación artesanal, mezcla pisco peruano con jugo de limón, jarabe de goma, clara de huevo y una pizca de amargo de angostura, como describe Andina.

El origen del cóctel se remonta a los primeros años del siglo XX, en el Morris’ Bar de Lima, fundado por el estadounidense Víctor Morris. La receta tradicional, perfeccionada a lo largo del tiempo, consolidó al pisco sour como el trago más representativo del Perú.

La designación oficial del Día Nacional del Pisco Sour se realizó en 2004, mediante la Resolución Ministerial N.° 161-2004-PRODUCE, con el objetivo de rendir tributo a esta bebida y resaltar su valor cultural y gastronómico.

Tres onzas de pisco es
Tres onzas de pisco es la pieza clave para elaborar el tradicional pisco sour.

Significado y actividades

La festividad busca resaltar la importancia del pisco sour como símbolo de la identidad peruana, promover el consumo responsable del pisco y fortalecer la visibilidad de los productores locales. La fecha fomenta el turismo y la difusión internacional del cóctel, declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura en 2007.

Durante estos días, en todo el país se organizan concursos de coctelería, ferias gastronómicas y espectáculos que permiten al público conocer la historia y el proceso de preparación del pisco sour. En Surquillo, la degustación gratuita de mil pisco sours marcará el momento central del festival, convocando a los asistentes a compartir una jornada que une tradición, música y cultura.

El Gobierno Regional del Callao enfatizó que el Pisco Sour Fest Callao será una oportunidad para disfrutar en familia, con actividades que incluyen música en vivo y artesanía, reafirmando el rol de la bebida como emblema nacional.

Tanto en Surquillo como en La Punta, los espacios públicos donde se desarrollarán los eventos serán acondicionados con medidas de seguridad y orden para garantizar el bienestar de los asistentes.

Temas Relacionados

Pisco sourDía Nacional del Pisco SourSurquilloLa PuntaGobierno Regional del Callaoperu-noticias

Más Noticias

Ciro Castillo anuncia su regreso al Gobierno Regional del Callao, pero seguridad no permite su ingreso

Un mes luego de pasar a la clandestinidad, el gobernador del Callao anunció su regreso al cargo pese a que no se le permitió el ingreso a la sede del Gobierno Regional

Ciro Castillo anuncia su regreso

“El fútbol peruano se va al car…”: Pablo Lavandeira estalló contra el arbitraje en el inicio de la Liga 1 2026

El jugador de FC Cajamarca no ocultó su enojo tras las polémicas decisiones arbitrales durante el duelo ante Juan Pablo II, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura

“El fútbol peruano se va

Keiko Fujimori vuelve a amenazar al fiscal Domingo Pérez: “(Va a terminar) No solamente preso”

La candidata de Fuerza Popular, que por cuarta vez busca llegar a la Presidencia del Perú, se pronunció sobre el proceso judicial que enfrentó durante casi diez años y arremetió contra los fiscales que la investigaron

Keiko Fujimori vuelve a amenazar

Traición familiar: sobrino asiste al funeral de su tío y cámaras revelan que fue el autor del crimen en San Luis

Las hijas de la víctima lograron obtener las cámaras de seguridad donde se evidencia la discusión de su padre con su sobrino. A pesar de ello, el acusado continúa en libertad

Traición familiar: sobrino asiste al

Melissa Paredes apareció como madrina en el estreno de ‘América Hoy’ 2026

Pati Lorena confirmó que la modelo estaría desde el primer día en el magazine de América Televisión, luego de su exitosa participación en ‘Estás en Todas’

Melissa Paredes apareció como madrina
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ciro Castillo anuncia su regreso

Ciro Castillo anuncia su regreso al Gobierno Regional del Callao, pero seguridad no permite su ingreso

Keiko Fujimori vuelve a amenazar al fiscal Domingo Pérez: “(Va a terminar) No solamente preso”

José Jerí se reúne con motociclistas por norma que prohíbe pasajeros en sus vehículos

Cinco allegadas de José Jerí que acudieron a su oficina personal hasta casi la medianoche obtuvieron contratos estatales

Ciro Castillo podría ser vacado: Consejo Regional define su futuro

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes apareció como madrina

Melissa Paredes apareció como madrina en el estreno de ‘América Hoy’ 2026

Erick Elera se va de ‘Mande quien Mande’ a solo dos semana de estreno: “La chamba no es sencilla”

Milett Figueroa descarta separación de Marcelo Tinelli y comparte fotos juntos

Melcochita confirma su separación de Monserrat Seminario y explica la razón: “Ella se gastó toda mi plata”

Hijos de Melcochita arremeten contra Monserrat Seminario por llanto tras separación: “Lágrimas de cocodrilo”

DEPORTES

“El fútbol peruano se va

“El fútbol peruano se va al car…”: Pablo Lavandeira estalló contra el arbitraje en el inicio de la Liga 1 2026

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano continuará su carrera en otro equipo de la Bundesliga

Caín Fara reconoce la exigencia en Universitario: “El equipo viene de salir tricampeón, hay mucha responsabilidad”

Universitario inscribió a Williams Riveros como extranjero ante demora en su nacionalización: “No podemos depender de un tercero”

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato