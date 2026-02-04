Perú

A la Generación Z ya no le interesa hacer línea de carrera: cómo la experiencia previa pesa cada vez menos, según estudio

El 74% de los empleadores en Perú declara dificultades para encontrar talento cualificado, según ManpowerGroup. La jubilación acelerada de profesionales senior agudiza la escasez

Guardar
¿Y el trabajo en oficina?
¿Y el trabajo en oficina? La Generación Z impulsa el trabajo freelance, con un 27% de jóvenes combinando proyectos independientes y empleos formales.

El mercado laboral en Perú y el mundo está experimentando una transformación sin precedentes, impulsada por la tecnología, nuevas expectativas generacionales y un entorno económico desafiante.

Así lo revela el informe “Tendencias del Mercado Laboral 2026” elaborado por ManpowerGroup, que analiza en profundidad cuatro ejes que definirán el futuro del trabajo y el talento: equipos súper híbridos, reaprendizaje acelerado, normas de transformación y la crisis de sucesión.

¿Trabajadores dispensables? Si antes el “problema” eran los freelance, ahora llega la IA

La transformación del mercado laboral ha cambiado el foco de preocupación en las empresas. Hasta hace poco, el reto era cómo gestionar la competencia de los trabajadores freelance, que ofrecían flexibilidad y proyectos puntuales, poniendo en cuestión la estabilidad de los empleados en planilla.

“Antes, era inaceptable que un trabajador tuviera otro ingreso o estuviera en proyectos externos; hoy esto es parte de la realidad y las organizaciones tienen que adaptarse”, señala Silvana Cárdenas, Directora de Right Management en ManpowerGroup, para Infobae Perú.

Adáptate, o desaparece. La inteligencia
Adáptate, o desaparece. La inteligencia artificial redefine el valor del trabajo humano, automatizando incluso funciones profesionales especializadas.

Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial está añadiendo una nueva capa de complejidad. La IA ya no solo automatiza tareas rutinarias, sino que también puede reemplazar funciones profesionales especializadas, lo que obliga a empresas y trabajadores a repensar el valor del trabajo humano.

“Ahora no solo hay que gestionar la coexistencia entre empleados fijos y freelance, sino también la integración de la IA como parte activa de los equipos”, señala Cárdenas.

El resultado es un entorno donde la meritocracia y especialización se redefinen. Los trabajadores que solo aportan tareas repetitivas o no desarrollan habilidades interpersonales y de adaptación corren mayor riesgo de ser reemplazados, ya sea por freelancers más flexibles o por sistemas automatizados.

La experiencia previa pierde peso: lo que importa es la actitud y la capacidad de aprender

El informe muestra que las empresas están abandonando el antiguo énfasis en la experiencia previa y los títulos universitarios como filtros principales para contratar personal. Cárdenas explica que, en un entorno donde la tecnología y los métodos de trabajo cambian rápidamente, lo fundamental es encontrar personas con disposición para aprender, adaptarse y asumir nuevos retos.

“Ya no nos interesa tanto si alguien tiene 10 años haciendo lo mismo, sino si puede aprender rápido y aportar en lo que la empresa más necesita hoy”, afirma la especialista.

La alta rotación entre jóvenes
La alta rotación entre jóvenes y la economía gig dificultan la promoción interna y la sucesión en cargos estratégicos, según ManpowerGroup.

Este cambio responde a una realidad donde lo aprendido en la universidad o en los primeros empleos puede volverse obsoleto en meses, debido a la velocidad de la transformación digital.

Así, las empresas valoran cada vez más las microcapacitaciones, los cursos cortos, la experiencia freelance y la autoformación (incluso, cursos por internet), porque demuestran iniciativa y capacidad de actualización.

Además, muchos procesos de selección ya no exigen títulos formales, sino que privilegian pruebas de habilidades, proyectos reales y la actitud para enfrentar situaciones nuevas.

Para los trabajadores, esto significa que la clave para crecer y mantenerse empleable no reside en acumular años en un mismo puesto, sino en mantener una mentalidad abierta, curiosa y flexible.

¿Crisis de sucesión? Ahora las empresas no tienen a quién ascender

El informe de ManpowerGroup revela que las organizaciones peruanas enfrentan una crisis de sucesión sin precedentes. La alta rotación de jóvenes profesionales, sumada a la jubilación acelerada de empleados experimentados, ha dejado a muchas empresas sin candidatos sólidos para ocupar posiciones clave.

El 74% de los empleadores en Perú afirma que no encuentra el talento que necesita”, advierte Silvana Cárdenas. A esta situación se suma que muchos de los llamados “silver” —profesionales senior con años de experiencia— se retiran llevándose consigo conocimientos técnicos difíciles de reemplazar.

El reporte de ManpowerGroup identifica
El reporte de ManpowerGroup identifica la formación continua y la revisión de modelos laborales como claves para la competitividad.

