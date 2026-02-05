Palta Hass bajo presión en Europa: 14 alertas en 2025 por cadmio, ¿qué está haciendo el Gobierno peruano?

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego aprobó la Agenda Estratégica Nacional Cadmio 2025-2030 para enfrentar la presencia de cadmio en la palta y el espárrago.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) oficializó hoy la creación de un grupo de trabajo para enfrentar la problemática del cadmio en la palta y el espárrago, según consta en la resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano.

La nueva Agenda Estratégica Nacional - AEN Cadmio 2025-2030 establece una hoja de ruta técnica, articulada entre entidades públicas y sector privado, para mitigar la presencia del metal pesado en los cultivos de mayor exportación del país.

La Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología (DGDAA) asumirá la responsabilidad de coordinar y monitorear la implementación de medidas como el mapeo nacional de suelos y fuentes de agua, trazabilidad y la ejecución de prácticas que reduzcan la absorción de cadmio por las plantas.

La resolución ministerial N° 0038-2026-MIDAGRI precisa que la agenda será financiada con recursos ya asignados a instituciones como el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).

El Estado oficializa la agenda nacional contra el cadmio

En entrevista con Infobae Perú, Arturo Medina, gerente general de ProHass, reveló que durante 2025 se notificaron 14 casos oficiales de presencia de cadmio en palta peruana en la Unión Europea.

“Nosotros trabajamos desde hace meses en una mesa técnica junto a entidades como MIDAGRI, INIA y SENASA y con asociaciones privadas. El primer paso es un mapeo exhaustivo del país para identificar las zonas críticas”, explicó Medina.

Añadió que el límite exigido por la UE es de 0,05 mg/kg, y que las notificaciones no implican el rechazo de un contenedor completo, ya que pueden afectar solo un palet del embarque. “El control solo es exigido por Europa; EEUU no pone restricciones similares”, dijo el representante empresarial.

La producción peruana de palta Hass alcanzó un récord en 2025 con 690.000 toneladas métricas exportadas y retornos superiores a 1.300 millones de dólares.

Palta Hass peruana: 14 notificaciones en la UE en 2025

El sector paltero vivió en 2025 una campaña de récord y crecimiento. Según información de MIDAGRI, la producción nacional de palta Hass experimentó un aumento de 112,9% en septiembre -cierre de campaña- respecto al mismo mes de 2024.

Las exportaciones alcanzaron 690.000 toneladas métricas, casi el 98% de la meta anual, y generaron más de 1.300 millones de dólares en ingresos.

MIDAGRI. Las regiones de La Libertad, Lima e Ica lideraron el crecimiento de la agroexportación peruana, aportando el 83,7 % del volumen nacional de palta Hass.

Las regiones de La Libertad, Lima e Ica lideraron el dinamismo del sector. La Libertad registró un crecimiento de 326,6% en septiembre, mientras que Lima avanzó un 109,3% e Ica un 25,4%. Estas tres regiones aportaron el 83,7% del volumen total nacional.

Europa se consolidó como el destino principal de la palta peruana al concentrar el 62% de las exportaciones, mientras que, en la región, Chile se posicionó como el cuarto mercado en importancia con 64.749 toneladas métricas.

¿Cómo viene la campaña 2026?

Por su parte, el ingeniero agrónomo Fernando Hidalgo señaló a Infobae Perú que la campaña de palta peruana de este año presenta volúmenes similares a los del año pasado, con posibles incrementos puntuales por el ingreso a pico productivo de algunos lotes jóvenes, especialmente hacia mediados o finales de abril.

El gerente general de Cultivemos explicó que el panorama internacional favorece temporalmente a la palta peruana debido a complicaciones climáticas en España y Marruecos, junto con la crisis del Mar Rojo, mientras que Colombia atraviesa una fase de baja producción.

La Unión Europea notificó 14 casos de presencia de cadmio en palta peruana en 2025, estableciendo límites de 0,05 mg/kg para la importación del producto.

En cuanto a precios, Hidalgo informó que en Europa la caja de cuatro kilos de palta calibre 14 al 24 se cotiza entre 12,50 y 14,50 euros, con los calibres 14 al 18 alcanzando los 14 euros en promedio.

Para los calibres 26 al 30, el valor oscila entre 2,60 y 2,80 euros por kilo, aunque advirtió que el tipo de cambio actual reduce los retornos para los exportadores peruanos: “Estamos treinta centavos por abajo de lo que estábamos en el mismo tiempo el año pasado”.

Sobre la oferta global, Hidalgo destacó que México sigue liderando el abastecimiento a EEUU y que en el resto de orígenes no se esperan grandes aumentos de producción. Perú, estimó, mantendrá niveles similares con algún repunte puntual.

Los precios de la palta peruana en Europa oscilaron entre 12,50 y 14,50 euros la caja de calibres 14-24, mientras la depreciación cambiaria afectó los retornos a exportadores.

En esta línea, recomendó a los productores peruanos planificar envíos y coordinar con clientes y cadenas de distribución para evitar saturaciones y caídas de precios:

“La clave es poder identificar bien los mercados, planificar con los clientes y con las cadenas los volúmenes que se van a mandar y en qué semanas, para que el mercado se pueda organizar favorablemente para todos”, precisó.

Calidad del fruto, clima y desafíos globales

El reporte técnico de MIDAGRI destacó que la campaña 2025 se vio favorecida por condiciones climáticas óptimas, lo que otorgó al fruto una alta calidad, firmeza y materia seca, superando los obstáculos enfrentados durante los años marcados por el fenómeno El Niño.

El impulso de la agroexportación no ha estado exento de retos, ya que la detección de cadmio sigue afectando la imagen del producto en los mercados más exigentes.

La agenda oficializada hoy por el Gobierno peruano responde al compromiso de preservar el liderazgo de la palta Hass en los mercados internacionales, incorporando acciones de monitoreo, capacitación y actualización de protocolos técnicos para cumplir con los estándares europeos.

El gobierno apuesta por una estrategia progresiva y coordinada, con la meta de reducir las alertas y sostener el crecimiento del sector en los próximos años.