Perú

Producción de palta se disparó en 112,9% y alcanzó las 72.492 toneladas

El fuerte repunte del cultivo respondió a un auge de la demanda internacional y a condiciones térmicas que favorecieron el desarrollo de las plantaciones, con La Libertad, Lima e Ica como los principales motores del crecimiento

Guardar
La tendencia al alza no
La tendencia al alza no se limitó al agro, sino que también alcanzó a la minería, la producción de energía y la recaudación fiscal, todos los cuales registraron avances durante el mismo periodo. Foto: difusión

La actividad agrícola del país registró un fuerte impulso en septiembre de 2025, marcado por un repunte histórico en la producción de palta, según el más reciente informe del INEI. La entidad señaló que el cultivo mostró un salto significativo frente al mismo mes del año anterior, en un contexto de condiciones climáticas más favorables y una demanda internacional en expansión.

Este comportamiento también se reflejó en otros sectores agropecuarios y extractivos, así como en la generación eléctrica y en la recaudación tributaria, que cerraron el mes con resultados positivos. El documento técnico “Perú: Panorama Económico Departamental” difundió las cifras que explican este avance.

Repunte histórico en septiembre para la palta peruana

La producción de palta llegó a 72.492 toneladas, lo que significó un incremento de 112,9% frente a setiembre de 2024. Este desempeño se debió al mayor dinamismo exportador y a temperaturas que favorecieron el desarrollo del cultivo orientado al mercado externo y la agroindustria.

Los mayores incrementos provinieron de La Libertad (326,6%), Lima (109,3%) e Ica (25,4%), regiones que concentraron el 83,7% del total nacional. También se reportaron aumentos en Lambayeque (350,0%), Ayacucho (60,9%), Moquegua (19,1%) y Junín (4,7%). En contraste, registraron descensos Piura (-70,5%), Arequipa (-64,2%), Apurímac (-37,0%), Áncash (-19,0%), Amazonas (-7,1%) y Cajamarca (-3,7%).

Café: avance por mejores precios y demanda externa

La actividad cafetalera alcanzó 12.994 toneladas, cifra que representó un aumento de 27,1%. El INEI explicó que este resultado se apoyó en un entorno de precios más favorables y en condiciones climáticas que beneficiaron la campaña agrícola 2024-2025.

La Libertad vio un aumento
La Libertad vio un aumento del 326,6% en la producción de palta, una de las más altas en todo el Perú. Foto: difusión

Las principales contribuciones provinieron de Cajamarca (42,3%), Piura (41,1%), Huánuco (22,4%), San Martín (8,7%) y Amazonas (6,2%), que reunieron el 87,8% del total. También crecieron Cusco (73,2%), Ucayali (64,1%), Loreto (1,4%) y Lambayeque (0,7%), mientras que Junín retrocedió 6,2%.

Crecimiento sostenido de la producción avícola

La producción de ave subió 4,9% en septiembre, impulsada por la mayor colocación de pollos BB y una mayor saca de pavos. El rendimiento se concentró en Lima (6,7%), La Libertad (2,7%), Arequipa (2,3%) e Ica (1,7%), que aportaron juntos el 88,7% del total nacional.

También aumentaron sus volúmenes San Martín, Ucayali, Áncash, Tacna, Loreto, Piura, Lambayeque y Tumbes. En cambio, se observaron caídas en Pasco, Apurímac, Moquegua, Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Amazonas, Cusco, Puno, Madre de Dios, Cajamarca y Junín.

Resultados mixtos para el cobre y otros metales

La producción de cobre avanzó 3,2%, impulsada por mejores leyes del mineral en operaciones como Antamina, Quellaveco, Cerro Verde, Las Bambas, Antapaccay, Shouxin Perú y Argentum. Los mayores incrementos regionales se registraron en Áncash (26,7%), Arequipa (12,2%), Apurímac (6,5%) y Moquegua (5,8%), que concentraron el 67,4% del total.

También subieron Ayacucho (163,2%), Huánuco (14,0%), Huancavelica (8,6%) y Lima (2,9%). Se reportaron retrocesos en Pasco, Junín, Cajamarca, Ica, Cusco y Tacna. Además, aumentaron las extracciones de zinc (25,5%), plomo (18,7%), estaño (13,4%) y plata (11,3%), mientras que el molibdeno y el hierro cayeron 27,3% y 0,3%, respectivamente.

