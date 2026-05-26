Perú

Corte de luz en varios distritos de Lima desde este miércoles 27 hasta el viernes 29 de mayo: estas son las zonas afectadas

La empresa eléctrica anuncia interrupciones programadas en zonas de la capital durante tres días, medida que busca optimizar la red y afecta a miles de vecinos en diferentes horarios

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La semana del 9 al 15 de junio, se realizarán cortes programados en la ciudad blanca de Arequipa. (Foto: Agencia Andina)
La semana del 9 al 15 de junio, se realizarán cortes programados en la ciudad blanca de Arequipa. (Foto: Agencia Andina)

La empresa Enel ha anunciado interrupciones programadas del servicio eléctrico en varias zonas de Lima desde el miércoles 27 hasta el viernes 29 de mayo de 2026. La compañía indicó que los cortes obedecen a trabajos de mantenimiento y mejora en la red, por lo que recomienda a los usuarios de los distritos afectados tomar precauciones para mitigar el impacto en sus actividades diarias.

Las restricciones estarán distribuidas en diferentes horarios y sectores, abarcando áreas de Independencia,Rímac,Puente Piedra,San Martín de Porres,San Juan de Lurigancho, Ancón, Pueblo Libre, Los Olivos, Callao, Carabayllo, Comas, Ventanilla, San Antonio de Chaclla y Breña.

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Enel anuncia suspensión del servicio eléctrico en Lima por trabajos de mantenimiento
Enel anuncia suspensión del servicio eléctrico en Lima por trabajos de mantenimiento| Pluz

Días y zonas afectadas

Miércoles 27 de mayo

  • Independencia: De 08:00 a 19:30, el corte alcanzará sectores como Urb. Túpac Amaru (varias cuadras de Jr. Arhua, Av. Condorcanqui, Av. Huaytapampa y calles anexas), A.H. El Paraíso de Belén (manzanas A a Z10), A.H. Corazón de Jesús y A.H. Santa Rosa.
  • Rímac: De 08:00 a 18:00, afectará A.H. Villa María del Rímac, Jr. Alfonso Ugarte, Av. San Cristóbal, A.H. Villa San Cristóbal, Jr. Ayuntamiento, Jr. Bolognesi, Jr. Cabildantes, entre otros sectores.
  • Puente Piedra: De 08:30 a 16:30, el corte se realizará en la parcela 62, unidad catastral 11496, lote 02, fundo Ex Coop. Gallinazo.
  • San Martín de Porres: De 09:00 a 18:00, áreas como Asoc. Viv. El Remanso de Naranjal, Urb. Alejandra, Asoc. El Álamo II y otras urbanizaciones de Naranjal estarán sin servicio.
  • San Juan de Lurigancho: De 09:30 a 16:30, restringido en A.H. Casuarinas de Nueva Vida, A.H. Proyecto Intern. Nuevo Milenio y zonas de Nueva Vida.
  • Ancón: De 08:30 a 17:30 en tramos de Calle S/N, Calle Jorge Chávez, Av. 2 de Mayo, Calle José Carlos Mariátegui y Edificio Vista Mar.
  • Pueblo Libre: De 08:30 a 18:30 en avenidas 28 de Julio, Mariano Cornejo, San Martín, Plaza de la Bandera y calles aledañas.
Cortes de luz alcanzan varios distritos de Lima entre el 27 y el 29 de mayo
Cortes de luz alcanzan varios distritos de Lima entre el 27 y el 29 de mayo| Pluz

Jueves 28 de mayo

  • Los Olivos: De 08:00 a 18:00 en sectores de Calle La Caridad, Jr. El Patriotismo, Jr. La Prudencia, Jr. La Sinceridad, Jr. La Pureza, Jr. La Justicia, Calle La Claridad, Urb. Pro y manzanas asociadas.
  • San Martín de Porres / Callao: De 09:00 a 18:00 en Asoc. Filadelfia, Asoc. Mi Terruño, Asoc. Viv. Praderas del Sol, entre otros conjuntos residenciales.
  • Carabayllo: De 09:30 a 17:30 en Calle Los Faisanes frente a Mz A2 y de 09:30 a 18:00 en A.H. Su Majestad Hirohito, Comité 38 Ampl. Señor de Luren y Agrup. Fam. El Resplandor.
  • Comas: De 09:30 a 17:30 en sublote Av. Chacra Cerro S/N.
  • Puente Piedra: De 10:00 a 18:00 en Urb. Gallinazos, parcela 63, sublote 02, Cooperativa Agraria Gallinazo.

Viernes 29 de mayo

  • Ventanilla: De 08:30 a 17:30 en A.H. Oasis de Pachacútec, A.H. San Pablo Pachacútec, Agrup. Pob. Laderas del Cerro Cachito y zonas industriales de Cerro Cachito.
  • San Antonio de Chaclla: De 08:30 a 19:30 en Grupo Bolognesi, Jicamarca y varias asociaciones productivas, con una amplia cobertura de manzanas afectadas.
  • Breña: De 08:30 a 17:30 en Jr. Alto de la Luna, Jr. Oxapampa, Jr. Huancabamba, Jr. Castrovireyna, Jr. Napo, Jr. Gral. Luis José Orbegoso, Jr. Aguarico, Jr. Restauración, Prolg. Loreto, Jr. Deán Valdivia, Jr. Pucallpa, Jr. Justa García Robledo y áreas adyacentes.
  • San Juan de Lurigancho: De 09:30 a 16:30 en Asoc. Viv. Villa Mercedes, A.H. Sargento II Fernando Lores Tenazoa y Asoc. Daniel Alcides Carrión.
  • Independencia: De 11:30 a 17:30 en P.J. El Ermitaño, Av. 16 de Marzo, Av. Los Ficus, Calle Los Nardos, Jr. Los Cedros, Calle Los Damascos, Calle Las Casuarinas, Av. Las Violetas y Calle Los Cipreses.
  • San Martín de Porres / Los Olivos: De 14:00 a 17:00 en Urb. Puerta de Pro, A. Viv. Res. Río Santa y Urb. Las Gardenias de Pro.
  • Rímac: De 09:00 a 19:00 en A.H. Municipal N° 3, A.H. 6 de Agosto, A.H. Horacio Zevallos, A.H. San Sebastián, Coop. Miraflores, A.H. Balcón del Rímac, A.H. Municipal III Sct. Primavera, A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. Manuel Seoane Corrales, A.H. Las Brisas Flor de Amancaes, A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre, A.H. Sagrado Corazón de Jesús, A.H. N° 3 Cantera de Amancaes, A.H. N° 3 Laura Calle, A.H. Sta. Rosa de Lima, Asoc. Pob. Aquilino Sam Jara, A.H. Vista Alegre de Flor de Amancaes, entre otros sectores.
  • Comas: De 08:00 a 18:00 en Urb. El Pinar y Asoc. Viv. PNP Juan Linares Rojas.

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