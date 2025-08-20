Perú

Alerta por paltas peruanas con cadmio llega a Chile: No han detectado lotes, pero reforzarán vigilancia

Sigue la crisis de imagen de la palta peruana en el extranjero. Ahora Chile tomará medidas, pero señalan que no han recibido aviso de lotes afectados

La alerta en redes sociales
La alerta en redes sociales por presunta presencia de cadmio en palta peruana llegó a los medios chilenos. Pero el Gobierno respondió claramente. - Crédito Palta Hass

Las paltas peruanas están sufriendo una crisis de imagen en redes sociales, a través de videos que alertan de supuestos nuevos lotes de este fruto que se exportan y estarían contaminados con cadmio. Alrededor de julio de este año, decenas de mexicanos estaban señalando a la palta peruana como la razón por la caída en la exportación del aguacate (mexicano) a Estados Unidos.

Ahora, el discurso que se ve es de alerta por contaminación en cadmio en paltas peruanas. Sin embargo, esto debe aclararse un poco más, dado que se mezcla información antigua con nueva: hasta ahora no se ha confirmado reportes de lotes de paltas contaminadas en Latinoamérica o Estados Unidos, sino que se ha conocido que once lotes enviados a Europa han sido rechazados, desde 2024 a la fecha.

No obstante, la alerta ha llegado a países como Bolivia, donde no han recibido reportes desde sus entidades pertinentes, pero que investigarán el tema. Ahora ha llegado también a Chile, donde el Gobierno ya señaló que tampoco han detectado lotes contaminados, pero sí afirmaron que ante la preocupación reforzarán la vigilancia en las paltas que llegan al territorio nacional.

La alta presencia de cadmio
La alta presencia de cadmio en lotes de paltas peruanas es una preocupación real, pero no hay informes actuales que revelen cómo va esta situación en el 2025. - Crédito Difusión

¿Palta peruana con cadmio en Chile?

“Toda la palta rechazada la están tirando para Chile”, resalta uno de los videos virales de un consumidor en un supermercado chileno, quien asegura que lotes de palta peruana contaminada con cadmio que recharazon de Europa ahora la venden en su país.

“Recientemente, hemos identificado en los medios de comunicación que se ha difundido información sobre la presencia cadmio en algunos lotes de palta. Desde el Ministerio de Salud estamos verificando dicha información a través de las redes del sistema internacional de alertas alimentarias.Hasta la fecha no hemos sido notificados formalmente de una información como esta”, señaló el jefe del departamento de Nutrición de Alimentos del Ministerio de Salud de Chile, Cristián Cofré.

Así, la palta peruana sigue en la mira, sobre todo por la serie de videos en redes sociales que se han difundido en los últimos meses en el marco de la competencia por ventas en Estados Unidos entre los frutos de Perú y Chile, pero también frente a las noticias sobre el rechazo de once lotes de paltas peruanas de la Unión Europea.

Por su lado, Bolivia investigará
Por su lado, Bolivia investigará si la palta peruana contiene altos niveles de cadmio. - Crédito Difusión

Catorce lotes de paltas fueron rechazados

Recientes informaciones desde la Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (ProHass) revelan que en realidad son 14 los lotes rechazados de este fruto en Europa. Sin embargo, aclaran que esto está dentro del rango normal, tomando en cuenta las toneladas que se exportan.

ProHass indicó también que estos 14 lotes rechazados equivalen al 0,05% del total recibido en Europa, los cuales han sido observados como parte de los procesos rutinarios de control. “Este nivel de observación es estadísticamente no representativo frente al volumen exportado y se encuentra dentro de los parámetros normales de una industria de talla mundial”, aclara la asociación.

De igual manera, ProHass destacó  el trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que refuerza los cuidados y mejoras del proceso productivo. “Esta colaboración ejemplar entre el sector público y privado asegura que nuestras exportaciones continúen siendo motivo de confianza y orgullo para el Perú en el mundo”, añadieron.

