Perú podría cerrar 2026 con el crecimiento más alto de la región, pero antes tendrá que saltar este ‘bache’

Perú lidera las previsiones de crecimiento económico en América Latina para 2026 y 2027, según informe de Fundación Mapfre.

La economía peruana mantiene una perspectiva de crecimiento sostenido para los próximos años, según el más reciente informe “Panorama económico y sectorial 2026: actualización de previsiones hacia el segundo trimestre”, elaborado por Mapfre Economics y editado por Fundación Mapfre.

De acuerdo con este análisis, Perú alcanzaría un crecimiento del Producto Bruto Interno (PIB) del 2,9% en 2026 y 3,0% en 2027, superando las proyecciones de la mayoría de las economías de América Latina y consolidando su posición como una de las más resilientes de la región.

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Mapfre: Perú mantiene expectativas de crecimiento superiores a la región

El informe se publica en un contexto internacional complejo, caracterizado por presiones inflacionarias persistentes, tensiones geopolíticas y una desaceleración general del crecimiento mundial.

Mapfre Economics destaca que, a pesar de este entorno, la economía peruana se apoya en fundamentos macroeconómicos sólidos, incluyendo una deuda pública moderada, un sistema financiero robusto y elevados niveles de reservas internacionales.

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El informe de Mapfre Economics destaca la resiliencia de la economía peruana frente a un contexto internacional de inflación y desaceleración global.

Estos factores han permitido a Perú mantener una trayectoria positiva durante 2025, impulsada principalmente por el dinamismo del consumo interno y la inversión, lo que evidencia la capacidad del país para adaptarse a los desafíos externos.

Sin embargo, el estudio advierte sobre la presencia de riesgos internos y externos que podrían afectar el ritmo de crecimiento.

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Entre ellos se mencionan la incertidumbre política local, la volatilidad de los precios internacionales de los minerales —un sector clave para la economía peruana— y la debilidad de la inversión privada. Estas variables, señala el informe, deben ser monitoreadas para mantener la estabilidad económica y la confianza de los mercados.

Fortaleza macroeconómica respalda el desempeño nacional

En el plano global, Mapfre Economics prevé que la economía mundial crecerá un 2,9% en 2026 y un 3% en 2027. El informe describe el escenario internacional como “estanflacionario”, marcado por un crecimiento moderado y una inflación que persiste a pesar de los esfuerzos de las autoridades monetarias.

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El ciclo económico global está condicionado por factores como las tensiones geopolíticas, disrupciones logísticas y shocks energéticos, que alteran las dinámicas económicas y limitan el margen de maniobra de las políticas públicas, especialmente en economías emergentes.

Respecto a América Latina, el crecimiento proyectado es de 1,9% para 2026 y 2,1% para 2027, cifras por debajo del promedio mundial y que reflejan el impacto de la inflación y la incertidumbre en la región. En este contexto, el desempeño de Perú destaca como uno de los más sólidos, respaldado por su marco macroeconómico y capacidad de recuperación frente a choques externos.

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El sector asegurador en Perú muestra un avance sostenido, con proyecciones de crecimiento en primas de Vida y No Vida para los próximos años. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

¿Un escenario de adaptación y oportunidades para Perú?

El informe también analiza el impacto de este entorno en el sector asegurador. Para 2026 y 2027, se proyecta un escenario de crecimiento moderado pero sostenible para la industria aseguradora, incluso en un contexto de mayor volatilidad financiera.

A nivel global, Mapfre Economics prevé que las primas del segmento de Vida crecerán 5,4% en 2026 y 6,7% en 2027, mientras que las de No Vida lo harán en 5,5% y 6,4%, respectivamente.

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En el caso de Perú, el sector asegurador continuaría expandiéndose, apoyado en la estabilidad macroeconómica, la mejora de los ingresos reales de la población y un entorno de tasas de interés favorable.

Mapfre Economics concluye que el mercado asegurador peruano y la economía en su conjunto mantienen la capacidad de adaptarse y crecer en un escenario internacional más desafiante, confirmando la resiliencia del país y su potencial de recuperación para los próximos años.

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