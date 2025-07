Mexicanos señalan a la palta peruana por caída en la exportación del aguacate a EE.UU.: “También se ha metido con fuerza a España”

Aguacateros de México rematan su producto y culpan a las exportaciones de Perú | Video: Milenio

La industria del aguacate en México enfrenta desafíos por la saturación del mercado estadounidense, su principal destino de exportación. A pesar de una cosecha abundante en el país azteca, el mercado está sobresaturado con productos de otros países, como Perú, país que en el 2024 se consolidó como el segundo mayor exportador mundial de palta fresca, después de México.

Según un informe de Milenio, pese a la excelente calidad de la cosecha, los aguacateros mexicanos se han visto forzados a rematar su producto. Actualmente, el precio de una caja de 10 kilogramos de aguacate ha caído hasta los $14.20, lo que equivale a aproximadamente 1.42 dólares por kilo. Aunque este precio es muy bajo, los productores prefieren vender a pérdidas para evitar que su producto se quede sin comercializar.

Uno de los mayores problemas para los aguacateros de México es la dificultad de redirigir el producto a otros mercados debido a la complejidad de cambiar permisos de exportación y protocolos. Esto hace que, en muchos casos, el remate del producto sea la solución más viable.

En 2024, las exportaciones estimadas del aguacate mexicano fueron de 1.28 millones de toneladas métricas, una disminución de 9% en comparación con 2023 - Foto composición: Infobae Perú.

Los mexicanos esperan que la saturación de palta en el mercado de Estados Unidos se vaya reduciendo gradualmente, para que recobren el acceso a este mercado hacia agosto.

EE.UU. depende de México y Perú para el consumo de palta

Cabe señalar que el estado de California es uno de los principales productores de aguacate en Estados Unidos. No obstante, eventos climáticos adversos, escasez de agua y la falta de prácticas efectivas han afectado la producción interna, llevando a EE. UU. a depender cada vez más de las importaciones provenientes de países con condiciones de cultivo más favorables.

Por ello, México continúa dominando el mercado estadounidense de aguacates, con una participación del 89%, mientras que Perú tiene solo el 7%. No obstante, Perú complementa la exportación mexicana durante los meses de menor producción (junio a agosto) lo que le ha permitido consolidarse como un importante proveedor del fruto.

El esfuerzo de Perú por posicionarse pese a la ventaja de México

Las paltas peruanas conquistan el gigante asiático.

A pesar de los retos, México sigue manteniendo una ventaja competitiva sobre países como Perú y Colombia gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TEMEC). Este acuerdo permite que el aguacate mexicano ingrese a USA sin pagar aranceles, a diferencia de los aguacates peruanos y colombianos, que enfrentan un arancel del 10% impuesto por la administración de Donald Trump.

Mientras México continúa dominando el mercado estadounidense de aguacates, los productores peruanos también están desempeñando un papel importante y se proyecta un crecimiento en la exportación al cierre de 2025, gracias a los esfuerzos en la estrategia de diversificación de mercados, con el fin de mitigar los impactos de los aranceles de USA en el sector exportador.

Perú vs México en el mercado de Europa

Por otro lado, la situación que preocupa a México en su exportación de aguacate no se limita solo a Estados Unidos. “El aguacate peruano se ha metido más fuerte en España, con igual o incluso más presencia que nosotros, pero la verdad es que está muy presente”, señala un exportador mexicano de la zona de Jalisco. “No solo llega a España, sino a toda Europa, y lo hace con precios mucho más bajos que los nuestros”, añade otro productor, quien señala que el producto peruano puede llegar a costar la mitad de lo que se vende en México.

Un hombre vende la palta o aguacate en un mercado en Lima (Perú). EFE/EDUARDO CAVERO/Archivo

El principal exportador de palta o aguacate en Europa es Perú. Aunque México es el mayor productor mundial, Perú se ha posicionado como el principal proveedor de aguacate para Europa, superando a México en este mercado, con grandes volúmenes de exportación, especialmente de la variedad Hass.

Perú es el segundo mayor exportador mundial de palta

En 2024, las exportaciones de paltas frescas peruanas llegaron a 35 destinos. Los países europeos lideraron estos envíos, encabezados por Países Bajos y España que, en conjunto, concentraron el 55.3% del total exportado. EE. UU. se ubicó en el tercer lugar, con el 13.1%. Completaron el top cinco Chile y Reino Unido, con el 9.4% y el 7.5%, respectivamente.

En cuanto a los países asiáticos, estos representaron el 9.6% de las exportaciones de palta. Entre los principales destacaron China (US$ 54 millones), Japón (US$ 26.6 millones), Hong Kong (US$ 23.9 millones) y Corea del Sur (US$ 13.6 millones).

Los envíos a Rusia destacaron por su crecimiento en valor y volumen. En 2024, los envíos sumaron US$ 22.3 millones y 12,240 toneladas, lo que reflejó un aumento del 33.4% y el 45.5%, respectivamente. No obstante, los envíos de palta peruana deben pagar un arancel promedio del 3.8% para su ingreso al mercado ruso.

Al cierre de junio 2025, Perú ha exportado más de 375 mil toneladas de palta Hass, alcanzando el 60% del volumen total proyectado para la campaña 2025, que se espera cierre en septiembre con unas 641 mil toneladas, informó la Asociación de Productores de Palta Hass del Perú (ProHass).