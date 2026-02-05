Papa León XIV no es miembro de mesa: ¿Pagará multa por no votar en las Elecciones 2026?

Robert Prevost, sucesor del fallecido papa Francisco, ha participado de anteriores comicios. | La encerrona / EFE

La designación de Robert Francis Prevost como Papa León XIV no solo ha despertado atención por su perfil pastoral y su estrecho vínculo con el Perú, sino también por detalles administrativos que, en pleno año preelectoral, han encendido la conversación en redes sociales. En las últimas horas, una publicación viral volvió a poner sobre la mesa una pregunta que ya había generado titulares meses atrás: ¿el nuevo pontífice debe votar en las Elecciones Generales 2026 por su nacionalidad peruana?

El debate se reactivó luego de que usuarios compartieran una captura del portal oficial de la ONPE, donde se consigna que Prevost no fue seleccionado como miembro de mesa para los próximos comicios. A ello se sumó la confirmación de que mantiene registrado su domicilio en Chiclayo, Lambayeque, información que rápidamente fue interpretada —de forma incompleta— como una posible obligación de sufragar o incluso de pagar multa electoral. Sin embargo, los datos oficiales permiten aclarar el escenario con mayor precisión.

Papa León XIV y las elecciones 2026: por qué no será miembro de mesa ni recibirá multa

La imagen difundida en X (antes Twitter) por el usuario @renzorotta muestra claramente el estado del pontífice en el sistema electoral: “NO ERES MIEMBRO DE MESA”, junto a sus datos personales como ciudadano peruano. El registro corresponde a ROBERT FRANCIS PREVOST, con ubicación en Lambayeque / Chiclayo / Chiclayo, lo que confirma que no realizó un cambio reciente de domicilio ante el Reniec.

Esta información generó comentarios divididos. Mientras algunos usuarios afirmaban que debería pagar multa por no votar, otros recordaron que existe una exoneración automática por edad.

Infobae Perú ya había abordado esta duda en una nota publicada en mayo de 2025, tras consultar directamente al Reniec y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ambas entidades confirmaron que, si bien el Papa León XIV cuenta con DNI peruano vigente y con todos los derechos políticos de un ciudadano nacionalizado —incluido el sufragio—, la obligatoriedad del voto depende de la edad al momento del proceso electoral.

Prevost cumplió 70 años el 14 de septiembre, por lo que cuando se desarrollen las elecciones generales de 2026 ya se encontrará dentro del grupo etario para el cual el voto es voluntario. En ese contexto, no está obligado a sufragar, ni tampoco a justificar su ausencia o pagar multa alguna. La normativa también explica por qué no fue considerado para integrar una mesa de sufragio, ya que las personas mayores de 70 años no son sorteadas para cumplir esa función.

La combinación de su nacionalidad peruana, su residencia histórica en Chiclayo y su reciente elección como Sumo Pontífice ha convertido cada detalle administrativo en tema de interés público. En este caso, los registros oficiales confirman que, más allá de la curiosidad ciudadana, el Papa León XIV no será miembro de mesa ni enfrentará sanción alguna en las elecciones de 2026, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

