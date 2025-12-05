Perú

Palta peruana quitó territorio al aguacate mexicano en Estados Unidos, pero tiene un gran desafío

Exportación de palta peruana conquistó más espacio en el gran país de Norteamérica y si bien ha reducido la distancia con México, aún hay un factor que favorece al país azteca

- Créditos Composición Infobae/Edwin Montesinos/Google/Frutas Golden

Un nuevo informe de Fresh Fruit ha revelado nuevos datos de la exportación de palta del Perú y su posición frente al gran vencedor de las ventas al exterior: México.

Sí bien Perú tiene como destino principal los países de la Unión Europea (como Países Bajos y España) y México domina Estados Unidos con su producto, este 2025 Perú ha buscado más que antes recortar la distancia entre ambos.

Y todo parece indicar que lo ha logrado. México no ha perdido su primer lugar, pero comparando las exportaciones de 2024 y 2025, Perú le ha ganado terreno a México con sus paltas en el gran norteamericano. Sin embargo, el país azteca no solo es favorecido por su posición geográfica, sino también porque, a diferencia de Perú, exporta paltas (aguacates) todo el año.

- Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión/Veectezy

Las exportaciones frente a frente

Este año Perú ya ha exportado US$ 1.613 millones en paltas al exterior. Y si bien esto ha significado que el país superó sus records de ventas y la campaña ha sido provechosa, el factor México aún es uno de sus obstáculos a superar.

“Incorporar a México en la ecuación es clave para entender por qué Estados Unidos pesa tanto en la discusión, incluso si no es el principal destino individual de la palta peruana”, apunta Fresh Fruit.

Los datos son los siguientes: durante el 2024, México exportó palta por unos US$ 4,070 millones a todos sus destinos, lo que supone un promedio cercano a US$ 340 millones al mes; de ese total, aproximadamente el 85% se envió mes a mes a Estados Unidos.

- Crédito Captura de Fresh Fruit

Mientras, ese 2024, el Perú tuvo exportaciones anuales de palta por US$ 1,385 millones, donde este mercado representó en promedio el 7% mensual, con un pico de participación de 26% en julio. Pero en 2025 se puede ver que en las exportaciones que México no ha logrado como el año anterior, es la cantidad que justamente Perú copó.

El reto peruano

Así, México sigue siendo el principal proveedor de Estados Unidos, mientras que el Perú gana espacio en ese mercado, pero mantiene a Europa como su destino prioritario. ¿Dónde está el reto peruano frente al aguacate?

“El consumidor de Estados Unidos demanda palta todo el año. México sigue marcando la pauta anual y lidera ventanas clave como el Super Bowl, pero entre mayo y julio el mercado se vuelve mucho más equilibrado. Para el Perú, el reto es aprovechar mejor los meses en que ya comparte el liderazgo y ganar presencia gradual en el primer trimestre, en el que aún pesa el historial de problemas de materia seca en fruta temprana”, explica Fresh Fruit.

- Crédito Andina

Pero la comparación no solo pasa por cuánto exportan México y el Perú, sino por el comportamiento de sus exportaciones a lo largo del año. Hay factores que favorece a México:

  • Por un lado, México envía montos elevados durante todo el año, con picos por encima de US$ 400 millones en enero, abril, octubre y diciembre, apoyado en su cercanía geográfica a Estados Unidos y en una industria altamente integrada.
  • Por el lado de Perú, este concentra su fortaleza entre mayo y agosto, cuando su fruta entra con volúmenes altos y buena materia seca. En esos meses, su participación en el mercado estadounidense sube de forma notable: en mayo, junio y julio del 2024, la palta peruana llegó a representar 40-50% del valor combinado México+Perú.

