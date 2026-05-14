SBS y ONP lanzan sistema para que más personas accedan a pensión sin cumplir con todos los aportes o requisitos

La Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST) revoluciona la gestión digital de trámites para los afiliados de la ONP y las AFP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) suscribieron un convenio marco y un convenio específico orientados a garantizar la correcta implementación de la reforma previsional peruana, en el marco de la Ley N° 32123 de Modernización del Sistema Previsional.

Estos acuerdos marcan un hito en el proceso de modernización del sistema de pensiones y están dirigidos a todos los afiliados y aportantes, tanto de la ONP como de las AFP, con especial énfasis en quienes podrán acceder al nuevo Pilar Semicontributivo.

PUBLICIDAD

Un paso clave hacia la modernización del sistema de pensiones

Uno de los principales avances de estos convenios es la creación e implementación de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), que centralizará los procesos de elección, afiliación y traslado entre la ONP y las AFP.

Esta plataforma permitirá que los ciudadanos realicen sus trámites de manera segura, transparente y eficiente, además de facilitar el acceso a información sobre su historial previsional y opciones disponibles dentro del sistema integral.

PUBLICIDAD

La interoperabilidad digital entre SBS y ONP garantiza mayor seguridad, trazabilidad y protección de datos en los trámites de pensiones.

El convenio marco establece las bases de la gobernanza y la cooperación institucional entre la SBS y la ONP, mientras que el convenio específico regula el intercambio seguro y en tiempo real de información entre ambas entidades.

Este flujo de datos es fundamental para que los procesos de afiliación, traslado y registro de aportes se realicen con altos estándares de seguridad, trazabilidad y protección de datos personales, beneficiando directamente a los usuarios del sistema previsional.

PUBLICIDAD

Plataforma digital para trámites más fáciles y seguros

El jefe de la ONP, Gastón Roger Remy Llacsa, destacó que la interoperabilidad entre ambas entidades permitirá servicios públicos digitales más ágiles y confiables.

Por su parte, el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, subrayó que los convenios consolidan la coordinación institucional y aseguran que la reforma previsional avance de manera ordenada y segura para todos los afiliados.

PUBLICIDAD

La administración del Pilar Semicontributivo estará a cargo de la ONP en coordinación con la SBS, según la reforma previsional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un elemento central de la reforma, facilitado por estos acuerdos, es el Pilar Semicontributivo. Este mecanismo está dirigido a personas de 65 años o más que, habiendo realizado aportes al sistema (ONP o AFP), no lograron reunir los años requeridos para la jubilación ordinaria.

El Pilar Semicontributivo garantiza una pensión proporcional especial que combina el ahorro acumulado en la cuenta individual o los aportes al sistema público con un subsidio estatal, permitiendo que más personas accedan a una pensión mínima y mejorando la protección social en la vejez.

PUBLICIDAD

¿Quiénes se benefician con el nuevo sistema?

La reforma también introduce la “pensión por consumo”, que se financia con un 1% de las compras registradas en boletas electrónicas, fortaleciendo el Pilar Semicontributivo y ampliando la cobertura del sistema.

La gestión y administración de este pilar estará a cargo principalmente de la ONP, en el marco del nuevo Sistema Integral Previsional Peruano, que busca ser más inclusivo y eficiente.

PUBLICIDAD

Los convenios firmados tendrán una vigencia inicial de tres años y contemplan reglas de gobernanza digital, seguridad informática y mecanismos de coordinación técnica entre la SBS y la ONP.

De esta forma, ambas instituciones, bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas, reafirman su compromiso con la modernización del sistema previsional y la mejora de los servicios para la ciudadanía.

PUBLICIDAD