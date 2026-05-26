“Sekou Gassama está por encima de José Rivera para Héctor Cúper”, la delicada situación del ‘Tunche’ en Universitario

El periodista Gustavo Peralta informó sobre el complicado presente del 'Tunche' en el cuadro 'crema' bajo el mando de Héctor Cúper. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Desde que José Rivera protagonizó el polémico episodio de arrojar y patear la camiseta de Universitario de Deportes tras la derrota ante Atlético Grau, la situación del delantero se ha tornado cuesta arriba. Aquella reacción encendió la alarma en el club, derivó en una sanción luego de sus disculpas públicas y marcó el inicio de un periodo de alejamiento del plantel principal bajo la conducción de Héctor Cúper.

Aunque oficialmente se alegaron molestias físicas, el hecho de que el ‘Tunche’ haya quedado fuera de varias convocatorias alimentó las dudas sobre si su ausencia responde estrictamente a cuestiones médicas o a decisiones técnicas.

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En el presente, la realidad de Rivera en la ‘U’ no es alentadora, ya que el DT argentino ha priorizado en el ataque a Sekou Gassama, relegando al ‘Tunche’ en la consideración para los partidos más recientes. “Hoy Gassama está por encima del ‘Tunche’ para Cúper. Tanto así que hoy seguramente vuelva a tener minutos y dentro de la valoración ha dicho ‘a Gassama lo veo, lo he usado, lo quiero ver más y el ‘Tunche’ tendrá que hacer más cosas para volver’”, detalló el periodista Gustavo Peralta en el programa de YouTube, Modo Fútbol.

La situación del delantero peruano ha pasado de ser un asunto administrativo a instalarse de lleno en el plano deportivo. Según la información que maneja Peralta, la decisión sobre el futuro inmediato del delantero ya no depende de los directivos, sino exclusivamente del cuerpo técnico. “Ahora la situación es media distinta porque llega un punto donde no es una decisión de la administración, sino de Cúper y comando técnico, deportivamente hablando”, explicó.

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El periodista Gustavo Peralta contó los pormenores del castigo que le impuso la directiva de la 'U' al 'Tunche'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

En los últimos encuentros, José Rivera tampoco integró la lista de concentrados para partidos clave, como ante CD Moquegua y ahora contra Deportes Tolima. Si bien en ambos casos la versión fue la presencia de una molestia física, dentro del club se percibe que existe algo más que una simple lesión. “Yo creo que no es solamente eso, sino que hay alguna cosa más que tiene que hacer el ‘Tunche’”, subrayó Peralta al señalar que el delantero debe esforzarse para recuperar la confianza del entrenador.

La incomodidad del plantel de Universitario con el ‘Tunche’ Rivera

La reacción de José Rivera al finalizar el partido contra Atlético Grau no solo dejó secuelas disciplinarias, ya que también generó incomodidad entre varios integrantes del plantel. Según relató Gustavo Peralta, aunque el jugador pidió disculpas públicamente, no realizó un gesto similar de manera interna, lo que dejó una sensación pendiente dentro del grupo. “Ayer contábamos que el ‘Tunche’ ha pedido disculpas públicamente, pero no las había hecho dentro del grupo. No quiere decir que el grupo lo ha sacado de la comunicación, la decisión es finalmente de Cúper, pero creo que el ‘Tunche’ tiene que hacer muchas más cosas para reconciliarse dentro de la ‘U’”, puntualizó.

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José Rivera solo anotó un gol en 14 partidos jugados este año en Universitario. - créditos: Liga 1

En el vestuario, algunos futbolistas perciben que el ‘Tunche’ no ha hecho méritos suficientes para recuperar su lugar. “A varios en el plantel les jode no ser titulares, y no por eso vas a reaccionar como reaccionaste. El ‘Tunche’ sabe que se equivocó, no debió reaccionar así, pero tú no ves a todos los del plantel que son suplentes quejándose por no ser titulares”, sostuvo.

“El ‘Tunche’ es un gran profesional, un buen jugador, buena persona, pero creo que acá hay temas que seguramente se puedan solucionar. Esto es fútbol, al final Cúper puede terminar engranando o algunos referentes para que se pueda terminar arreglando muchas cosas ahí”, afirmó el periodista.

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Actualmente, el nacido en Tarapoto se encuentra por debajo de otros delanteros en la consideración de Héctor Cúper. “Hay jugadores por encima de él. Tampoco es que está trabajando a la par del equipo y hay que ver si es por el tema físico o por otra cosa”, explicó Peralta.

Narciso Algamis habló de la controversia del 'Tunche' con la camiseta de la 'U'. (Video: Fútbol Satélite)

El futuro del ‘Tunche’ Rivera en Universitario

Las señales que emergen desde Universitario apuntan a que el ciclo de José Rivera en el club podría estar cerca de llegar a su fin. “Él no la está pasando bien y creo que incluso está pensando irse en el Clausura. Yo no creo que la ‘U’ lo deje ir para reforzar un rival directo, sino que sería a fin de año cuando termine el contrato”, adelantó Peralta.

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En este contexto, el futuro del ‘Tunche’ parece atado a las decisiones que tome el club al cierre del Torneo Apertura. Rivera no es el único futbolista que podría salir: otros como Paolo Reyna y Hugo Ancajima figuran también en el listado de posibles transferencias o préstamos. En el caso de Sekou Gassama y Miguel Silveira, su continuidad dependerá de la evaluación final de Héctor Cúper, quien deberá definir con qué nombres contará de cara a la siguiente etapa del campeonato.