El papa León XIV prepara visita al Perú: posibles destinos locales y en Sudamérica

La comisión de la Conferencia Episcopal se reunirá en marzo para definir la agenda definitiva de León XIV en territorio peruano. - Reuters / Google Maps

La Conferencia Episcopal Peruana confirmó la intención de León XIV de visitar el país a finales de este año, en una gira que podría incluir otros destinos en Sudamérica. Monseñor Guillermo Cornejo, presidente de Cáritas Perú, compartió detalles sobre la preparación de la agenda papal y los posibles lugares que el pontífice recorrería durante su estadía.

Lima y Chiclayo, destinos probables en la agenda papal

Aunque la agenda oficial aún no se ha definido, Monseñor Cornejo señaló a RPP Noticias que Lima y Chiclayo se perfilan como paradas casi seguras en el itinerario de León XIV. “Muy probablemente Lima y Chiclayo estarán en la ruta del papa, aunque la decisión final la tomará la comisión que organizará la visita”, explicó Guillermo Cornejo. La elección de Chiclayo responde al vínculo especial que une al pontífice con esta ciudad del norte, donde fue obispo y donde permanece una activa comunidad católica.

A la capital peruana le corresponde un papel central, tanto por su relevancia histórica y religiosa como por la conmemoración del aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, el segundo obispo de Lima y figura clave del episcopado latinoamericano. “Las celebraciones por Santo Toribio se desarrollan durante todo el año, especialmente en Lima y Chiclayo. La visita del Papa León XIV encajaría perfectamente en este marco conmemorativo”, señaló el presidente de Cáritas Perú.

León XIV envía mensaje al Perú desde el Vaticano y pide a obispos transmitir su cercanía al pueblo peruano | Foto: Vaticano

Otras regiones en evaluación: sierra y selva en la mira

La tradición de los viajes papales en Perú ha incluido siempre la diversidad geográfica del país. Ante la consulta sobre la posibilidad de que León XIV visite regiones fuera de la costa, Monseñor Cornejo explicó que la comisión especial de la Conferencia Episcopal, que se reunirá en marzo, evaluará opciones más allá de Lima y Chiclayo. “El papa siempre ha demostrado cercanía con diferentes realidades del país. Podría considerarse el norte, el centro y la selva como posibles destinos. Estas decisiones se comunicarán con la debida anticipación una vez que la agenda esté lista”, precisó Cornejo.

La inclusión de zonas como la sierra, que en el pasado recibieron la visita de papas como Juan Pablo I en Ayacucho, o la selva, recorrida por Francisco en Madre de Dios, responde al interés de la Iglesia por llegar a comunidades alejadas y visibilizar sus problemáticas. La expectativa crece por conocer si León XIV seguirá esta línea de inclusión regional.

Gobierno peruano confirma invitación formal al papa León XIV para una visita en 2026

Una gira sudamericana: Argentina y Ecuador, en los planes

La visita al Perú podría formar parte de una gira más amplia por Sudamérica. Según Guillermo Cornejo, el papa mencionó anteriormente la posibilidad de incluir a Argentina y Ecuador en su viaje. “En su momento, León XIV dijo que probablemente viajaría a Sudamérica en 2026, mencionando expresamente Argentina y Ecuador, además del Perú”, indicó Cornejo. Aunque Uruguay fue sugerido como otro destino potencial, el presidente de Cáritas Perú aclaró que no recuerda que haya sido nombrado de manera específica.

La confirmación de León XIV para visitar el Perú genera expectativa en la región. La presencia del pontífice en países vecinos fortalecería los lazos de la Iglesia con Sudamérica y pondría en agenda los desafíos sociales y espirituales que enfrenta la región.

Un mensaje de integración y solidaridad

Durante la entrevista, Cornejo también compartió su experiencia en Alemania, donde se reunió con representantes de Cáritas Friburgo para consolidar alianzas y fortalecer el trabajo social de Cáritas Perú. Subrayó la importancia de mantener una labor honesta, integrada y solidaria, en sintonía con el espíritu de la próxima visita papal.

Mientras la comisión de la Conferencia Episcopal define los detalles, la llegada de León XIV al Perú se perfila como uno de los acontecimientos más relevantes del año para la comunidad católica nacional y regional.