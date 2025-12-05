Perú

Perú redujo sus rechazos por cadmio en paltas y ya superó lo exportado en 2024

Un reporte de Fresh Fruit revela el panorama de la palta peruana, ya a fines de su campaña de exportación

Guardar
La palta peruana recorre el
La palta peruana recorre el mundo. Así se ha movido en la campaña de este año. - Crédito Difusión

La campaña exportadora de palta de este 2025 ha sido emblemática. Si bien ha tenido mucha controversia en redes sociales (como TikTok) y una fuerte competencia en los aranceles internacionales, Perú ha logrado presentarse como un competidor importante globalmente.

Un informe reciente de Fresh Fruit revela la magnitud de esto: este año Perú ya ha superado las exportaciones de palta del 2024. "En ese tablero, el Perú y México se han consolidado como los dos pilares exportadores: el primero como gran proveedor europeo; el segundo, como ancla casi permanente del calendario mundial, con principal destino a Estados Unidos", revela el informe.

Según datos de la Sunat, en todo el año 2024, Perú acumuló una exportación de US$ 1.385 millones, mienttras que en los meses de enero a octubre de este 2025 Perú ya ha exportado US$ 1.613 millones. Pero hay un dato más: “La capacidad de los productores peruanos se aprecia porque el 2025 los rechazos por temas de cadmio fueron mínimos y, salvo problemas puntuales de maduración, se ha consolidado que el mercado europeo paga bien, pero no perdona errores”, analizó Fresh Fruit.

La palta peruana ha logrado
La palta peruana ha logrado su record en exportación en el primer semestre del 2025. - Crédito Andina

Los números de la palta peruana

¿La palta ha llegado a su mejor momento? Fresh Fruit sugiere que no. “Los números confirman que el techo aún no ha llegado. En el 2024, las exportaciones peruanas de palta sumaron unos US$ 1.385 millones y 623 mil 686 toneladas, con un precio promedio de US$ 2,22 por kilo. Solo entre enero y octubre del 2025, los envíos ya alcanzaron US$ 1.613 millones (+16%) y 877 mil 378 toneladas (+41%), con precio de US$ 1,84/kg (-17%)”, revelaron.

Así, a meses de terminar el año, la consultora de inteligencia comercial Fresh Fruit estima que el 2025 cerraría con valores en torno a los US$ 1.640 millones. Pero su análisis es más profundo.

“Este año, entre enero y octubre, el precio promedio fue US$ 1,84/kg, cerca de 17% por debajo del nivel del año previo. Cuando se analiza la campaña del producto, 63% del volumen sale en el primer semestre y los precios reproducen esa curva. Durante el 2024, se movieron en un rango de US$ 2,00-2,50/kg en los meses de mayor oferta; en el 2025, el rango disminuyó de US$ 1,60-2,00/kg, teniendo el piso en junio antes de repuntar. Esta disminución de precios ha sido señal de una competencia más intensa tanto en Europa como en Norteamérica que se vio incrementada por un gran año productivo en todo el mundo”, expusieron.

Los lotes de palta Hass
Los lotes de palta Hass rechazados en la Unión Europea han sido resaltados en redes sociales para alertar de supuesta contaminación por cadmio en lotes que llegan a otros países de Sudamérica. - Crédito Senasa

Los destinos

El Perú se considera como el país líder de exportación de palta a Europa. Asimismo, este continente es el principal destino de la palta peruana. En el 2025, alrededor del 60% del valor exportado se dirige a ese continente.

  • Países Bajos (US$ 510 millones) y España (US$ 298 millones) concentran casi la mitad de los envíos
  • Después, Reino Unido, Italia, Bélgica y Francia, completan un bloque logístico y comercial relativamente integrado
  • Estados Unidos, por su parte, representó unos US$ 248 millones en el 2025
  • Asia gana peso de forma sostenida: China (US$ 82 millones) y Japón (US$ 53 millones)
  • Por su parte, Corea del Sur y Hong Kong suman ya una fracción relevante de la canasta, con precios que suelen ubicarse por encima del promedio global, pero sujetos a requisitos sanitarios más estrictos.

Así, lo que se ve es que “el mapa de mercados se amplía, pero sobre una base que sigue fuertemente anclada en el eje Europa-Norteamérica”.

Temas Relacionados

PaltaExportaciones de paltaPalta peruanaperu-economia

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Congreso aprobó declarar de interés nacional la creación de nuevas filiales universitarias en estas regiones

La reciente norma abre oportunidades para comunidades rurales y reconoce el potencial de la juventud en regiones históricamente postergadas

Congreso aprobó declarar de interés

Gerardo Pe y Mario Iirvarren respaldan a Laura Spoya y responden a acusaciones de Brian Rullan: “Tenemos mucha química, no hay más”

Abneer Robles, Gerardo Pe y Mario Irivarren ratificaron el ambiente familiar que caracteriza al programa y pidieron respeto para Laura Spoya, resaltando que los rumores no afectan la unidad del grupo

Gerardo Pe y Mario Iirvarren

Cámaras captan el terror en el Malecón de Miraflores: así huyeron los testigos tras los 14 disparos

El crimen ocurrió a la altura de la cuadra 7 del Malecón de la Reserva, a pocos metros del centro comercial Larcomar y frente a un lujoso hotel

Cámaras captan el terror en

Cienciano fue tajante sobre posibles fichajes de Sebastián Britos y Carlos Zambrano: “Con sus sueldos puedo traer a 9 jugadores”

Carlos Lugo, gerente deportivo del ‘papá’, descartó al exarquero de Universitario y un posible préstamo del ‘Kaiser’ para la próxima temporada

Cienciano fue tajante sobre posibles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿La JNJ nombrará un nuevo

¿La JNJ nombrará un nuevo fiscal supremo tras la inhabilitación de Delia Espinoza? Esto responde la magistrada

Caso Delia Espinoza: TC confirma que no existe resolución que suspenda medida cautelar del juez Torres Tasso

José Jerí discutirá con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la delincuencia transnacional

José Jerí en la mira del JEE: Presidente habría infringido neutralidad con frases a favor de Somos Perú

Congreso: proponen que locales donde funcionen comedores populares no paguen impuesto predial

ENTRETENIMIENTO

Gerardo Pe y Mario Iirvarren

Gerardo Pe y Mario Iirvarren respaldan a Laura Spoya y responden a acusaciones de Brian Rullan: “Tenemos mucha química, no hay más”

iOA revela el costo real de recrear el concierto de Rosalía en Perú, una experiencia entre deudas y traumas que tuvo que superar

Laura Spoya llora ante afirmaciones de Brian Rullan y desmiente que le haya sido infiel: “No aceptaré calumnias”

Madre de Mario Irivarren llenan de elogios a Onelia Molina y muestran la tierna relación que tienen: “Es mi familia en Lima”

Ke Personajes, Mauricio Mesones, Los Mirlos y más de 20 artistas en Vibra Perú 2025: fechas, locación y más detalles

DEPORTES

Resultados de Perú vóley en

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025: así van los partidos de la ‘bicolor’ en el certamen

Cienciano fue tajante sobre posibles fichajes de Sebastián Britos y Carlos Zambrano: “Con sus sueldos puedo traer a 9 jugadores”

Canales en Ecuador para ver el sorteo del Mundial 2026 HOY: dónde seguir en directo la transmisión del evento FIFA

Representante de Abel Hernández advierte a Universitario: “No hay problema si no llega a la ‘U’, equipo no le va a faltar”

Dónde ver el sorteo del Mundial 2026 HOY en Perú: canal tv online del evento FIFA de selecciones