La producción de palta en
La producción de palta en Piura cayó en -70,5%. Foto: difusión

Mayor generación hidroeléctrica y más recaudación tributaria

La producción eléctrica avanzó 2,7% gracias al mayor aporte de centrales hidroeléctricas como Cerro del Águila, Mantaro, Chimay, Chaglla, Restitución, Machupicchu, Charcani V, San Gabán II, Carhuaquero y La Virgen. Los principales incrementos se observaron en Arequipa, Junín, Huancavelica, Piura y Cusco, que representaron el 28,1% de la generación total.

En contraste, la producción disminuyó en Ucayali, Madre de Dios, Áncash, Moquegua, Ica, Loreto y Lima, aunque este último departamento siguió liderando el aporte nacional con una participación de 53,7%.

Los tributos internos alcanzaron S/ 11.582 millones, lo que significó un crecimiento de 10% respecto a setiembre de 2024. Las mayores contribuciones provinieron de Cusco, Lima, Ica y La Libertad, que reunieron el 90,2% del total. En cambio, Arequipa y Piura mostraron leves reducciones en sus aportes.

Temas Relacionados

paltaINEIperu-economia

Más Noticias

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”

Reimond Manco reveló una información en torno a una decisión que tomaría la directiva del club ‘blanquiazul’ con el ‘Kaiser’ respecto a diversos inconvenientes

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula

Kion: cuáles son los dolores corporales que alivia esta planta medicinal

Las raíces del kion contienen compuestos activos, como los gingeroles y shogaoles, que tienen efectos antiinflamatorios, antioxidantes y analgésicos

Kion: cuáles son los dolores

Cascos Azules peruanos impulsan atención sanitaria y jornadas recreativas en África Central

Un contingente de 220 integrantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea del Perú brindó servicios médicos y actividades a niños en la República Centroafricana, como parte de la misión de la ONU

Cascos Azules peruanos impulsan atención

Magaly Medina pone en duda el rol empresarial de Said Palao y revela cuánto gana en televisión

La conductora de espectáculos sorprendió al público al asegurar que el sueldo del chico reality no sería suficiente para el estilo de vida que comparte con su esposa Alejandra Baigorria

Magaly Medina pone en duda

Pista atlética de la Videna está inconclusa pese al inicio de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

A las serias deficiencias detectadas antes y durante la justa deportiva, se suma una nueva irregularidad a solo cinco días del inicio de la competencia en el estadio de San Luis

Pista atlética de la Videna
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jueces acusan a la JNJ

Jueces acusan a la JNJ de usar la ley para intimidar a magistrado que ordenó la reposición de Delia Espinoza

PJ declara improcedente pedido de Delia Espinoza y otorga “por última vez” dos días más a la JNJ para reponerla

Delia Espinoza denuncia “venganza política” y acusa al Congreso de imponer una “dictadura parlamentaria”

Dina Boluarte recibe llamado de atención de juez: “No soy juez, soy presidente de sala, no soy señora, soy señor”

Delia Espinoza a un paso de la inhabilitación: Comisión Permanente aprueba sanción que le prohíbe ejercer la función pública por 10 años

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pone en duda

Magaly Medina pone en duda el rol empresarial de Said Palao y revela cuánto gana en televisión

Dua Lipa cantará hoy “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

Paco Bazán y Susana Alvarado reaparecen juntos tras denuncia de expareja del conductor: “La tormenta pasará”

Documental ‘De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV’ hace historia al ganar el Premio Martín Fierro Latino 2025

Familia de Paco Bazán rechaza a su novia Susana Alvarado, según Daniela Cilloniz: “No la quieren para nada”

DEPORTES

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”

Pista atlética de la Videna está inconclusa pese al inicio de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Clarivett Yllescas sí estará en el Mundial de Clubes 2025: Alianza Lima presentó su lista oficial con 15 jugadoras

Carlos Bustos se muestra de acuerdo con la extensión de contrato de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Se podría tentar un año más de trabajo”

Williams Riveros se diferencia de Carlos Zambrano en directa comparación: “Lo respeto, pero yo soy tricampeón”