Los nuevos trabajadores, por su parte, suelen estar menos interesados en carreras largas dentro de una sola empresa y priorizan experiencias diversas y proyectos independientes.

De hecho, Cárdenas habla directamente sobre los jóvenes de la Generación Z, su preferencia por la flexibilidad, el trabajo freelance, la “economía gig”, su menor interés en la línea de carrera tradicional y el fenómeno del “zapping laboral”.

“El 27% de los trabajadores de la Generación Z ya realiza trabajo freelance, incluso mientras mantiene otro empleo formal. Hoy, muchos jóvenes quieren sumar proyectos y nuevos retos, no quedarse en una sola empresa toda la vida”, señala:

El resultado: las empresas tienen dificultades para planificar la promoción interna y cubrir vacantes estratégicas. La sucesión ya no es un proceso natural ni predecible, y las organizaciones deben invertir más en capacitación, transferencia de conocimientos y creación de entornos atractivos para retener y formar a sus futuros líderes.

Un informe global: las 4 verticales que marcan el futuro del trabajo

El informe “Tendencias del Mercado Laboral 2026” de ManpowerGroup tiene un alcance internacional. Se basa en encuestas a más de 12.000 trabajadores y 40.000 empleadores en 41 países, incluido Perú.

En este amplio análisis, ManpowerGroup identifica cuatro grandes verticales que están redefiniendo el mundo del trabajo: equipos súper híbridos; reaprendizaje acelerado; normas de transformación; y la crisis de sucesión, marcada por la escasez de talento, alta rotación de jóvenes y salida masiva de seniors.

Estas cuatro verticales, detectadas en el estudio global, no solo reflejan una tendencia internacional sino que también explican los cambios que ya se viven en el mercado laboral peruano.

Temas Relacionados

trabajotrabajo formalGeneración Zempresaslinea de carreraRRHHrecursos humanosprofesionalesuniversidadesfreelancetrabajadores independientesManpowerGroupperu-economia

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

Ricardo Gareca presenta programa con típica cábala del vestido de novia: dónde y cuándo se estrena

El exentrenador de la selección peruana presentó el adelanto de ‘La Sustancia de Gareca’ tocando el icónico vestido que usó como símbolo de buena suerte rumbo al Mundial 2018.

Ricardo Gareca presenta programa con

Toño Centella expresa su angustia tras sufrir tercer atentado: “No sé hasta cuándo voy a aguantar todo esto”

El cantante difundió un comunicado donde lamenta los constantes ataques y denuncia la falta de seguridad tras la explosión que afectó su discoteca en Carabayllo.

Toño Centella expresa su angustia

‘El Monstruo’ llegó a Perú: advierten que podrían atentar contra su vida si no declara antes de ir a prisión

El abogado de un tercero involucrado en la investigación presentó un escrito al fiscal de la Nación para que el cabecilla entregue información sensible, que podría perderse, una vez sea recluido

‘El Monstruo’ llegó a Perú:

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

El club ‘blanquiazul’, tasado en millones a nivel de plantilla, buscará imponer condiciones contra un inexperimentado rival que viene muy venido a menos en su andadura en Paraguay. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs 2 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El colapso del INPE: crisis

El colapso del INPE: crisis institucional, corrupción y fugas antes de la SUNIR

Marisol Pérez Tello dice que se evalúa la expulsión de Miguel del Castillo por asignar S/ 464 mil a su excanal

Investigan a Keiko Fujimori por enriquecimiento ilícito por los USD3,6 millones de Dionisio Romero

Contratación de amigas de José Jerí bajo modalidad para altos perfiles genera cuestionamientos por falta de experiencia

SUNIR reemplazará al INPE: los cambios que plantea el nuevo modelo penitenciario

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Gareca presenta programa con

Ricardo Gareca presenta programa con típica cábala del vestido de novia: dónde y cuándo se estrena

Toño Centella expresa su angustia tras sufrir tercer atentado: “No sé hasta cuándo voy a aguantar todo esto”

Jorge Benavides responde a Magaly Medina por imitarla tras su operación: “No le ha gustado, pero es mi personaje”

Bad Bunny protagoniza el show de medio tiempo del Super Bowl 2026: cómo y dónde verlo en Perú

Examiga de Pamela López la denuncia por amenazas de muerte y abogado de Christian Cueva asume su defensa

DEPORTES

Alianza Lima vs 2 de

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Super Bowl LX 2026: día, hora y canal TV del evento más esperado de fútbol americano

Wilmer Aguirre apunta contra Hernán Barcos y lo responsabiliza de su salida de Alianza Lima: “No era una buena persona”

Programación del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV de duelos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Pablo Lavandeira rompió su silencio por su salida de Alianza Lima y respondió si hubo indisciplinas el 2025: “Lo pasado queda ahí”